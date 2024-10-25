«Свой автомобиль продам»: сибиряки потеряли 100 миллионов, мечтая о домах — один бизнесмен пропал, другой пытается выкрутиться

У многих клиентов компании сейчас стоят только сваи и больше ничего Источник: предоставлено Кристиной Скориковой











Более 30 новосибирцев, мечтавших о собственном доме, остались ни с чем. Они оформили в ипотеку на строительство общей суммой свыше 100 миллионов рублей и заказали дома у компании «Мегадом». Сроки строительства по договорам составляли 120 дней, но у многих клиентах на участках уже несколько месяцев нет ничего, кроме свай. За это время в компании сменился учредитель — и пропал. В ситуации попытался разобраться корреспондент НГС.

«Он от нас прячется»

Новосибирская компания «Мегадом» специализируется на строительстве каркасных домов — технологии относительно доступной и быстрой. Её нередко выбирают люди, которые мечтают о собственном доме. Но заключившие с компанией договоры новосибирцы выбрали подрядчика опрометчиво: спустя месяцы ожиданий на участках большинства из них стоят только сваи. При этом возвращать деньги компания не торопится.

По данным сервиса RusProfile, ООО «Мегадом» зарегистрировано в дачном посёлке Кудряшовский Новосибирской области. Директором и учредителем компании является Виктор Рычков, до 2 октября эти должности занимал Евгений Мельников. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года её выручка составила 77 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей, кредиторская задолженность — 30 миллионов рублей.

Основная часть пострадавших заключила договоры с «Мегадомом» летом, причём сделки проходили через банки, при помощи зачастую льготной ипотеки, по которой низкая ставка не зафиксирована на весь срок. Но тогда же у компании начались проблемы.

— Директором компании был Евгений Мельников. Мы, взяв ипотеки, отдали ему деньги на строительство наших домов, а он кормил нас завтраками, — рассказала одна из клиенток «Мегадома» Галина (имя изменено по её просьбе). — По итогу сменился директор, никто не берет трубки. Есть заявления в полицию и в прокуратуру — я лично писала, но тишина. Они закрывают офисы и говорят, что денег нет у них. Сейчас там директором является Виктор Рычков, тоже скрывается от нас всех.

Строительство этого дома начали в сентябре и успели возвести каркас — с тех пор стройка брошена, а материалы просто свалены под открытым небом Источник: предоставлено Кристиной Иноземцевой











Обманутые люди создали чат в Telegram, сегодня в нём 33 участника, хотя пострадавших, считает Галина, может быть больше. Совокупная сумма ущерба, по их оценкам, превышает 100 миллионов рублей.

— Лично я пытаюсь вернуть два миллиона рублей. Есть те, кто отдал и 3,8 миллиона, и более 4 миллионов рублей. Куда делись деньги, никто не знает, — говорит Галина.

Девушка отметила, что у всех клиентов были указаны сроки строительства домов — 120 рабочих дней. У Галины этот срок — до 28 ноября, но, по её словам, на участке стоят пока только сваи. У многих других клиентов сроки строительства уже вышли.

— Многие внесли деньги и кроме свай ничего не увидели. Мне повезло больше: стены и крыша стоят, но далее только игнор со стороны подрядчика, — рассказал ещё один клиент «Мегадома» Рафаэль Казыев. — У людей горят сроки по ипотекам, так как это самостоятельное строительство и по истечении года нужно предоставить банку дом в залог, иначе будет повышена ставка с 8 до 20% годовых.

Признаки мошенничества

На сайте компании в числе объектов не так много домов. И ни одного достроенного Источник: megadom54.ru











Пострадавшие пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет (копии есть в распоряжении редакции), в полицию. Некоторые из обманутых клиентов подрядчика написали в приемную главы СКР Александра Бастрыкина и даже президенту. Рафаэль Казыев рассказал, что сейчас пострадавшие готовят еще одно обращение в прокуратуру, только на этот раз уже коллективное.

В прокуратуре на запрос НГС ответили, что обращения сейчас находятся на рассмотрении. В ответах Следственного комитета новосибирцам указано, что ведомство инициировало проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Редакция также отправила запрос в региональное МВД, но в ведомстве за время подготовки материала подготовить ответ не успели.

«Из этой ситуации нужно выходить»

То, что в «Мегадоме» не всё в порядке, заметно и по базам данных. В июле в отношении компании было открыто исполнительное производство, а на её имущество наложен арест.

21 октября оставшиеся без домов и денег новосибирцы массово пришли в офис компании на улице Карла Либкнехта (видеозапись есть в распоряжении НГС). На видео Евгений Мельников пытается объяснить, каким образом организация планирует рассчитываться с клиентами.

— Имущество компании сейчас будет продаваться: и движимое, и недвижимое. Это и автомобили — в том числе и свой продам. Участки земельные тоже пойдут на продажу. Из этой ситуации нужно выходить, — уверяет новосибирцев Евгений Мельников.

По словам экс-учредителя, деньги на счетах компании сейчас есть, но это всего около 6 миллионов рублей. На вопрос людей «А где все деньги?» он отвечает: «Деньги все в работе».

— Мы часть денег еще не получили — ожидаем третий транш от части людей. Сейчас пошли массовые отказы, люди говорят: «Мы не будем вам приносить третий транш». Ситуация критическая. Получается, что мы не можем получить свои деньги, и вы не можете получить свои деньги, — говорит Евгений Мельников.

Действующий руководитель компании на встречу с клиентами не пришёл — вместо него перед ними объяснялся предыдущий Источник: скриншот видео, предоставленного Галиной

При этом текущего директора компании Виктора Рычкова на встрече не было. Как заявил на видео Евгений Мельников, «к Виктору много вопросов».

— Рычков на связь не выходит — его все ищут. Говорят, что он в больнице, а в какой именно — никто не говорит. И где живет, якобы никто не знает. А для того, чтобы расторгнуть с компанией договор, нужна подпись Виктора, — рассказала корреспонденту НГС присутствовавшая на встрече Галина.

В общий чат с клиентами попало сообщение Виктора Рычкова (скриншот имеется в распоряжении редакции): он написал обманутым клиентам, что находится в больнице в плохом состоянии, которое «вызвано стрессом в связи со сложившейся ситуацией».

— Я взял на себя должность директора и учредителя компании, видя возможность достроить ваши дома и выбраться из этой неприятной ситуации, но я был введен в заблуждение. После принятия организации я обнаружил отсутствие денег на счетах и большие задолженности перед поставщиками и рабочими, в таких условиях продолжать работать было невозможно, — пишет Виктор Рычков, добавляя, что полученные им транши якобы лично передал Евгению Мельникову, но не объясняя, почему и зачем.

В заключение он подчеркнул, что не готов подписывать соглашения о расторжении и продавать имущество компании.

Корреспондент НГС на протяжении двух дней пытался связаться с текущим руководителем «Мегадома» Виктором Рычковым, но он не ответил на звонки. Корреспондент НГС отправил письменный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получил. Дозвониться до экс-учредителя компании Евгения Мельникова тоже не удалось.