«Кто разорится — сам виноват»: новосибирцы придумали, как не обанкротиться застройщикам — мнения горожан

Сейчас объем сделок по продаже квартир падает, эксперты прогнозируют волну банкротств Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы отреагировали на возможный кризис строительного рынка по всей России из-за повышения ключевой ставки, проблемой с ипотеками и ставки по кредитам для девелоперов. Горожане не жалеют строительные компании, и уверены, что они во всем виноваты сами.

Читатели НГС оставили более 300 комментариев под материалом о том, что новосибирский рынок недвижимости может сократиться в разы из-за падения спроса. Часть горожан уверены, что так будет только лучше, а часть боится будущего. Публикуем самые интересные высказывания.

— Пусть рынок упадет. Он перенасыщен предложениями бессмысленного жилья, в городе жилья в избытке. Надо развивать реальное производство, а не мыльный пузырь надувать. И строителям при этом хлеб найдется — стройте промышленные предприятия, школы, больницы, в конце концов дороги. Высоток-муравейников уже и так достаточно, — считает читатель.

— Рынок сам порешает кому жить, а кому нет. На лицо кризис перепроизводства. Кто разорится, тот сам в этом виноват. А недвижимость и с аукциона можно покупать в ходе банкротства компании, — пишет новосибирец.

— Обеспеченность жильем в России не на высоком уровне, то, что построено никак не решает жилищную проблему в стране. Сейчас строить будут меньше, от этого дороже станет готовое жилье и даже аренды, — рассуждает сибиряк.

— А куда столько строили? И кто столько в Новосибирске покупал жилья? Разогнали стоимость сами, надо адекватные цены выставлять, — написал читатель НГС. — Поднимали цены на жилье быстрее, чем росла зарплата, вот и получили.

— Жаль строителей, которые потеряют работу, застройщиков — нет, — высказывает мнение новосибирец.

Не все читатели были категоричны

— У застройщиков растут затраты на все. Стройматериалы дорожают, рабочей силы не хватает, цена кредитов выросла до небес, — рассказывает читатель.

— Вот, когда действительно накроется, всё это потащит за собой кризис других отраслей. Вот тогда посмотрим, как Вы вздохнёте и каким местом, — тут же ответил другой комментатор.

Пока одни горожане спорили о банкротстве компаний, другие и вовсе предложили свои решения, как застройщиком оставаться на плаву.

— Почему бы застройщикам не делать простенькие ремонты, обставлять необходимой мебелью и техникой и сдавать квартиры? Потребность есть, прибыль от этого будет, — предложил новосибирец.

— Чтобы не остаться у разбитого корыта, просто сделайте скидку, в подарок отдавайте подземную парковку и будет вам прибыль, — пишет сибиряк.