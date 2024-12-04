Квартал с тоннелем. Владельцы двух зданий возле кинотеатра Маяковского просят добавить им земли — что там можно построить

За кинотеатром компания «Машпроект» планирует соединить участки — в скором времени там может развернуться стройка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владелец трехэтажной пристройки к зданию Управления наркоконтроля за киноконцертным комплексом имени Маяковского хочет добавить себе земли. Размежевать участки «Машпроект» планирует с прошлого года: тогда в видах разрешенного использования компания указывала деловой центр и гостиницу, но в итоге от затеи отказалась. В этом году ситуация повторилась, а компания призналась, что планирует выкупить муниципальный участок. НГС узнал историю здания и спросил у экспертов, что могут построить в центре Новосибирска.

Прирезать землю к пристройке

Компания «Машпроект», которая уже 19 лет владеет трехэтажной пристройкой к зданию на улице Октябрьская, 35 (его изначально возвели вместе с ней), во второй раз попросила перемежевать землю за ККК им. Маяковского. Компания предлагает соединить соседние участки, чтобы их общая площадь составила порядка 0,23 га: большую часть хотят забрать под «деловое управление», меньшую — под благоустройство территории.

ОАО «Проектный институт машиностроительной промышленности», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 1994 году. Генеральным директором компании указана Юлия Попова. На конец 2023 года выручка организации составила 111,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 47,7 миллиона рублей.

Земля под 11-этажным зданием с 2016 года принадлежит ГУ МВД России, а участок под трехэтажной постройкой, где расположен караоке-бар Cacao, — в собственности «Машпроекта». В апреле прошлого года компания выкупила у города и соседний участок, а теперь приглядывается к кусочку, который занимает парковка, чтобы в последующем объединить все три.

— Мы готовы выкупить землю у города. Оценщики примерно посчитали, что сумма выйдет порядка 20 миллионов, — заявил представитель компании на комиссии по межеванию.

Участок, который хочет выкупить «Машпроект», сейчас находится в собственности города Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Члены комиссии рассмотрели вопрос об объединении участков, но принять решение пока не смогли — мэрия сейчас сама разрабатывает проект межевания квартала. Рассказывать на комиссии, для чего межуют квартал, тогда не стали, и корреспондент НГС направила запрос в мэрию.

Генеральный директор «Машпроекта» Юлия Попова в разговоре с НГС объяснила, что компания просто хочет расширить свой земельный участок, и строительство пока не планируется.

— Возможно, когда приобретем участок и получим разрешение на межевание, то мысли по поводу строительства будут, — признала, впрочем, она. — Пока все на стадии переговоров.

В трехэтажной пристройке работают бары и спортивные кружки, именно к ней хотят присоединить два участка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас на участке установлена зона ОД-1.1, которая позволяет строить здания делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки.

Как отметил независимый аналитик рынка недвижимости и автор Telegram-канала «РОП» Сергей Николаев, объекты в центре Новосибирска всегда востребованы. И хотя фактически участок выходит на Красный проспект, при этом находится в тихой зоне.

— Любой тихий офис можно построить, например, для банка или крупной компании. Жилье там не пройдет, бизнес-центр не годится, — предположил Сергей Николаев. — Единственное, могут быть сложности с получением разрешения на строительства, но компания, которая владеет участком в центре, вероятно, имеет административный ресурс.

Жилой дом владелец земли построить не сможет, а апартаменты — вполне. Так поступили с соседним участком, где вырос апарт-комплекс «Маяковский» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С экспертом согласна и директор компании RID Analytics Елена Ермолаева: по ее словам, территория, ограниченная улицами Чаплыгина, Советской, Октябрьской и Красным проспектом, очень удачная.

— Место топовое, там можно построить все что угодно. Можно пойти по пути соседей и возвести апартаменты, хорошо зайдет и деловой центр. Стоит посчитать экономику, потому что сейчас упал спрос на новостройки из-за отмены льготной ипотеки, — отметила эксперт.

Елена Ермолаева подтвердила, что именно жилой дом на участке вряд ли появится — проект не пройдет по нормативам из-за небольшой площади земли.

Квартал с подземным тоннелем

Деловой центр «На Октябрьской» также принадлежит «Машпроекту», недавно здание реконструировали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Машпроекту» в центре принадлежит не только пристройка к зданию наркоконтроля, но и строение через дорогу — деловой центр «На Октябрьской». Как рассказал НГС научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, его построили в середине 1960-х годов. Здание занимал оборонный союзный проектный институт машиностроительной промышленности «Гипромашпром» — проще как раз «Машпроект». Долгое время им руководил Вадим Зорин, в «Машпроекте» разработали несколько знаковых для города зданий, в том числе, дом-книжку на площади Калинина.

В 1988-м году через дорогу появилось здание на Октябрьской, 35 — в нем открыли второй производственный корпус.

— Между собой они соединяются неглубоким подземным переходом, используемым сотрудниками даже после полной сдачи нового корпуса в аренду коммерческим организациям. Сам не раз ходил по нему в столовую старого корпуса, — поделился Константин Голодяев.

В 1993-м году в 11-этажное здание заехала торговая фирма «Сибирское купеческое собрание», а в цокольном помещении организовали торговую палату — магазин для магазинов. По словам Константина Голодяева, там даже работала мама певицы Пелагеи — джазовая певица Светлана Ханова. Чуть позже в этой же свечке открылся «Сибирский торговый банк». С конца 1990-х здание занимали административно-государственные органы: например, управление наркоконтроля.

В 11-этажном здании расположилось управление наркоконтроля, а в трехэтажной пристройке «Машпроекта» работают бары и спортивные секции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Год назад в материалах комиссии администрация района отметила, что пока не примут решение о реконструкции кинотеатра имени Маяковского соглашаться на межевание от «Машпроекта» не стоит.

Рассуждения о судьбе ККК им. Маяковского идут с 2017 года. Тогда власти предлагали два варианта: снести советское здание и построить на его месте деловой центр с кинотеатром или реконструировать объект. Решение о возможном сносе связывали с убыточностью комплекса и миллионными долгами.

В 2023 году новосибирский бизнесмен Александр Бойко рассказывал, что рассматривал территорию киноконцертного комплекса для строительства конгресс-центра. В итоге мэрия решила, что здание необходимо сохранить, отремонтировать инженерные сети, кровлю и зрительный зал.