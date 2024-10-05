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Недвижимость В России хотят ввести новую ипотеку с льготными условиями: кто сможет купить жилье выгоднее

В России хотят ввести новую ипотеку с льготными условиями: кто сможет купить жилье выгоднее

У россиян не хватает денег на покупку квартир

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3 комментария

Выпускникам нужно дать возможность купить собственное жилье

В России может появиться новая льготная ипотечная программа. Она будет нацелена на студентов, а также выпускников вузов и колледжей. С таким предложением к Министру финансов Антону Силуанову обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов.

— Прошу вас рассмотреть возможность расширения целевых ипотечных программ. Среди прочего граждане неоднократно высказывали предложения о создании «студенческой ипотеки», благодаря которой недавние выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений могли бы приобрести квартиру на более выгодных для себя условиях, — говорится в тексте письма.

У россиян нет денег на расширение жилплощади, считает Денис Парфенов

По его словам, некоторые банки предлагают дополнительные преференции молодежи, но их недостаточно. Он не уточнил, на каких именно условиях стоит выдавать студенческую ипотеку. Однако в своем обращении акцентировал внимание на больших первоначальных взносах, на которые сейчас накопить очень сложно.

На фоне рисков дальнейшего повышения ключевой ставки нужно помочь молодым россиянам и семьям с детьми с жильем, заявил Парфенов у себя в telegram-канале. Поскольку нынешние условия ипотеки становится непосильными для кошельков граждан. Депутат уверен, что из-за текущей ситуации проблема демографии начнет угрожать национальным интересам страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже анонсировал появление новых ипотечных программ для поддержки молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Правда, они пока находятся на стадии обсуждения. Пока же можно воспользоваться «семейной», «IT», «сельской», «дальневосточной» и «арктическими» программами. Однако лимиты по ним ограничены.

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3
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отклонили, этот бред
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