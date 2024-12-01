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Недвижимость «Ни социальных учреждений, ни дорог»: жители Вилюйской вышли на пикет против строительства новой высотки — чем они недовольны

«Ни социальных учреждений, ни дорог»: жители Вилюйской вышли на пикет против строительства новой высотки — чем они недовольны

Местные жители опасаются, что новостройка усугубит проблемы с инфраструктурой

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53 комментария

Котлован начали быстро рыть только на прошлой неделе

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Сегодня, 1 декабря, на улице Выборной горожане вышли на пикет против строительства 25-этажной высотки «Белкин, дом у леса» по адресу Вилюйская, 20. Местных жителей беспокоит, что в микрорайоне и так не решены проблемы с инфраструктурой, а новостройка может только усугубить ситуацию.

Новосибирцы требуют от мэрии построить школу или детский сад в микрорайоне

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— Люди вышли на пикет с плакатами и лозунгами выразить протест против строительства точечной многоэтажки без обеспечения социальной инфраструктуры, нехватки мест в школах и садах, отсутствии наземных парковок и загруженности транспортной развязки, — рассказала редакции НГС местная жительница Анастасия.

Она отметила, что недовольные горожане требуют от мэрии построить новый социальный объект — школу, детский сад, спорткомплекс или досуговый центр, — прежде чем давать разрешение на строительство высоток.

Рядом со строящейся многоэтажкой находится ЖК «Гринвилл» и три частных дома.

— Половина дома полностью разрушена. Вторую половину мы усилили. Живет у нас там дедушка. Дома послевоенной постройки. Если сейчас начнут забивать сваи, то просто это всё развалится, а человек погибнет, — рассказала жительница одного из домов.

По словам Анастасии, КАМАЗы занимают одну из полос, чем усложняют выезд из микрорайона

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Местные также переживают, что из-за стройки во дворах не будет хватать парковочных мест, а дороги раздавят КАМАЗы.

— Инфраструктуры вообще нет. Ни общественно-социальных учреждений, ни дорог. Дом строят сейчас, парковок нет. Это будет просто кошмар, — возмущена местная жительница.

— Школы переполнены. Наши дети до школы идут 3,5 километра. Садики и школы в наших районах не строят, — рассказывает о проблемах микрорайона другая сибирячка.

— Пробки невозможные каждое утро как с Выборной, так и на Выборную. Едешь домой дольше, чем работаешь иногда, — продолжает третья.

С плакатами новосибирцы стояли на морозе около часа

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Местные жители хотят привлечь внимание мэрии к проблемам микрорайона

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Ранее застройщик новой высотки — компания «ЖК на Вилюйской» рассказал НГС, что сделает вклад в социальную инфраструктуру микрорайона.

— Наше соглашение о взаимодействии с мэрией города Новосибирска включает в себя строительство будущей школы и детского сада, что, несомненно, окажет положительное влияние на развитие территории, — объясняли в пресс-службе компании.

Местные жители уже написали заявление в прокуратуру. Его пообещали рассмотреть до конца декабря.

Ранее новосибирцы потребовали увеличить скандальный сквер на Демакова в два раза.

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Комментарии
54
007Uragan
56 минут
В нашем городе, в столице беспредела и беззакония весея Руси, только жители вынуждены самостоятельно отстаивать свои права! Нет номинально у нас куча федеральных структур, чиновников, депутатов и т.д. которые существуют на налоги жителей и по закону обязаны стоять на страже закона, защищать права жителей.Но больше пустой популистской болтовни они ничего делать не хотят. Напомною слова мэра города Максима Кудрявцева - "Во-первых, я чётко понимаю, что в приоритете должна быть комплексная застройка, так как точечная себя уже исчерпала", "Мегаполис даёт возможности для проживания и развития как коренным жителям, так и приезжим. Но это означает, что и социальная инфраструктура должна развиваться параллельно" Или слова еще одного любителя попиариться - Прокурора Новосибирской области Бучмана Александа Ефимовича "...гордимся тем, что мы подтвердили свою позицию в суде о запрете строительства жилья без социальной инфраструктуры" Этот очередной факт где власти города, прокуратура плюют на права граждан далеко не первый и к сожелению уверен не последний. Многие помнят борьбу жителей с точечной застройкой по ул. Красноярская, 132 где после 3-х летней борьбы при наличии документально доказанных многочисленных фактов, нарушений, подлога - жители проиграли .... Надеюсь что в этой ситуации жители смогут отстоять свои законные права!
С левого берега
1 час
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