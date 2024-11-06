На торги выставили коттедж с виноградником в элитном новосибирском поселке — его начальная цена 250 млн

Начальная цена лота — 250 миллионов рублей, шаг повышения —250 тысяч рублей Источник: «Российский аукционный дом»/n1.ru











В Новосибирске выставили на торги коттедж, который находится в элитном ДНТ «Ельцовка». Начальная цена лота достигает 250 миллионов рублей — об этом сказано в объявлении на сайте N1.

Информацию о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Российский аукционный дом» днем ранее, 5 ноября. Общая площадь дома достигает 449, 5 квадратного метра, участок занимает более 39 соток.

— Уникальное расположение на берегу Оби, — сказано в объявлении.

Дом — объект завершенного строительства. Коттедж расположили на Дачном шоссе вблизи санатория «Ельцовка», уточняется, что здание находится на консервации с 2010 года.

На территории имеется виноградник Источник: «Российский аукционный дом»/n1.ru











— Произведен расчет подпорной стенки на правобережном склоне реки Оби. На территории виноградник — 0, 5 тонны белый сорт Ркацители и 8 сортов десертных столовых, — уточняет продавец.

На сайте аукционного дома сказано, что на участке имеется освещение, а также автоматический подземный полив газона. В объявлении упоминается пост охраны и эллинг на два катера — сооружение для постройки судов.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 20 декабря. Начальная цена лота — 250 миллионов рублей, шаг повышения —250 тысяч рублей.

НГС позвонил представителю новосибирского филиала «Российского аукционного дома», но он отказался комментировать лот. Добавим, объявление о поиске покупателя также публиковали в марте этого года. Процедуру отменили по решению собственника.