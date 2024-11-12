НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

пасмурно, снег

ощущается как -15

4 м/c,

ю-з.

 749мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Врачи для 30-летних
Компенсация за наезд самоката
Зажечь на корпоративе — советы
Ничьи контейнеры
Жить, сдавать, зарабатывать
Окопы с кипятком
Модные, но опасные роды
Новости в Telegram
Недвижимость Влезть в 4 квадрата: сколько метров можно купить за маткапитал в Новосибирске

Влезть в 4 квадрата: сколько метров можно купить за маткапитал в Новосибирске

Аналитики высчитали площадь, на которую в Новосибирске хватит маткапитала

1 484
32 комментария

На вторичном рынке цены немного ниже

В Новосибирске в среднем можно купить только от 4 до 6 квадратных метров за материнский капитал. Все больше россиян сталкиваются с отказами при получении ипотеки, а растущие ставки делают жилье недоступным. И многие рассматривают маткапитал, как первоначальный взнос.

Специалисты «ЦИАН.Аналитики» посчитали, сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр жилья в новостройках и на вторичном рынке в разных районах Новосибирска. Исходя из номинала материнского капитала получается, что больше 8,2 квадратных метров в Новосибирске даже при самом благоприятном раскладе сейчас будет трудно что-то купить.

По данным Госуслуг, сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 630 380 рублей, если в семье рождается второй ребенок, то выплата увеличивается до 833 024 рублей.

В среднем за маткапитал на первого ребенка в новостройке можно купить 4 квадратных метра, на вторичном рынке 4,8 квадратных метров.

По новостройкам собрать данные по средней цене в Советском и Центральных районах

В среднем за маткапитал на второго ребенка в новостройке можно купить 5,3 квадратных метра, на вторичном рынке 6,4 квадратных метра. Самую большую площадь можно купить на вторичке Кировского района — 8,2 квадратных метра.

Маткапитал за второго ребенка больше, поэтому и площади можно купить побольше

Возможно ли сегодня найти методы, чтобы взять ипотеку без первоначальных вложений и не платить по ней баснословные суммы? Мы обсудили этот вопрос с экспертами.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Недвижимость в Новосибирске Новостройка Вторичный рынок Новосибирска Маткапитал Ипотека Новостройки Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
275239151
1 час
"если в семье рождается второй ребенок, то выплата увеличивается до 833 024 рублей". Требуется важное дополнение - "если не получали за первого"
урлулуу
58 минут
Наш курс правительства ведет нас к жилплощади 2 метра на -1 этаже.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гриша,24

Татьяна,39

Федор,32

Anton,43

Сергей,50

Max,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление