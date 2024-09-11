«Просто кучка недовольных»: у Обского моря требуют запретить строительство коттеджей — под участками оказались древние курганы

Археологи уверяют, что о здешних курганах известно очень давно, хотя ничто на них не указывало и до стройки Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Многие жители села Новопичугово с детства знали, что буквально ходят по истории — в двух шагах находятся два кургана с древними захоронениями. Могильники обнаружили еще в 1950-е годы, когда территорию Ордынского и Новосибирского района обследовали накануне затопления археологи, но вскрыть и изучить за прошедшие годы так и не смогли. B советское время и даже в 1990-е древние могилы стояли непотревоженными. Но в середине 2010-х категорию земель сменили, нарезали на участки и начали строить коттеджный поселок. Вплоть до лета 2023 года о том, что у земли есть обременения, известно не было, уверяет застройщик. В ситуации разбиралась журналист НГС.

Незаметные могилы

— Мы здесь с детства катались на велосипедах и знали, что это курганы, — говорит местный житель Юрий (имя изменено по его просьбе), который играет роль гида для журналистов. — Видите заросли крапивы чуть левее? Здесь курган и был. Его сгребли, убрали. Второй курган — вот его центр, где стоит кривая труба. А третий мы из-за забора не увидим: сверху уже разбили грядки.

Пояснения совершенно точно не лишние. Даже неповрежденный древний курган человек, далекий от археологии, вряд ли отличит от небольшого холмика, а уж разрытый и украшенный сверху постройками — и подавно. Хотя о том, что в Ордынском районе, левее села Новопичугово под землей скрываются археологические памятники, новосибирские археологи знают уже давно.

— Известны эти могильники еще со времен затопления Новосибирского водохранилища. Здесь проводилась достаточно большая разведка Ленинградской археологической экспедицией под руководством [Михаила] Грязнова. Тогда был обнаружен целый ряд памятников, которые долгое время числились только в дневниковых записях, — говорит начальник отдела археологии Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) Владимир Сумин.

Земля возле Новопичугово недешевая Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В 1970-е и 1980-е годы, говорит ученый, археологи снова обследовали эти места и описали те могильники, которые не оказались на дне Обского моря. Среди них и новопичуговские захоронения.

Есть, по данным археологов, и второй могильник, который находится чуть дальше, в ближайшем поле под пашней. Ему пока, кажется, ничего особенно не угрожает: тракторы повредить глубокие захоронения не могут. А вот амбиции покупателей коттеджей (особенно если они решат построить глубокий цокольный этаж) вполне могут привести к необратимому разрушению памятников.

Точно сказать, кто именно лежит под курганами, Владимир Сумин не может — захоронения не исследованы. Но по тому, что находили в окрестностях речки Ирмень (после затопления она стала подводным течением в водохранилище), предполагает, что это может быть могильник времен раннего железного века. Захоронение, сделанное где-то на границе нашей эры.

Пока старые кости и глиняные черепки остаются под землёй, на берегу Обского водохранилища растут новенькие и весьма уютные на вид дачи коттеджного поселка «Порт Пичуги», своего рода второй очереди «Пичугова моря».

Посторонним в «Порт Пичуги» попасть непросто Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Оба поселка, старый и новый, различаются по уровню благоустройства (в основном в силу различий в годах постройки), отделены друг от друга заборами, но объединены одним и тем же юридическим лицом — ДНП «Обское море».

— О том, что поверх могильников дома строят, на самом деле, стало известно уже давно. С представителями «Пичугова моря» мы неоднократно встречались, но это ничем не закончилось. Аргументы у них очень простые: «Какие такие памятники? Знать ничего не знаем, и вообще у нас тут строительство», — возмущается Владимир Сумин. — На самом деле эта ситуация тянется еще года с 2017-го. Когда они начали расширяться и строить очередной этап своего поселка, им не хватило заложенного карьера. И они заложили еще один, самовольный — как раз на территории могильника.

Тогда, говорит Владимир Сумин, сотрудники НПЦ вместе с Госохраной приехали в «Порт Пичуги» с контрольной проверкой, но приструнить строителей не смогли: те просто заявили, что карьер — не их, а полномочий доказывать их вину у археологов не было. В отличие от полицейских.

По словам местных жителей, эта геодезическая метка стояла поверх одной из насыпей кургана Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В распоряжении журналистов НГС есть документы, подтверждающие, что прокуратура Ордынского района проводила летом 2024 года проверку относительно строительства в «Порте Пичуги». Мы отправили запросы в полицию и надзорное ведомство, чтобы узнать, как продвигается разбирательство. По данным пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области ответили, что уголовных дел по факту разрушения памятников, не возбуждалось. Ответа от прокуратуры пока нет.

Два кургана

У коммерсантов, заработавших на продаже земли, на археологическую проблему собственный взгляд, и он тоже выглядит убедительно. По словам руководителя проекта «Порт Пичуги» Екатерины Борисовской, земля была без проблем выкуплена много лет назад, а о том, что прямо под крайними домами может находиться могильник, коммерсанты узнали только в 2023 году.

Прямо связаны с коттеджным поселком два юридических лица: ДНП «Обское море» и ТСН «Порт Пичуги». По данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности ДНП — управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, выручка по итогам 2023 года составила 36 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиона рублей. Председателем ДНП является Сергей Владимирович Борисовский. ТСН руководит Игорь Сергеевич Борисовский, и это юрлицо куда менее прибыльно: в минувшем году заработало 214 тысяч рублей при нулевой выручке.

— Узнали об обременении мы так: человек приобретал у нас земельный участок в ипотеку. Сбербанк начал проверять этот участок, попросил его заказать генеральный план земельного участка в администрации Ордынского района. Это было в апреле 2023-го. Администрация указала, что никаких обременений на участке нет. Банк документы принял, выдал кредит. А когда человек собирался начать строительство, он отправил уведомление в администрацию Ордынского района. И вот в июне или в июле 2023-го года администрация отвечает, что на данном земельном участке предположительно находится памятник архитектурного наследия, — рассказала Екатерина Борисовская.

На карте примерное расположение выявленных Новопичуговских курганов Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











После этого в коттеджный поселок приехали археологи и указали на места возможных древних захоронений. Об одном из них, том самом могильнике, над которым сейчас поле, коммерсанты знали и его не трогали, тем более что та земля им и не принадлежала. А вот второй оказался на участке, который еще в апреле не имел никаких обременений.

— Мы были удивлены: столько лет мы там строим коттеджный поселок, там сети, коммуникации уже построены, — говорит Екатерина Борисовская. — Плюс раньше это были земли сельхозназначения, которые пахали, где были проложены трубы мелиорации. Потом мы меняли категорию этих земель через министерство строительства Новосибирской области, и тогда к нам тоже не было никаких вопросов. После того, как в 2023-м мы это узнали, я даже ездила в Академгородок, в институт археологии, чтобы понять, как такое могло произойти. Они тоже пожимают плечами. В итоге выяснилось, что в Росреестре не внесли информацию о памятнике на том основании, что это выявленный, а не подтвержденный объект. Может быть, там внутри еще ничего и нет.

В подтверждение своих слов Екатерина Борисовская предоставила копии документов, согласно которым еще в апреле 2023 года о кургане на территории «Порта Пичуги» известно, во всяком случае, официально, не было.

Местные власти

В администрации Ордынского района Новосибирской области журналисту ответили, что чиновники в истории со стройкой на костях никак не участвуют.

— Администрацией Ордынского района Новосибирской области разрешение на эксплуатацию в отношении запрашиваемых Вами земельных участков не выдавалось, — ответили они. — О нахождении объекта культурного наследия на территории Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Министерству строительства Новосибирской области было известно в процессе разработки генерального плана Новопичуговского сельсовета, который был утвержден Приказом министерства строительства Новосибирской области от 8 ноября 2016 г. Nº 414.

Одна из насыпей «кургана Шреддингера» может находиться за этим забором Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Глава сельсовета Сергей Игашев, который, по словам местных жителей, до начала политической карьеры учил школьников истории, вообще уверен, что поверх курганов стройки нет.

— Группа людей, которая поднимает всю эту шумиху, они просто-напросто

копают под администрацию коттеджного поселка, просто кучка недовольных, — заявил он в разговоре с журналистом НГС. — Лет пять назад, даже больше, было разбирательство, прокуратура разбиралась. И все успокоилось. Археологи приезжали, обследование сделали, поставили курган на кадастровый учет и так далее.

При этом он подтвердил, что курган там действительно есть. Но его никто не застраивает: строители сняли верхний слой земли, не зная о нем, и использовали почву, объяснил Сергей Игашев.

— Он же никогда не стоял ни на кадастровом учете, ни где-то еще. Сейчас эту территорию огородили, никто эти земельные участки не продает, которые входят в охранную зону, — добавил глава сельсовета.

По словам Сергея Игашева, археологам предложили выкопать курган, но ученые якобы запросили за исследование могильника слишком большую сумму, так что оба кургана (и тот, что в полях, и тот, что на территории поселка) — в полной безопасности.

О проблеме с участком над курганом, в курсе которой Екатерина Борисовская, он, похоже, не знает.

Мгла над могильниками

Владимир Сумин не отрицает, что новопичуговские курганы никто и никогда не копал. При этом он уверен, что проблема с сохранением археологических памятников гораздо шире, чем этот случай. По словам археолога, сегодня разрушить древний курган выйдет дешевле, чем соблюсти все требования закона.

— Исследование любого памятника археологии — это очень большие затраты. Государственный бюджет сегодня выделяет деньги на исследования разве что в системе академии, для научных исследований. Чтобы выделили на спасательно-археологические раскопки в зоне хозяйственного освоения, я не знаю ни одной такой государственной программы, — говорит ученый.

В итоге исследовать памятник не получается, потому что денег и желающих дать их нет, а неисследованный памятник в реестры никто не вносит.

— В соответствии с законодательством, нанесенный археологическому памятнику, а значит, и государству вред исчисляется стоимостью мероприятий по обеспечению сохранности памятника, — говорит Владимир Сумин. — По сути он равен стоимости археологических раскопок плюс сопутствующие мероприятия. К сожалению, никаких коэффициентов за древность у нас в законодательстве не существует.

Сегодня застройщику выгоднее разрушить памятник и строить дальше Владимир Сумин археолог

— В этом случае будут соблюдаться сроки строительства, а если вдруг его на разрушении памятника поймают… Ну заплатит он ту же сумму, которую бы заплатил за археологические раскопки, но не потеряет при этом времени. Плюс еще и в судебном порядке сможет эту сумму снизить. А еще, учитывая, так сказать, плохое состояние сохранности памятника в целом, любой застройщик подразумевает, что он может вообще избежать этого наказания. Ему вообще за это ничего не будет, — возмущенно резюмирует ученый.

По словам Владимира Сумина, размер нанесенного пичуговскому кургану вреда уже известен — порядка 58 миллионов рублей.

В теории, любой коммерсант, неважно, высотки он хочет построить или коттеджи, мог бы просто не связываться с покупкой земли с многолетним обременением, в каком бы красивом месте она ни располагалась. Но с этим тоже есть проблема.

— Когда осваивают новую территорию, обязательно проводят межевание земельных участков. Кадастровый инженер, который это делает, обязан собрать всю информацию по участку. Они делают запрос в Росреестр. Если есть информация, значит, ее там учитывают. Нет информации в Росреестре — они на этом успокаиваются, — говорит ученый.

По словам застройщика, о том, что курган есть на территории (а вернее, под ней) поселка, не было известно вплоть до лета прошлого года Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В ответ на запрос НГС в управлении Росреестра действительно ответили, что ни о каких курганах возле Новопичугово ничего не знают.

— По сведениям ЕГРН, на 6 сентября 2024 [указанные] земельные участки не расположены в границах территорий объектов культурного наследия — археологических памятников, — указано в ответе. — Сведения о территориях объектов культурного наследия — археологических памятниках, расположенных в Ордынском районе Новосибирской области в кадастровом квартале 54:20:030601, в ЕГРН отсутствуют.

Представители ведомства уверены, что направить информацию им должны были органы охраны объектов культурного наследия.

Владимир Сумин говорит, что проблему уничтожения археологических памятников за последние пять лет поднимали на губернаторском совете по сохранению объектов культурного наследия. Результатов археологи, по словам ученого, пока не увидели.