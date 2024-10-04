НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 758мм 54%
Подробнее
6 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87

Новосибирск сковали восьмибалльные пробки

Бесплатные мейн-куны
Сверхдоходы у курьеров
Лайфхаки для уютного дома
Таксисты уходят в тень
Кто живёт в «Радуге Сибири»
Новости в Telegram
Недвижимость Четырехэтажный спорткомплекс построят возле «Глобуса» — рядом должен был появиться небоскреб

Четырехэтажный спорткомплекс построят возле «Глобуса» — рядом должен был появиться небоскреб

Мэрия выдала разрешение на строительство объекта

1 335
22 комментария

Небольшой спортивный объект должен стать частью будущего комплекса с первым небоскребом выше 40 этажей

Новый спорткомплекс появится в центре Новосибирска. Четырехэтажное здание возведут недалеко от молодежного театра «Глобус». Компания «Новый мир Химметалл» получила в мэрии разрешение на строительство. Документ опубликовали на муниципальном портале.

В документах указано, что здание построят на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской. Площадь отведенной под спортцентр земли — 3660 кв. метров.

Из разрешения следует, что постройка будет иметь четыре надземных этажа и один подземный. Внутри будет шесть помещений. Общая площадь — 1000 кв. метров. Ввести в эксплуатацию комплекс должны до 27 марта 2025 года. Небольшой спортивный объект должен стать частью будущего комплекса с первым небоскребом выше 40 этажей.

Амбициозный проект небоскреба стоит на паузе

Отметим, что несколько лет назад там планировали строительство 150-метрового небоскреба. Пока возведение этого объекта заморозили, так как подрядчику необходимо решить вопрос с Росавиацией из-за высоты здания.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Новый Мир Химметалл» образовали в 2013 году в Новосибирске, соучредителями компании выступают Владислав Крючков и Наталья Хаминич. Последняя также числится гендиректором организации. На конец прошлого года выручка компании составила 0 рублей, чистый убыток — 968 тысяч рублей, баланс предприятия достигает 324,9 миллиона рублей. Наталья Хаминич выступает в том числе руководителем строительных компаний «Альгеба», «Паркхаус» и остальных. Владимир Крючков числится участником ООО «СибирьИнвест», ООО «Гринарт», ООО «Паркхаус» и других.

Ранее стало известно, что в Новосибирске рядом со станицей метро «Студенческая» построят 31-этажный апарт-отель с рабочим названием «Сити-Холл». Сейчас несколько десятков предпринимателей покидают свои места. Несколько зданий на Блюхера, 71 собираются сносить.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Татьяна 53
1 час
А слабо разбить небольшой парк или сквер, каменные джунгли сплошные
Zemb
59 минут
будет как баклажан торчать, как в екб, ужасное зрелище...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

Прекрасная,47

Евгений,52

Olesya,35

Новосибирск,41

Светлана,44

Toli,29

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление