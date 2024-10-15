Эксперты предсказали, что в России упадут цены на жилье: объясняем, когда и на сколько

Цены могут снизиться как на первичном, так и на вторичном рынке Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В ближайший год цены на рынках жилья в России могут упасть на 3–5%, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков АКРА.

Возможное снижение цен эксперты объясняют высокими ставками и широкими льготными программами. Именно они будут оказывать давление на цены в предстоящие 12 месяцев. Застройщики и собственники вторичного жилья, отмечают аналитики, охотнее соглашаются на скидки.

При этом, считают эксперты, через 12–18 месяцев цены вновь могут начать расти. Это произойдет на фоне снижения ключевой ставки и ипотечных, что приведет к росту продаж. Кроме того, темпы роста строительства замедляются, и в 2025 году предложения застройщиков будут ограниченными. Спрос же из-за действующих льготных программ сохранится. В таких условиях, считают эксперты, стоит ждать повышения цен сначала на первичную недвижимость и уже после — на вторичку.