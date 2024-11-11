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Недвижимость Возле Центра Подгорного в Новосибирске разрешили построить три жилых квартала

Возле Центра Подгорного в Новосибирске разрешили построить три жилых квартала

Компания «Брусника» получила разрешение на строительство через 5 лет после анонса проекта

2 286
16 комментариев

В проекте запланировано три закрытых квартала

В Новосибирске компания «Брусника» получила разрешение на строительство первого дома комплекса «Лебедевский» — проект анонсировали 5 лет назад.

По данным документа, опубликованного на муниципальном портале, первым этапом на участке площадью 3,5 га рядом с Центром подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного построят 9-12 этажный (включая технический) жилой дом. В нём по проекту должно быть 339 квартир (35 квартир-студий, 103 однокомнатные, 122 двухкомнатных и 79 трёхкомнатных) и 250 нежилых помещений, из которых 106 — кладовые. Площадь парковки составит 1711 кв. м.

Особенностью застройки станут закрытые зелёные дворы

Как рассказали НГС в «Бруснике», всего в ЖК «Лебедевский» будет три замкнутых квартала с зелёными дворами. На первых этажах со стороны улицы запланированы помещения для ритейла, паркинги расположат на уровне первого этажа: всего в комплексе будет 608 постоянных мест и 92 гостевых в межквартальных проездах.

— В первой очереди проекта предусмотрен встроенный детский садик на 90 мест, который «Брусника» передаст в муниципальную собственность, — добавили в компании-застройщике. — Он будет введен в эксплуатацию с первой очередью строительства.

Рядом с кварталом компания проектирует школу. Ещё в 2018 году рядом компания построила спортивный объект, но его статус и назначение пока не определены. Кроме того, застройщик намерен благоустроить остановку рядом со стройкой и входную зону в прилегающий к ней лесопарк.

Жилой комплекс хотели построить ещё в 2019 году, но проект затянулся из-за согласований с Росгвардией и мэрией Новосибирска.

Проект «Брусники» станет четвёртой жилой стройкой в этом районе: на улице Ляпидевского жилой дом возводит группа Vira, а на Светлановской строит ЖК «Чкалов» и комплекс апартаментов Voroshilov ГК «СМСС».

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Компания Брусника Новостройки Центр Подгорного
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Комментарии
17
Гость ᠌
1 час
Надеюсь, быстро рухнет
Картавый
1 час
Кому ГК Брусника будет это все продавать? Почему в Китае стоят пустые города, а у нас этого не случится?
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