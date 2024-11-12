Влезть в 4 квадрата: сколько метров можно купить за маткапитал в Новосибирске

В Новосибирске в среднем можно купить только от 4 до 6 квадратных метров за материнский капитал. Все больше россиян сталкиваются с отказами при получении ипотеки, а растущие ставки делают жилье недоступным. И многие рассматривают маткапитал, как первоначальный взнос.
Специалисты «ЦИАН.Аналитики» посчитали, сколько сейчас в среднем стоит квадратный метр жилья в новостройках и на вторичном рынке в разных районах Новосибирска. Исходя из номинала материнского капитала получается, что больше 8,2 квадратных метров в Новосибирске даже при самом благоприятном раскладе сейчас будет трудно что-то купить.
По данным Госуслуг, сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 630 380 рублей, если в семье рождается второй ребенок, то выплата увеличивается до 833 024 рублей.
В среднем за маткапитал на первого ребенка в новостройке можно купить 4 квадратных метра, на вторичном рынке 4,8 квадратных метров.
В среднем за маткапитал на второго ребенка в новостройке можно купить 5,3 квадратных метра, на вторичном рынке 6,4 квадратных метра. Самую большую площадь можно купить на вторичке Кировского района — 8,2 квадратных метра.
Возможно ли сегодня найти методы, чтобы взять ипотеку без первоначальных вложений и не платить по ней баснословные суммы? Мы обсудили этот вопрос с экспертами.