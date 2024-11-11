Золотые квадраты: изучаем изменение цен на новосибирские однушки и двушки — инфографика по районам

Ощутимо в сибирской столице подорожали как однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры Источник: Анна Золотова / NGS.RU











В Новосибирске за год заметно подорожали квартиры на вторичном рынке — цены выросли во всех районах города. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

Однокомнатные квартиры

Если говорить об однокомнатных квартирах, то наиболее заметный рост цен наблюдается в Центральном районе, где средняя цена возросла с 6,05 миллионов рублей в ноябре 2023 года до 6,49 миллиона рублей в ноябре 2024 года. При этом средняя цена на квартиры в Железнодорожном районе также не отстает, увеличившись с 5,88 до 6,32 миллиона. Самой доступной остаётся недвижимость в Кировском районе, где цена за однокомнатную квартиру поднялась с 3,73 до 3,86 миллиона.

На общем фоне по городу средняя цена на однокомнатные квартиры возросла на 8,06%, составив в ноябре 4,96 миллиона рублей.

Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Двухкомнатные квартиры

Что касается двухкомнатных квартир, то тут картина также довольно печальная для тех, кто думает о покупке своего жилья. Наиболее значительное повышение цен наблюдается в Центральном районе, где средняя стоимость квартиры увеличилась с 8,76 до 9,39 миллиона рублей.

Удорожание, хоть и более скромное, также происходит в Железнодорожном районе (с 8,51 до 9,15 миллиона) и Заельцовском (с 7,84 до 8,48 миллиона). Аналогичная тенденция наблюдается и в Дзержинском районе, где цена двушки возросла с 6,59 до 6,86 миллиона рублей.

В целом по Новосибирску средняя цена на двухкомнатные квартиры увеличилась на 8,1%, достигнув 7,18 миллиона рублей.

Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы









