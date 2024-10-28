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Новосибирцы высказались о повышении ипотечных ставок

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Недвижимость Кризис-2024 «Жильё у нас не для нуждающихся»: новосибирцы высказались о повышении ипотечных ставок

«Жильё у нас не для нуждающихся»: новосибирцы высказались о повышении ипотечных ставок

Многие считают, что эти изменения — к лучшему, но ситуация тревожит большинство читателей НГС

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21 комментарий

Рост ставок фактически обвалил спрос — застройщики, в свою очередь, приостановливают проекты

В минувшую пятницу, 25 октября Банк России снова поднял ключевую ставку — до 21% годовых. За несколько дней до этого стало известно о значительном повышении ипотечных ставок в крупнейшем банке в стране — Сбербанке, который, как правило, вносит изменения в свои программы в числе последних. Эта тема вызвала бурную дискуссию среди комментаторов НГС.

— Да даже без этого повышения ежемесячный платёж составляет средний показатель по зарплате, даже на оплату ЖКХ не хватит, всю зарплату отдашь, — возмутился один из «гостей» сайта. — На жизнь денег не останется, а с этим повышением ещё хуже.

Многие рассуждали о том, что это изменит положение на рынке и, наконец, приведёт к снижению цен.

— Надеюсь, что этот кризис обвалит цены на жильё до его реальной стоимости - в три-четыре раза меньше должен стоить квадратный метр. И тогда люди смогут позволить себе купить нормальное место для жизни, а не конуру в человейнике, — заметил другой новосибирец.

— Для того и делается повышение, чтобы снизить спрос. Из-за льготного кредитования цена на квадратный метр ушла в небеса, что с ипотекой, что без неё, с какой целью субсидировать тогда? Пару лет строительство будет на спаде, спрос будет печальный, но и метр должен подешеветь, — рассуждает следующий.

— Жилье у нас не для нуждающихся, у многих по 2-4 квартиры уже, а кому надо, у того и на первый взнос нет, — согласился ещё один «Гость». — Нужно развивать соцнайм и рабочий найм, делать большой фонд для него, и давать жилье тем, кому нужно. Рядом с работой, например, чтобы разгрузить дороги и транспорт, повысить эффективность экономики, а не набивать карманы тем, у кого и так набито.

Предложений по развитию соцнайма и других программ, не предусматривающих предоставление жилья в собственность, было немало.

— Давно пора вводить государственную аренду жилья или лизинг жилья. Стоит огромное количество жилья пустого — и цены не снижают, и в аренду не сдают людям, — заметил один из комментаторов. — Может, тогда и рожать начнут.

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Тесную связь между доступностью жилья и демографической ситуацией, в частности, требования правительства к населению рожать, подчёркивали многие участники дискуссии.

— Давали бы квартиры при рождении хотя бы второго ребёнка, при рождении третьего — увеличивали бы жильё за счёт государства, и так далее. Сразу бы увеличилась рождаемость. А то какие-то полумеры, которые не дают результата, — уверен один из комментаторов НГС. — Конечно, давать квартиры надо нормальным семьям, а не алкоголикам и наркоманам, чтобы хотя бы один родитель работал. И смотреть на доход семьи. А то папа олигарх, а на второго ребёнка квартиру получит.

— Мы хотели взять [квартиру] больше, а студию нашу оставить ребёнку, но неееет, под такие % брать — это ж проще на Марс улететь! — признаётся ещё один анонимный читатель. — Есть своя крыша над головой — пусть квадратов мало, но не бомжуем. А дальше пусть на депозите пока все полежит. Жизнь покажет.

— Цена квартир и так растёт, так ещё процент по ипотеке вырос — ну вот куда молодым покупать квартиры? Мне 23 года, и я не знаю, как мне купить квартиру без ипотеки, — огорчённо рассказывает другой. — Вот где обычный гражданин возьмёт 4 миллиона рублей на однушку? Сколько мне надо зарабатывать, чтоб купить квартиру? Где те цены, которые были раньше, когда я мог в том же доме купить однушку за 2 миллиона и ипотека была не 25%? Чтоб взять 3 миллиона ипотеки, мне надо платить каждый месяц по 60 тысяч, когда средняя зарплата в моем регионе 30 тысяч рублей. Вопрос: откуда я ещё могу взять деньги? Закончил вуз и получаю 30 тысяч — когда я должен купить квартиру, когда я, по-вашему, буду заводить семью, если сам себя не могу прокормить? Ладно, моя зарплата вырастет до 80 тысяч, но это через сколько ещё будет — я не знаю. Я хочу ребёнка, но я не могу его завести! Вот и живут большинство людей на шее родителей, а если родителей нет? Что вы скажете делать?

Впрочем, некоторые уверены, что повышение ставки — решение обоснованное и в перспективе даст положительные результаты. А те, кому кредит очень нужен, найдут способ его получить и обслуживать.

— Высокая ставка нужна минимум на два года, бизнес и население должно научиться жить на свои, поэтому расчистка бизнес-поляны суровая будет, — рассуждает читатель НГС.

— Помнится, в середине 2000-х кредиты давали под 25-35% годовых. Банк Русский стандарт, например. И ничего, люди брали. И сейчас будут брать, если дадут, — добавляет другой.

При этом новосибирцы в целом уже берут меньше кредитов: выгодные предложения для них звучат подчас как издевательство.

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Ключевая ставка Ставки по ипотеке Доступное жилье Новостройки
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Комментарии
27
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14 минут
Мне вот интересно, а почему в других странах кредит под 8-13%, а ипотека под 3-5% - это нормально и не вызывает какой то бешеной инфляции !? Какая повышенная рождаемость ? Вы о чем ? Жилье элементарно не потянуть... ни в ипотеку , ни как вообще ! В съёмных квартирах с детьми ? А если со здоровьем проблемы начнутся? На улицу с детьми ? Или детей в детский дом, а сам в люк в теплотрассу? В вопросе обеспечения жильём у нас проблемы лютые ...сейчас ипотека не подьемная
Алле гараж
19 минут
Да ладно ныть.Автосалоны забиты,скупают китайские авто.Пробки бесконечные.Авиабилеты не купишь даже по конским ценам.
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