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Недвижимость Золотые квадраты: изучаем изменение цен на новосибирские однушки и двушки — инфографика по районам

Золотые квадраты: изучаем изменение цен на новосибирские однушки и двушки — инфографика по районам

В Новосибирске за год серьёзно подорожали квартиры во всех районах

1 912
18 комментариев

Ощутимо в сибирской столице подорожали как однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры

В Новосибирске за год заметно подорожали квартиры на вторичном рынке — цены выросли во всех районах города. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

Однокомнатные квартиры

Если говорить об однокомнатных квартирах, то наиболее заметный рост цен наблюдается в Центральном районе, где средняя цена возросла с 6,05 миллионов рублей в ноябре 2023 года до 6,49 миллиона рублей в ноябре 2024 года. При этом средняя цена на квартиры в Железнодорожном районе также не отстает, увеличившись с 5,88 до 6,32 миллиона. Самой доступной остаётся недвижимость в Кировском районе, где цена за однокомнатную квартиру поднялась с 3,73 до 3,86 миллиона.

На общем фоне по городу средняя цена на однокомнатные квартиры возросла на 8,06%, составив в ноябре 4,96 миллиона рублей.

Двухкомнатные квартиры

Что касается двухкомнатных квартир, то тут картина также довольно печальная для тех, кто думает о покупке своего жилья. Наиболее значительное повышение цен наблюдается в Центральном районе, где средняя стоимость квартиры увеличилась с 8,76 до 9,39 миллиона рублей.

Удорожание, хоть и более скромное, также происходит в Железнодорожном районе (с 8,51 до 9,15 миллиона) и Заельцовском (с 7,84 до 8,48 миллиона). Аналогичная тенденция наблюдается и в Дзержинском районе, где цена двушки возросла с 6,59 до 6,86 миллиона рублей.

В целом по Новосибирску средняя цена на двухкомнатные квартиры увеличилась на 8,1%, достигнув 7,18 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы идут на обман ради ипотеки без первого взноса.

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Новосибирск Недвижимость Экономика Квартиры Вторичная недвижимость Цены на квартиры
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Комментарии
18
Гость
27 минут
Откуда такие цены они взяли ? По сравнению с прошлым годом реальная цена сделок упала, кто рогом уперся "продать дороже" с прошлого года в рекламе висит.
Гость
27 минут
Подорожали хотелки продавцов. А возможности покупателей уменьшились. Раньше можно было взять ипотеку под 10 процентов годовых, а сейчас под 25. Не многие смогут вывезти
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