Можно с животными: Новосибирск вошел в тройку городов, где жилье готовы сдавать владельцам животных

Часто домашние любимцы являются камнем преткновения при аренде квартиры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск занял второе место среди городов России, где арендодатели наиболее лояльны к квартиросъемщикам с питомцами. Об этом рассказали эксперты «Циан. Аналитики».

Часто арендаторы при выборе съемной квартиры сталкиваются с запретом на заселение с домашними животными. Более половины собственников жилья в Новосибирске, как выяснили аналитики, не против питомцев.

59% объявлений о сдаче квартиры в Новосибирске помечены как «Можно с животными». По этому показателю столица Сибири уступила только Владивостоку, где доля таких квартир составляет 65%.

Тройку лидеров по этому показателю замкнула Москва, где с питомцами можно заселиться в 40% арендных квартир.

Другие города Сибири оказались не такими лояльными к животным — в Омске, Томске, Новокузнецке и Кемерове с питомцами разрешат жить меньше, чем в 20% квартир.

При этом эксперты выяснили, что доля квартир, в которых допускается проживание с питомцами, варьируется в зависимости от времени постройки зданий. Наиболее лояльными к домашним животным оказались владельцы квартир в домах дореволюционной постройки и «сталинках». Выше среднего уровень лояльности к питомцам в «брежневках», «хрущёвках» и советских кирпичных домах. В современных домах отношение к четвероногим обитателям зачастую менее позитивное.