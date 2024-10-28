Сам построил и отказался: жители комплекса в центре Новосибирска остались без парковки — застройщик снес ее

Одна из открытых парковок для гостей комплекса должна была появиться между Ипподромской магистралью и сквером «Аллея городов» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители комплекса «Сакура парк» на улице Ипподромской остались без обещанной открытой парковки. По их словам, застройщик сначала построил стоянку, а после сам от нее отказался и снес.

Владельцы квартир в жилом комплексе на Ипподромской магистрали от компании «Астра» (входит в группу «Расцветай») обратились с официальным письмом в мэрию Новосибирска и в ФАС (есть в распоряжении редакции). По словам жителей, застройщик обещал, что около их домов появится две открытые стоянки — возле первого дома между улицей Ипподромской и сквером «Аллея городов» и за третьем домом, планы подтверждали и представители застройщика. Но по итогу «Астра» возвела парковку у дома на улице Ипподромской, 12, а после снесла ее.

— Представитель застройщика говорил, что якобы мэрия выписала предписание о демонтаже, но показать документ не смог. Мы обратились в мэрию, там ответили, что никаких предписаний на снос не выдавали, застройщик сам попросил убрать стоянку, а мэрия утвердила новый план, — рассказывает один из жильцов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Астра» образовано в 2020 году, директор — Глеб Половников, учредитель и конечный владелец — Владислав Савельев, который владеет ООО «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистый убыток «Астры» составил 50,3 миллиона рублей.

Согласно ответу мэрии, в июне этого года застройщик написал заявления, в котором попросил заменить открытое парковочное пространство на озеленение территории с прогулочной зоной. Так для жителей осталась только подземная автостоянка, вместо обещанной открытой.

На рендере, который опубликовал застройщик в сервисе 2ГИС, слева и справа есть открытые парковки Источник: ГК «Расцветай» / 2ГИС











А в рекламном ролике застройщика территорию, где должна была появиться первая парковка отнесли к парковой Источник: ГК «Расцветай»











Местные беспокоятся, что из-за отсутствия открытой парковки, в том числе, для гостей комплекса, автомобили будут оставлять вдоль магистрали и у входа в дома.

— Застройщик сам обещал строительство парковки при заключении договоров и использовал это в качестве конкурентного преимущества, приобретение подземной парковки не решит проблему доступа коммунальных и экстренных служб, гостей комплекса и коммерческих помещений, — пишут в обращении к мэру жители.

Собственники квартир предполагают, что застройщик снес парковку, чтобы жители покупали машино-места в подземном паркинге, но это, по их мнению, не решит проблему с гостями комплекса. Жильцы просят, чтобы прогулочную зону заменили на гостевую парковку, как и обещал застройщик.

НГС направил запрос в группу «Расцветай», управляющую компанию дома «Мегаград» и мэрию Новосибирска.