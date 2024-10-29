В Новосибирске за год серьёзно подорожали квартиры в новостройках — инфографика по районам

Сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Ленинском и Дзержинском районах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новостройках Новосибирска стоимость квадратного метра за год заметно выросла практически во всех районах. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

Согласно данным аналитиков, в Дзержинском районе в октябре 2023 года средняя цена квадратного метра составляла 126,8 тысячи рублей, а в октябре 2024 года она возросла до 156,1 тысячи рублей.

Не сильно отстает в росте и Железнодорожный район, где цена квадратного метра поднялась с 170,6 тысячи рублей в 2023 году до 198 тысяч рублей в 2024 году.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Заельцовский и Ленинский районы также показали заметный рост: в первом случае стоимость квадратного метра увеличилась с 168,7 до 182,6 тысячи рублей, а во втором — со 128,7 до 165,3 тысячи рублей.

В то время, как некоторые районы демонстрируют уверенный рост цен, Калининский и Кировский районы остаются менее динамичными: цены на новостройки здесь изменились минимально — со 119,2 до 123 тысяч рублей в Калининском и со 107,2 до 117,7 тысячи рублей в Кировском.

Отдельно стоит отметить Октябрьский район, где цена квадратного метра в октябре этого года составила 163,8 тысячи рублей, что немного ниже, чем в октябре 2023 года (164,4 тысячи). Это свидетельствует о том, что рынок не лишен локальных колебаний, и не во всех районах наблюдается стабильный рост.

Данных по Советскому и Центральному районам аналитики, к сожалению, не предоставили из-за «недостаточной выборки».