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Недвижимость Глава Минстроя предсказал снижение цен на жилье: объясняем, когда и почему

Глава Минстроя предсказал снижение цен на жилье: объясняем, когда и почему

Файзуллин рассказал о ситуации на рынке

650
12 комментариев

По словам Файзуллина, стоимость квартир в новостройках уже снижается

В скором времени цены на новостройки снизятся. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

— Дешеветь начало уже, — заявил Фазуллин в беседе с SHOT. — Сегодня более 60% жилья, которое находится в стройке, не продано. Поэтому компании, чтобы обеспечить финансовый поток, будут регулировать [ситуацию] скидками.

Он добавил, что основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы.

В октябре новостройки подорожали в большинстве крупнейших городов России (в 47 из 70). В среднем цена за квадратный метр выросла на 0,7%, достигнув 138,4 тысячи рублей, согласно данным экспертов «Мира квартир».

— Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц — это значит, что продажи буксуют. Однако во многих городах застройщики не спешат снижать цены, что говорит о некоем запасе прочности в строительной отрасли, — отмечают эксперты.

Сложная ситуация сохраняется и на вторичном рынке жилья. Снижение цен в этой области также не заставит себя ждать — по мнению президента СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилла Кулакова, падение стоимости произойдет в конце года. Оно не будет резким, но может достичь порядка 10%.

Почитайте также советы экспертов о том, как купить квартиру в России, если под подушкой не завалялись миллионы на ее покупку. Всё популярнее становятся предложения о покупке квартир в рассрочку. Мы рассказывали, в чём заключаются подводные камни.

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Недвижимость Экономика Рынок Новостройки Вторичка Жилье Ирек Файзуллин Прогнозы
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Комментарии
12
274444392
1 час
А когда снижение цен на масло сливочное и яйца будет???
За державу обидно!
46 минут
да,было время и цены снижали и текли куда надо каналы и потом куда надо впадали
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