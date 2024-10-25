Спрос из-за несостоявшихся ипотечников: насколько в Новосибирске подорожала, а потом подешевела аренда квартир

Спрос на аренду серьезно вырос из-за «несостоявшихся ипотечников» Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске по сравнению с июнем средняя цена на аренду однушки в октябре оказалась выше на 5,9 тысячи рублей, двушки — на 5,4 тысячи рублей. При этом оказалось, что сейчас уже наметилась тенденция на снижение стоимости. Октябрьские цены уже ниже, чем были в августе. Об этом редакции НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

Аналитики отмечают, что сейчас на рынке аренды квартир в Новосибирске (на сайте ЦИАН) представлено 2,1 тысячи объектов, что на 26% меньше, чем в середине июня, когда начался «высокий сезон». Тогда арендаторы могли выбирать из большего количества предложений, но в конце августа рынок достиг локального минимума — всего 1,8 тысяч квартир. Этот спад в предложении обострил конкуренцию, что, в свою очередь, повлияло на рост цен.

— Рост ставок в этом году связан с перетеканием спроса из сегмента продажи. На рынке сформировалась заметная по своим масштабам аудитория «несостоявшихся ипотечников», которые увеличили спрос на рынке аренды, что и сказалось на ставках, — объяснили НГС аналитики.

Данные за 2024 год показывают заметное увеличение средних ставок аренды. В июне одкомнатные квартиры стоили в среднем 28,1 тысячи рублей, а в октябрю цена составила 34 тысячи рублей. Для двухкомнатных квартир ситуация аналогична: июньская средняя ставка в 38,5 тысяч рублей к октябрю поднялась до 43,9 тысячи рублей.

Важно отметить, что цены уже потихоньку пошли на спад. Своего пика они достигали в августе, когда средняя цена однушки составила 34,9 тысячи рублей, двушки — 45,4 тысячи рублей. То есть средний прайс съемных однушек с июня по август вырос на 20%, двушек — 14%.

Аналогичные тенденции, как отмечают аналитики, наблюдались и в 2023 году, когда ставки аренды росли ещё более интенсивными темпами — на 27% для однокомнатных и на 30% для двухкомнатных квартир.