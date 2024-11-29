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Недвижимость Застройка ЦУМа «30 этажей подключат к 70-летним трубам»: что новосибирцев возмущает в предстоящей застройке ЦУМа

«30 этажей подключат к 70-летним трубам»: что новосибирцев возмущает в предстоящей застройке ЦУМа

Если группа «Расцветай» пройдет публичные слушания по изменению в Генплан, то сможет застроить участок

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92 комментария

Компания «Эллада» купила участок и здание ЦУМа в конце 2023 года

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Новосибирцы бурно обсуждают согласование стройки по КРТ (комплексному развитию территории) на месте ЦУМа. До 2031 года на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали может появиться жилой комплекс и деловой центр, если у застройщика получится внести изменения в Генплан.

Вчера, 28 ноября, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о согласовании компании «Эллада» (входит в группу «Расцветай») предложения о КРТ на месте ЦУМа. В документе указано, что на участке появится жилой дом до 30 этажей и деловой 8-этажный центр. Взамен компания достроит здание лицея № 22 «Надежда Сибири».

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Прежде чем строить на участке, «Расцветай» должен пройти через публичные слушания и внести изменения в Генплан, в случае, если зонирование участка поменяют, группа построит жилье на месте ЦУМа.

Горожане оставили более 350 комментариев, большая часть из них — возмущения из-за возможной стройки. Но есть и те, кто не против нового жилого комплекса, если застройщик придумает интересную концепцию.

— ЦУМ не так чтобы жалко, но 30 этажей… Весело будет людям, которые живут за ЦУМом, уже молчу о парковках, — пишет новосибирец.

— По центру уже сейчас ни пройти ни проехать, а новые человейники хотят разрешить построить, — уверяет читатель. — Хана окрестным дворам окончательно. Пробки будут с утра до вечера.

— Я знаю классное место для застройки по КРТ по адресу Красный проспект, 34, — шутит сибиряк.

— Какой позор. Третий город страны без ЦУМа. ЦУМ — это как вокзал, аэропорт. И это не говоря о том, что это все подключат к 70-летним трубам, будут дикие пробки, парковка на Вокзальной магистрали, — пишет читатель. — Там не здание нужно строить, а дополнительные дороги, тротуары, развязки.

— Там нет инфраструктуры для такого жилого комплекса, дорожная сеть перегружена, коммунальные сети тоже, мест для парковок нет и так далее, — рассуждает новосибирец.

— Четная сторона Вокзальной магистрали сплошь 10-этажные дома, есть и выше, в частности, здание ЖД управления. Так что вопрос не в этажности, а в архитектуре. Если у архитекторов «Расцветая» получиться спроектировать здания в стиле того же ЖД, то это будет большая удача для города с эстетической точки зрения, — поддерживает строительство горожанин.

— Почему бы строителям не обратить внимание на Нахаловку. Там была бы самая красивая набережная, если чуть благоустроить и сами бы строители заработали. Жителям и гостям города было бы где прогуляться, — предлагает житель города.

Сейчас «Расцветай» активно покупает молчание соседей, например, ремонтирует дом на Вокзальной магистрали, 11/1. Недавно группа заказала работы по исследованию фундамента дома на Вокзальной магистрали, 11.

Все, что известно о застройке ЦУМа, читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
92
За державу обидно!
48 минут
У нас главный архитектор и ушедший с должности Кондратьев превратили публичные слушания в филиал публичного дома,где участники со стороны мэрии,которые должны представлять интересы жителей,очень сильно напоминают путан,которые за интересы застройщика и может быть и мзду делают всё и даже больше. Кто хоть раз был на публичных слушаниях,тот поймёт. Вот взяли бы депутаты и перевели этот участок в исторический с запретом застройки(из области фантазии предположение).
Derevyancho
1 час
Это уродство города. Стройки, не вписывающиеся в окружающий ландшафт. Что у Маяковского свечка, что теперь тут. Куда смотрит архитектурный совет?
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