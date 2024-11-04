Два брата-девелопера встретились в суде из-за дивидендов — младший получит больше 400 миллионов

У ЗАО «Труд» в Новосибирске много объектов, в том числе довольно амбициозных, но не все из них закончены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Один из основателей девелоперской компании ЗАО «Труд» Пётр Степанов выиграл суд у старшего брата Владимира Степанова, который сейчас руководит фирмой. Претензии бизнесмена касались невыплаты ему дивидендов в размере 379 миллионов рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области рассматривал иск Петра Степанова с сентября прошлого года. Четыре инстанции отказали предпринимателю в удовлетворении требований. 24 октября седьмой Арбитражный апелляционный суд пересмотрел дело и вынес решение в пользу истца. ЗАО «Труд» обязали выплатить Петру Степанову 379 миллионов рублей дивидендов, а также почти 60 миллионов за пользование чужими деньгами, сказано в решении суда.

Пётр Степанов на момент подготовки материала не ответил на вопросы корреспондента НГС. Связаться с Владимиром Степановым не удалось. По данным НГС, сейчас он не живёт в России.

Корпоративный конфликт между братьями-девелоперами Степановыми продолжается с 2022 года — спор из-за дивидендов лишь одна его часть. В июне НГС разбирался в претензиях Петра Степанова к старшему брату из-за продажи активов их совместного предприятия.

ЗАО «Труд» — в прошлом крупный новосибирский девелопер, его проекты знакомы многим новосибирцам. В их числе, помимо упомянутых, также ТЦ «Бонанза» и элитный дом «Паркхауз» на улице Урицкого, 20, но в конце нулевых компания так и не смогла завершить огромный бизнес-центр «Манхэттен» на проспекте Димитрова (последним обновлением стала парковка, которая фактически является частью проекта, — её открыли в 2018 году).

Компанию в 2005 году учредили братья Владимир и Петр Степановы, по 5% в компании было также у Александра и Татьяны Степановых. В сентябре 2021 года все они из состава учредителей вышли, информации об актуальных акционерах в системе нет. По данным Rusprofile, гендиректором по-прежнему числится Владимир Степанов, а Пётр покинул должность в мае прошлого года — он утратил возможность действовать от лица компании без доверенности.