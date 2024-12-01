«Ни социальных учреждений, ни дорог»: жители Вилюйской вышли на пикет против строительства новой высотки — чем они недовольны

Котлован начали быстро рыть только на прошлой неделе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сегодня, 1 декабря, на улице Выборной горожане вышли на пикет против строительства 25-этажной высотки «Белкин, дом у леса» по адресу Вилюйская, 20. Местных жителей беспокоит, что в микрорайоне и так не решены проблемы с инфраструктурой, а новостройка может только усугубить ситуацию.

Новосибирцы требуют от мэрии построить школу или детский сад в микрорайоне Источник: читательница НГС Анастасия











— Люди вышли на пикет с плакатами и лозунгами выразить протест против строительства точечной многоэтажки без обеспечения социальной инфраструктуры, нехватки мест в школах и садах, отсутствии наземных парковок и загруженности транспортной развязки, — рассказала редакции НГС местная жительница Анастасия.

Она отметила, что недовольные горожане требуют от мэрии построить новый социальный объект — школу, детский сад, спорткомплекс или досуговый центр, — прежде чем давать разрешение на строительство высоток.

Рядом со строящейся многоэтажкой находится ЖК «Гринвилл» и три частных дома.

— Половина дома полностью разрушена. Вторую половину мы усилили. Живет у нас там дедушка. Дома послевоенной постройки. Если сейчас начнут забивать сваи, то просто это всё развалится, а человек погибнет, — рассказала жительница одного из домов.

По словам Анастасии, КАМАЗы занимают одну из полос, чем усложняют выезд из микрорайона Источник: читательница НГС Анастасия











Местные также переживают, что из-за стройки во дворах не будет хватать парковочных мест, а дороги раздавят КАМАЗы.

— Инфраструктуры вообще нет. Ни общественно-социальных учреждений, ни дорог. Дом строят сейчас, парковок нет. Это будет просто кошмар, — возмущена местная жительница.

— Школы переполнены. Наши дети до школы идут 3,5 километра. Садики и школы в наших районах не строят, — рассказывает о проблемах микрорайона другая сибирячка.

— Пробки невозможные каждое утро как с Выборной, так и на Выборную. Едешь домой дольше, чем работаешь иногда, — продолжает третья.

С плакатами новосибирцы стояли на морозе около часа Источник: читательница НГС Анастасия Местные жители хотят привлечь внимание мэрии к проблемам микрорайона Источник: читательница НГС Анастасия

Ранее застройщик новой высотки — компания «ЖК на Вилюйской» рассказал НГС, что сделает вклад в социальную инфраструктуру микрорайона.

— Наше соглашение о взаимодействии с мэрией города Новосибирска включает в себя строительство будущей школы и детского сада, что, несомненно, окажет положительное влияние на развитие территории, — объясняли в пресс-службе компании.

Местные жители уже написали заявление в прокуратуру. Его пообещали рассмотреть до конца декабря.