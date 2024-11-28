НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

ясная погода, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 760мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Выбрали надежного застройщика
Как торгуют с Китаем
Где делают зубы по низким ценам
Высотка на краю леса
Зажечь на корпоративе — советы
Колбаса из СССР
Кто строит новую Россию
Китайское авто за 8 млн
Новости в Telegram
Недвижимость Стоимость расселения домов у Хилка увеличилась почти на 200 миллионов рублей

Стоимость расселения домов у Хилка увеличилась почти на 200 миллионов рублей

Расселение домов на улице Малыгина в Новосибирске превысила пол миллиарда

2 164
20 комментариев

Жители Малыгина давно ждут расселения

Источник:

Расселение аварийных домов на улице Малыгина в Новосибирске оценили в 565,5 миллиона рублей. В дорожной карте, ранее утвержденной губернатором, еще недавно была сумма в 370 миллионов.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС назвали сумму, которая потребуется на расселение семи домов, расположенных вблизи Левобережного мусорного полигона и Хилокского рынка.

— Ориентировочная стоимость расселения домов по улице Малыгина — 565,5 миллиона рублей, — сказано в ответе.

28 июня мэрия направила министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявку на финансовую поддержку в 2025 году на расселение аварийного жилфонда, в том числе домов на Малыгина.

Еще недавно власти называли другую сумму.

— В дорожной карте развития территории, примыкающей к ООО «Торговый центр „Хилокский“» было прописано, что в случае попадания домов по улице Малыгина в санитарно-защитную зону, предусмотрено 370 миллионов рублей на их расселение, — сообщил НГС председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

Список домов в 2024 году тоже увеличился.

— Многоквартирные дома № 23, 25, 13, 19 по улице Малыгина признаны аварийными и подлежащими сносу в 2022 году, дома № 15, 25/1 по улице Малыгина признаны аварийными и подлежащими сносу в 2023 году, дом № 9 по улице Малыгина признан аварийным и подлежащим сносу в 2024 году, — сообщили в управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Изменился и срок расселения. После вмешательства прокуратуры в постановления мэрии о признании домов по Малыгина аварийными внесли изменения: срок расселения домов сдвинули с 2034-го на 2031 год.

В мае, когда полигон горел, НГС пообщался с жителями улиц Малыгина и Хилокской, которые живут ближе всего к свалке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Хилокская свалка Малыгина Расселение аварийного жилья Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Мрр
2 часа
Читать невозможно эти опусы. Хилок, пол миллиарда. 3 класса церковно-приходской школы окончили эти "журналисты"?
Гость
2 часа
И возведут" экоквартал" между мусорным полигоном,кладбищем и рынком-помойкой.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление