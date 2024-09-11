Дом новосибирского бизнесмена в Испании выставили на торги — желающих купить здание за 48 млн не нашлось

Жилой комплекс в Испании Источник: mirador-de-les-bassetes-holiday-home.hotel-in-valencia.com











10 сентября подвели итоги торгов по реализации недвижимого имущества бизнесмена из Новосибирска Александра Войтова. Таунхаус в Испании стоимостью 48 миллионов рублей не заинтересовал покупателей.

— В связи с тем, что в соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах 145668-МЭТС/1 от 10 сентября 2024 года на участие в торгах не было подано ни одной заявки, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися, — указано в аукционной документации.

Дом расположен испанском городе Кальп, его выставили на торги 13 августа. Особняк входит в жилой комплекс «Мирадор де Лас Бассетес».В двухэтажном таунхаусе есть три спальни, кухня, совмещенная с гостиной, а также две террасы. Жилая площадь составляет 121,8 квадрата, еще 69,4 — террасы. Новым владельцам также предлагались сад в 40 квадратов, бассейн и парковка.

В документах указано, что дом был приобретен в ипотеку, новые владельцы при покупке таунхауса в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи должны выплатить задолженность в размере около 322 тысяч евро.

Александр Войтов участвовал в создании ряда новосибирских брендов: «Харакири», Taxisto, Zavezu, «Городского центра медосмотра», а также медицинского центра Luxmedica. В 2019 году его признали банкротом, после этого началась распродажа его имущества.

Корреспондент НГС попытался связаться с Александром Войтовым, но на звонки журналиста никто не ответил.