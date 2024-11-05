Есть квартира, найдется и налог: сколько нужно заплатить за свое имущество и что будет за просрочку

Размер налога зависит от площади и типа недвижимости Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Срок уплаты налога на имущество истекает меньше, чем через месяц — 2 декабря. Потом начнут капать пени, и в итоге долг вычтут с зарплаты или за счет продажи вашей собственности. Разберемся, за что и сколько нужно заплатить, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Кто должен платить налог на имущество физических лиц

Налог придется заплатить всем собственникам жилых и нежилых помещений на территории России. При этом не важно пустует ли недвижимость или сдается в аренду. Если владельцу нет 18 лет, то плату на себя должны взять родители.

За что нужно платить налог

К данному налогу относится исключительно недвижимость, то есть что нельзя переместить:

жилой дом;

квартира;

комната;

гараж, машино-место;

объект незавершенного строительства;

хозпостройки до 50 кв. м на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Сколько нужно платить

Размер налога рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества. Обычно это 0,1% от стоимости. Но муниципалитеты и города федерального значения могут определять его самостоятельно либо снижая его до нуля, либо увеличивая до 0,3%.

Хозяйственные постройки от 50 кв. м на садовых участках облагаются по ставке 0,5%. Она фиксированная и местные власти не могут ее менять.

Налог еще выше для недвижимости дороже 300 млн рублей и коммерческих объектов. В этом случае собственникам нужно будет заплатить 2% от кадастровой стоимости.

Отдельно нужно сказать об апартаментах. На них налог рассчитывается по разному в зависимости от того, в каком регионе они находятся. Обычно ставка колеблется в пределах 0,5%–2%.

Как узнать кадастровую стоимость недвижимости

Кадастровая стоимость простыми словами — это сумма, в которую государство оценивает различные объекты недвижимости. В отличие от рыночной, которую устанавливает собственник, она не учитывает индивидуальные особенности, например вид или ремонт.

Переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства во всех регионах РФ проходит раз в четыре года, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) — раз в два года.

Узнать кадастровую стоимость интересующего объекта можно на сайте Росреестра или в личном кабинете налоговой службы. Также эту информацию уточнят в налоговом уведомлении.

Кто может не платить налог

Есть список федеральных льготников, которые освобождены от налога и не должны его оплачивать:

Герои Советского Союза и РФ, а также те, кто награжден орденом Славы трех степеней;

инвалиды с детства, дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;

участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, партизаны;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

пенсионеры и предпенсионеры (кому осталось не более пяти лет до заслуженного отдыха);

Однако существуют ограничения. Жилье не должно участвовать в предпринимательской деятельности, например сдаваться в аренду, а также быть дороже 300 млн рублей.

Есть и региональные льготы, где список освобожденных может быть шире. Также они могут предоставлять «скидки» на оплату для некоторых жителей. Проверить, полагаются ли они вам, можно на сайте ФНС.

В это же время жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей освобождены от уплаты. Там налоги на имущество физлиц еще не ввели.

Также оплата переносится на отдельных территориях Белгородской и Курской областей. Это касается пострадавших от паводка в Оренбургской области. Срок для них продлевается на год.

Что грозит за неуплату

Не стоит затягивать с оплатой, поскольку за каждый день просрочки будет капать пеня — одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка (21%). Спустя полгода налоговая может инициировать вынесение судебного приказа. Его направят в банк или судебным приставам. Тогда задолженность взыщут принудительно за счет денежных средств или имущества.

Дополнительно нужно будет заплатить исполнительский сбор в размере 7% от долга, но не менее 1000 рублей. До того как долг будет погашен, могут арестовать счета, удерживать деньги с зарплаты или пенсии, а также запретить выезд за границу и регистрацию имущества.