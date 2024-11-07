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Недвижимость Кризис-2024 эксперт Хватит на 2 квадратных метра. Как в России обесценился материнский капитал и почему необходим белорусский вариант

Хватит на 2 квадратных метра. Как в России обесценился материнский капитал и почему необходим белорусский вариант

Известный демограф — о том, как можно поднять рождаемость

2 481
65 комментариев

Илья Бархатов / 74.RU

Материнский капитал всё меньше помогает россиянам в приобретении жилья. Сумма маткапитала на первого ребенка выросла до 630 тысяч рублей. Однако даже по самым скромным оценкам эта сумма покрывает лишь 13% от средней стоимости квартиры в стране. В Москве, например, на материнский капитал можно приобрести всего 2,2 квадратного метра жилья, а в Санкт-Петербурге — почти 3 квадрата, что делает его фактически бесполезным для большинства семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

С момента запуска программы в 2007 году доля получателей, использующих маткапитал для покупки жилья, неуклонно сокращается. Если в прошлом году эта доля составила почти половину, то в нынешнем году ожидается еще большее снижение. Подробности — в материале MSK1.RU.

Молодым жить негде, а их заставляют рожать детей

Индексация маткапитала отстает от роста цен на жилье на 40%. Это создает значительный разрыв между доступными средствами и реальной стоимостью недвижимости.

После отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки банки стали значительно ужесточать условия кредитования. Первоначальные взносы теперь составляют от 20 до 50%, что делает использование маткапитала без собственных накоплений практически невозможным.

А ведь материнский капитал был создан именно как инструмент поддержки семей с детьми. Стоит ли на нем ставить крест? Этот вопрос MSK1.RU адресовал председателю наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову.

— Материнский капитал, введенный почти 20 лет назад, надо рассматривать как состоявшийся и перспективный институт поддержки семьи и рождаемости, — говорит Крупнов. — Да, есть какие-то ценовые флюктуации. Безусловно, уже необходимо индексирование материнского капитала. И я надеюсь, что в следующем году в той или иной форме это произойдет. Ну и наконец, нужно очень серьезно пересматривать жилищную политику с точки зрения роста поддержки рождаемости и укрепления семьи.

— И какой, на ваш взгляд, должна быть такая поддержка?

— Сегодня государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам, а это так или иначе работает только на банки и застройщиков. Как показала практика, нынешняя жилищная политика может рынок уводить в никуда. Так называемая льготная ипотека, когда государство субсидирует процентную ставку и позволяет ее, ставку, уменьшить, привела к росту базовой цены недвижимости.

А должны быть прямые формы господдержки.

Есть, например, такой механизм в Беларуси: при рождении четвертого ребенка государство дарит семье квартиру. Для этого государство выкупает квартиру по фактической цене без всяких процентов, которые набегают, и без дополнительных выплат. Вот в таком ключе, думаю, и нужно совершенствовать сами механизмы жилищной политики и в России.

Значение маткапитала переоценили?

— А насколько вообще, думаете, размер ипотечных ставок или маткапитала влияет на желание российских семей заводить детей? Не переоцениваем ли мы значимость ипотеки?

— Жилищные вопросы и, шире, вопросы урбанистической политики, очень серьезно влияют на рождаемость. В этом нет никаких сомнений ни у кого, это фундаментальный факт. Ведь для любой семьи квартира, дом — это, конечно, один из самых базовых вопросов.

Сегодня мы должны сделать ставку на трех-четырехдетную семью — это единственный способ вообще остановить вымирание в стране хотя бы лет за тридцать. И для таких семей нужно переходить на новые модели не только жилищной, но и всей социальной и экономической политики.

Поддержка семей должна рассматриваться не как какая-то социальная «черная дыра», а как инвестиционные траты. Мои подсчеты показывают, что рождение каждого ребенка в России приносит стране 3–5 миллионов долларов. Не сразу, конечно, а в течение жизни. Это вклад в ВВП, вклады в пенсионные фонды и так далее.

Так что нам всем нужно перейти к тому, чтобы понимать повышение рождаемости как инвестиционный процесс. Не должно быть такой позиции: государство, у которого и так огромное количество трат, из последних сил бросает какие-то кости, так сказать, детям и семьям. Это неправильная позиция!

Нужно наконец определиться, для кого реализуется государственная политика — для детей и семей или для банков и строителей. И за образец можно взять пример той же самой Беларуси.

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Недвижимость Материнский капитал Обесценивание Первоначальный взнос Демографическая яма
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Комментарии
66
mirror
41 минута
Из статьи: Молодым жить негде, а их заставляют рожать детей. Кто может ЗАСТАВИТЬ женщину рожать?! А в этом гос-ве рожать категорически нельзя, да и незачем.
Гость
1 час
Так может дело на в размере маткапитала? Может не его увеличивать надо, а уровень жизни по всей стране? Чтоб везде доход был как у москвичей.
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