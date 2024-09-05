Малоэтажная Сибирь: семьи с детьми купили дома под ключ в ипотеку — застройщик оставил их с долгами и голой землей

Несколько новосибирских семей заплатили большие деньги за строительство частных домов, которые могут остаться призраками Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Несколько новосибирских семей заявили о сомнительной работе строительной компании «Малоэтажная Сибирь». Предприниматели обещали сибирякам частные дома под ключ в кратчайшие сроки и по выгодным ценам, а по факту не дошли дальше фундаментов. Большинство клиентов оформили выгодные ипотечные кредиты по госпрограммам, но в результате они могут превратиться в неподъёмный займ. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как на новосибирском рынке отметилась барнаульская компания и почему горожане неспроста купились на её красивые предложения.

Дом-призрак

У новосибирского фотографа Михаила Егорова молодая семья. Ребёнку всего 2 месяца, его мужчина планировал растить в собственном доме, но сегодня супруги с малышом вынуждены ютиться в съёмном жилье. Дом, о котором мечтала семья, всё больше приобретает призрачные очертания.

— Родители подарили нам участок в посёлке Светлый. Весной мы начали активно искать подрядчика на кредитные средства. Наткнулись в интернете на компанию «Малоэтажная Сибирь» — вроде крупная компания с более-менее нормальными отзывами. Большим плюсом оказался тот факт, что фирма аккредитована сразу несколькими банками, — рассказал Михаил Егоров в беседе с корреспондентом НГС.

Семья оформила сельскую ипотеку под 3% в банке «Левобережный», в мае заключили договор с «Малоэтажной Сибирью», которая одним траншем получила сумму около 6 млн рублей. Дом для Егоровых обещали сдать к наступлению зимы, но сегодня стало очевидно, что обещания сдержать предприниматели не сумеют.

— Весной они завезли часть материалов: немного сибита, немного кирпича — поставили бытовку. Через несколько недель приехало два или три рабочих, они сделали опалубку, прорыли ямки под сваи, уехали. Пошёл дождь, всё затопило. Приехали в начале июля, снова прорыли ямки и одним днем залили фундамент. На этом строительство остановилось, — поделился Михаил Егоров.

Всё, что было сделано на участке за три месяца Источник: Михаил Егоров











Ещё через месяц, по его словам, рабочие приехали и увезли бытовку. В компании Михаилу Егорову заявили, что закончился срок аренды вагончика. Позже мужчина выяснил, что бытовку перевезли на место заливки фундамента другого частного дома, который, судя по всему, тоже будет вряд ли построен.

Нам нужен транш!

Елена (фамилию не называем) растит двух детей, старший из которых — инвалид. Женщина тоже мечтала о собственном доме, и мечта казалась вполне реализуемой с учётом использования материнского капитала. Выйти на «Малоэтажную Сибирь» Елене подсказала знакомый риелтор. Компания была аккредитована в «Альфа-Банке», где женщина как раз планировала оформить семейную ипотеку под 5,9%. С застройщиком у Елены было два договора. По первому компания обязалась построить дом в посёлке Садовый в течение года, его не заключили, поскольку сделку перенесли. В конце июня женщине представили новый договор, по которому срок строительства дома был увеличен до двух лет.

— В первый транш банк им перевёл 969 тысяч рублей, плюс 833 тысячи — маткапитал. Говорят, мол, деньги получили, начинаем. Мы довольны, и тут начинается. Они подготавливают пятно для застройки. Дальше по договору — подушка под фундамент: либо песок, либо ПГС. Неделю не везут, потом говорят: «В целях экономии будем лить фундамент без подушки». Стоп! Так не пойдёт, — рассказала Елена в беседе с корреспондентом НГС.

Поругавшись с представителями компании, Елена и её супруг добились, чтобы на участок привезли пол-КаМАЗа отсева. По словам женщины, больше никаких работ на месте, где она представляла свой будущий дом, никто не проводил.

— Они только подготовили пятно для застройки, и больше ничего у нас там нет. Куда ушли два миллиона? По договору у меня на эту сумму должны быть цоколь, фундамент, сливные кольца, коммуникации. Звоню в офис, со мной не хотят разговаривать. С горем пополам вчера со мной вышла на связь их юрист. Она ссылается на то, что после второго транша они сделают цоколь и все остальное, — отметила Елена.

Застройщик принимает заявки на строительство в 2025 году Источник: novosibirsk.malsibir.ru

Женщина подчеркнула, что на её участке стоит бытовка, которую месяц назад вывезли с участка семьи Егоровых. Елена подозревает, что имитация активной деятельности нужна была компании, чтобы получить второй транш от банка – около 3,8 млн рублей: деньги будут перечислены, когда строители отчитаются о возведенном фундаменте и предоставят фото.

— Вот сидим теперь и думаем, будет у нас дальше строительство идти или нет. Скорее всего, нет. Нам даже прорабы сказали, что, мол, вас кинут после второго транша: работать некому, зарплату не платят, у них все очень плохо, — подытожила Елена.

Женщина подумывает расторгнуть договор с застройщиком. В этом случае, по ее словам, удастся вернуть в Соцфонд полную сумму материнского капитала. За ещё почти миллион рублей, видимо, придётся побороться.

Моя хата с краю

Всего в затруднительной ситуации из-за «Малоэтажной Сибири» оказалось 8 семей из Новосибирска. Люди начали общаться друг с другом в мессенджерах и с удивлением выяснили, что у них гораздо больше друзей по несчастью, чем они предполагали. Большинство – из Барнаула, где родилась компания. Там насчитывается более 30 разъяренных клиентов, которые тоже могут не дождаться построенных домов.

По данным сервиса «Контур. Фокус», есть две компании — ООО «СК Малоэтажная Сибирь» и ООО «Малоэтажная Сибирь НСК». Обе учреждены 37-летним Иваном Заикиным. Первая основана в 2022 году и по итогам прошлого показала убыток в 5 тысяч рублей, вторая зарегистрирована осенью прошлого года, поэтому финансовых результатов ещё не показывала.

При этом сайт «Малоэтажной Сибири» пестрит действительно заманчивыми предложениями. Например, дом по индивидуальному проекту площадью 100 квадратных метров специалисты компании обещают возвести за 95 дней всего за 6 миллионов рублей.

— Даём тройную гарантию и несём финансовую и юридическую ответственность за качество всех работ, — говорится на сайте, где клиентов привлекают к оформлению заказов на 2025 год.

На сайте компании дом обещают построить за 95 дней Источник: novosibirsk.malsibir.ru

В Новосибирске офис компании, который располагался на Вокзальной Магистрали, закрыт. Телефоны, указанные на сайте, не отвечают. Дозвониться до юриста, который до недавнего времени выходила на связь с клиентами, не удалось: абонент не доступен. Не доступен для общения оказался и бывший геодезист, а ныне предприниматель и владелец двух компаний Иван Заикин.

Справедливости ради уточним, что иногда представители «Малоэтажной Сибири» пытаются реабилитироваться в глазах новосибирцев. Например, в одном из диалогов с клиентами появлялось такое сообщение.

— Уважаемые заказчики! Приносим извинения за задержку выполнения строительных работ. Некоторое время назад наш субподрядчик в Новосибирске перестал выполнять свои договорные обязательства, в связи с чем мы долгое время вели с ним переговоры и в настоящий момент готовим исковое заявление в суд о возврате ранее выплаченного аванса, — говорится в сообщении.

При этом автор указывает имя субподрядчика — Юрий Корякин — и приводит номер его сотового телефона. Представитель компании также подчеркивает, что кадровый вопрос уже решён, и работы будут восстановлены не позднее 15 октября.

Мы дозвонились до Юрия Корякина.

«На такой волне работать не буду»

Юрий Корякин — субподрядчик в Новосибирске — оказался уроженцем Барнаула, которого «Малоэтажная Сибирь» привезла в столицу Сибири специально для возведения частных домов. Мужчина уверяет, что его даже оформили в штат компании, а работников он привлекал на объекты через собственное ИП.

— В апреле я заключил с ними договор и начал работать в Новосибирске, людей пригнал. Проблемы с деньгами начались уже через неделю. Шатко-валко сотрудничали мы с ними до июля. В итоге мне сказали — ставим проекты на стоп. Был такой разговор: сделай нам ещё один фундамент, чтобы мы могли транш забрать. Я сказал, что на такой волне с ними работать не буду и уволился, — пояснил Юрий Корякин в беседе с корреспондентом НГС.

Клиенты компании ни в какие гарантии уже не верят Источник: novosibirsk.malsibir.ru

Мужчина предположил, что «Малоэтажная Сибирь» постепенно рушится: сотрудники компании в Барнауле признавались ему, что ни одна стройка «не идёт», зарплаты никому не выдают, руководство на рабочем месте не появляется, дозвониться до него никто не может.

— Мне говорили, что своим уходом я сыграл им на руку: мол, теперь всех собак на меня можно вешать, — подчеркнул бывший прораб.

Он также добавил, что в прошлом году компания успешно строила дома, а в 2024-м, по слухам, у руководства образовалась финансовая яма в сумме около 80 млн рублей.

Вместо эпилога

Михаил Егоров написал заявление в полицию. В беседе с корреспондентом НГС мужчина отметил, что если через два года он не пропишется в доме, который обещала возвести «Малоэтажная Сибирь», то его сельская ипотека будет пересчитана под актуальный процент. Напомним, 6 млн рублей на 25 лет.

Редакция НГС направила запросы в банк «Левобережный» и «Альфа-Банк» с просьбой пояснить, по каким критериям кредитные организации аккредитовывают застройщиков.