Влезть в 4 квадрата: сколько метров можно купить за маткапитал в Новосибирске

На вторичном рынке цены немного ниже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в среднем можно купить только от 4 до 6 квадратных метров за материнский капитал. Все больше россиян сталкиваются с отказами при получении ипотеки, а растущие ставки делают жилье недоступным. И многие рассматривают маткапитал, как первоначальный взнос.

Специалисты «ЦИАН.Аналитики» посчитали, сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр жилья в новостройках и на вторичном рынке в разных районах Новосибирска. Исходя из номинала материнского капитала получается, что больше 8,2 квадратных метров в Новосибирске даже при самом благоприятном раскладе сейчас будет трудно что-то купить.

По данным Госуслуг, сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 630 380 рублей, если в семье рождается второй ребенок, то выплата увеличивается до 833 024 рублей.

В среднем за маткапитал на первого ребенка в новостройке можно купить 4 квадратных метра, на вторичном рынке 4,8 квадратных метров.

По новостройкам собрать данные по средней цене в Советском и Центральных районах Источник: «ЦИАН.Аналитика»











В среднем за маткапитал на второго ребенка в новостройке можно купить 5,3 квадратных метра, на вторичном рынке 6,4 квадратных метра. Самую большую площадь можно купить на вторичке Кировского района — 8,2 квадратных метра.

Маткапитал за второго ребенка больше, поэтому и площади можно купить побольше Источник: «ЦИАН.Аналитика»









