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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске На торги выставили коттедж с виноградником в элитном новосибирском поселке — его начальная цена 250 млн

На торги выставили коттедж с виноградником в элитном новосибирском поселке — его начальная цена 250 млн

Строительство дома не завершено, здание на консервации

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25 комментариев

Начальная цена лота — 250 миллионов рублей, шаг повышения —250 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на торги коттедж, который находится в элитном ДНТ «Ельцовка». Начальная цена лота достигает 250 миллионов рублей — об этом сказано в объявлении на сайте N1.

Информацию о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Российский аукционный дом» днем ранее, 5 ноября. Общая площадь дома достигает 449, 5 квадратного метра, участок занимает более 39 соток.

— Уникальное расположение на берегу Оби, — сказано в объявлении.

Дом — объект завершенного строительства. Коттедж расположили на Дачном шоссе вблизи санатория «Ельцовка», уточняется, что здание находится на консервации с 2010 года.

На территории имеется виноградник

— Произведен расчет подпорной стенки на правобережном склоне реки Оби. На территории виноградник — 0, 5 тонны белый сорт Ркацители и 8 сортов десертных столовых, — уточняет продавец.

На сайте аукционного дома сказано, что на участке имеется освещение, а также автоматический подземный полив газона. В объявлении упоминается пост охраны и эллинг на два катера — сооружение для постройки судов.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 20 декабря. Начальная цена лота — 250 миллионов рублей, шаг повышения —250 тысяч рублей.

НГС позвонил представителю новосибирского филиала «Российского аукционного дома», но он отказался комментировать лот. Добавим, объявление о поиске покупателя также публиковали в марте этого года. Процедуру отменили по решению собственника.

В начале ноября в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 175 миллионов рублей. Он находится в коттеджном поселке «Дубравушка».

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Комментарии
26
Гость
40 минут
:)))))) я реально хотел бы посмотреть на клоуна который купит в этой дыре дом по цене виллы в европе :))))))
Татьяна 53
40 минут
На первом фото, за коттеджем, проходит линия ЛЭП, это не очень хорошо.
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