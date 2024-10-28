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Недвижимость Квартиры подешевеют — в России изменят технологию строительства, чтобы сдержать цены на жилье

Квартиры подешевеют — в России изменят технологию строительства, чтобы сдержать цены на жилье

В стране начнут возводить дома-конструкторы

1 810
25 комментариев

Себестоимость строительства значительно снизится

Из-за дефицита квалифицированных рабочих и необходимости снижения себестоимости строительства в России начнут чаще строить дома-конструкторы, совершенствуя существующую технологию. Это позволит сократить затраты застройщиков и позволит удержать цены на новое жилье. Рассказываем, что изменится и какие риски у такого варианта развития событий на рынке жилья.

Что изменится

Предполагается, что всё чаще будут применять технологии модульного или панельного домостроения, но в их современной интерпретации.

— Уже сейчас крупные застройщики стали активнее использовать готовые сантехкабины, когда санузел монтируется в строящийся дом в готовом виде, это почти в два раза снижает трудозатраты и на треть — стоимость таких работ. Фактически это усовершенствованная технология, которая всегда применялась в панельном домостроении, — рассказал Городским порталам директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

Это только начало. Для отделки домов стали выбирать фасадную плитку, поскольку она не требует высокой квалификации работников, в отличие от штукатурных фасадов. Помимо этого, стройку не придется замораживать, потому что такие работы можно проводить в любой сезон года.

— В перспективе это возведение «коробок» — домов из готовых блоков с внешней и даже внутренней отделкой. Дома-конструкторы в ближайшие 5–10 лет способны потеснить существующие технологии строительства в массовом сегменте, — добавил Жалнин.

Зачем это нужно

Этот тренд начинает набирать обороты. Он решает три остро стоящих задачи: сокращение сроков строительства и затрат на привлечение персонала, а также снижение себестоимости, отметил в беседе с Городскими порталами председатель оргкомитета форума девелоперов, дизайнеров и архитекторов PRO ГОРОD, председатель правления АНО «Национальный Центр Инноваций и Опережающих Решений» Георгий Бурлаков.

— Модульные технологии, даже из тех, что существуют сейчас, позволяют сократить сроки строительства многоквартирных домов на 2–6 месяцев, а это более быстрое получение денежных средств с эскроу-счетов, а значит, меньше инфляционные риски. Плюс это возможность повысить маржинальность строительного бизнеса на 3–5%, а это как раз та дельта, которую застройщики смогут использовать для удержания роста цен и стимулирования продаж, — сказал Георгий Бурлаков.

Такой вид строительства поможет не только удержать цены, но и снизить их.

— Отдельные модули вообще дают колоссальный экономический эффект. Например, использование готовых вариантов сантехкабин снижает себестоимость на этом этапе сразу на 10%, а скорость монтажа увеличивается на треть. При активном развитии таких технологий можно затормозить рост цен квадратного метра в массовом сегменте или в моменте снизить стоимость на 3–5%, — добавил Бурлаков.

Риски

При всех своих плюсах есть серьезные риски, продолжил эксперт. По его словам, важно не допустить олигополизации этого направления, иначе это может привести к существенному удорожанию строительства в долгосрочной перспективе. Когда проекты и все технологии будут перестроены на применение модульных решений и их производители смогут диктовать свою ценовую политику.

Олигополия — это вид конкуренции, при котором на рынке существует лишь несколько продавцов, которые предлагают стандартный товар или услугу. Главное, что продавцы взаимозависимы в принятии решений о ценах на свою продукцию.

Покупка недвижимости для россиян стала практически непосильной после закрытия льготной ипотеки и многократного повышения ключевой ставки. Рыночные условия кредитования невыгодны. При этом сами квартиры не стали доступнее. Законодатели ищут возможности для продления и расширения льготных ипотечных программ, чтобы не оставить граждан без возможности переехать в новое жилье.

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Комментарии
27
275006922
59 минут
Снова делать хрущи-скотоблоки - инновации, которые мы заслужили))
280825802
1 час
дак подешевеют или не будут сильно дорожать? как-то не совсем ясно из заголовка и содержания)) ну и технология совсем не нова - многие хрущевки строились из готовых блоков
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