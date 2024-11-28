Стоимость расселения домов у Хилка увеличилась почти на 200 миллионов рублей

Жители Малыгина давно ждут расселения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Расселение аварийных домов на улице Малыгина в Новосибирске оценили в 565,5 миллиона рублей. В дорожной карте, ранее утвержденной губернатором, еще недавно была сумма в 370 миллионов.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС назвали сумму, которая потребуется на расселение семи домов, расположенных вблизи Левобережного мусорного полигона и Хилокского рынка.

— Ориентировочная стоимость расселения домов по улице Малыгина — 565,5 миллиона рублей, — сказано в ответе.

28 июня мэрия направила министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на финансовую поддержку в 2025 году на расселение аварийного жилфонда, в том числе домов на Малыгина.

Еще недавно власти называли другую сумму.

— В дорожной карте развития территории, примыкающей к ООО «Торговый центр „Хилокский“» было прописано, что в случае попадания домов по улице Малыгина в санитарно-защитную зону, предусмотрено 370 миллионов рублей на их расселение, — сообщил НГС председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

Список домов в 2024 году тоже увеличился.

— Многоквартирные дома № 23, 25, 13, 19 по улице Малыгина признаны аварийными и подлежащими сносу в 2022 году, дома № 15, 25/1 по улице Малыгина признаны аварийными и подлежащими сносу в 2023 году, дом № 9 по улице Малыгина признан аварийным и подлежащим сносу в 2024 году, — сообщили в управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Изменился и срок расселения. После вмешательства прокуратуры в постановления мэрии о признании домов по Малыгина аварийными внесли изменения: срок расселения домов сдвинули с 2034-го на 2031 год.