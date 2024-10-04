Четырехэтажный спорткомплекс построят возле «Глобуса» — рядом должен был появиться небоскреб

Небольшой спортивный объект должен стать частью будущего комплекса с первым небоскребом выше 40 этажей Источник: «Новосибирское ЭКБ», «СибирьИнвест»











Новый спорткомплекс появится в центре Новосибирска. Четырехэтажное здание возведут недалеко от молодежного театра «Глобус». Компания «Новый мир Химметалл» получила в мэрии разрешение на строительство. Документ опубликовали на муниципальном портале.

В документах указано, что здание построят на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской. Площадь отведенной под спортцентр земли — 3660 кв. метров.

Из разрешения следует, что постройка будет иметь четыре надземных этажа и один подземный. Внутри будет шесть помещений. Общая площадь — 1000 кв. метров. Ввести в эксплуатацию комплекс должны до 27 марта 2025 года. Небольшой спортивный объект должен стать частью будущего комплекса с первым небоскребом выше 40 этажей.

Амбициозный проект небоскреба стоит на паузе Источник: «Новосибирское ЭКБ», «СибирьИнвест»











Отметим, что несколько лет назад там планировали строительство 150-метрового небоскреба. Пока возведение этого объекта заморозили, так как подрядчику необходимо решить вопрос с Росавиацией из-за высоты здания.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Новый Мир Химметалл» образовали в 2013 году в Новосибирске, соучредителями компании выступают Владислав Крючков и Наталья Хаминич. Последняя также числится гендиректором организации. На конец прошлого года выручка компании составила 0 рублей, чистый убыток — 968 тысяч рублей, баланс предприятия достигает 324,9 миллиона рублей. Наталья Хаминич выступает в том числе руководителем строительных компаний «Альгеба», «Паркхаус» и остальных. Владимир Крючков числится участником ООО «СибирьИнвест», ООО «Гринарт», ООО «Паркхаус» и других.