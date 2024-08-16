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Недвижимость Качай права проблема Деньги дороже уговора: новосибирец забронировал квартиру за 12 миллионов, но вдруг передумал — ему все равно пришлось платить

Деньги дороже уговора: новосибирец забронировал квартиру за 12 миллионов, но вдруг передумал — ему все равно пришлось платить

Застройщик потребовал с несостоявшегося покупателя 500 тысяч рублей неустойки

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Новосибирец, по его словам, стал жертвой великолепной работы со стороны менеджера по продажам

Сибиряк Алексей Ипатов планировал купить квартиру в ЖК «Нормандия-Неман», потом передумал, но в результате всё равно отдал застройщику деньги. Всё из-за того, что продавец отказался расторгать договор долевого участия. В результате спор вылился в требование к несостоявшемуся покупателю оплатить неустойку — более 170 тысяч рублей. Новосибирец, оставшийся без жилья и с долгом перед застройщиком, попробовал отстоять правоту в суде. Корреспондент НГС Павел Тиунов в деталях изучил ситуацию и выяснил, что о ней думают риелтор и юрист.

Непродуманное приобретение

О новой квартире в ЖК «Нормандия-Неман», который строится в районе бывшего городского аэропорта, Алексей Ипатов задумался весной 2022 года. Хотелось просторную жилплощадь для своей многодетной семьи. Выбрав подходящий вариант — 4-комнатную квартиру за 12,1 млн рублей, новосибирец, по его словам, предупредил сотрудников компании, что покупку ему нужно согласовать с родителями супруги.

— Мы готовы были купить квартиру в «Нормандии-Неман» при условии, что родители жены согласятся на покупку квартиры в этом же жилом комплексе. Так было бы удобнее для нас в плане присмотра за детьми, — пояснил Ипатов в беседе с корреспондентом НГС.

Не желая упускать выбранный вариант, мужчина заключил договор долевого участия (ДДУ). При этом, уверяет он, сотрудники компании заверили, что ДДУ можно расторгнуть, если семейным планам не суждено будет сбыться. В беседе участвовал менеджер компании и его непосредственный руководитель, подчеркнул Алексей Ипатов.

— Нам сказали, что всегда можно отказаться от сделки, так как договор до регистрации права в Росреестре носит предварительный характер и необходим лишь для бронирования квартиры за нами, и то, что данная беседа записывается средствами видео- и аудиофиксации, которые находятся в офисе продаж компании, поэтому видеофайл всегда можно приобщить к делу в случае возникновения каких-либо разногласий, — пояснил мужчина.

21 мая 2022 года был подписан договор долевого участия, по которому Алексей Ипатов должен был внести первый платёж — 300 тысяч рублей, а остальную сумму — 11,8 млн рублей — позже. Но уже 22-го числа мужчина, по его словам, сообщил менеджеру, что от покупки вынужден отказаться — то есть снять с регистрации договор, который был подписан в бумажном виде и на электронном носителе. В тот же день Алексей Ипатов направил соответствующее письмо по электронной почте.

В новом доме семья Ипатовых присмотрела квартиру за 12,1 млн рублей

— Мы ведь обсуждали эту возможность ранее, и в нашем случае компания-застройщик не понесла никаких затрат, — негодует мужчина.

Он уверяет, что в течение почти трёх месяцев никакого ответа от компании не было, и с него никто не требовал внести платёж в 300 тысяч рублей. В августе, как гром среди ясного неба, от «Нормандии-Неман» прозвучало требование оплатить неустойку по договору, который-таки был зарегистрирован в Росреестре. Супруга Алексея Ипатова привезла в офис компании заявление о расторжении ДДУ, но документ, по его словам, менеджеры принимать отказались. Сибиряк решил судиться.

Алексей Ипатов Центральном суде Новокузнецка, по месту своей прописки, потребовал расторгнуть договор долевого участия и выплатить ему 35 тысяч рублей, которые он потратил на помощь юриста, и 45 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Представитель «Нормандии-Неман», в свою очередь, заявил встречные требования: погасить неустойку в размере более 569 тысяч рублей. Суд, изучив детали ситуации, встал на сторону предпринимателей.

— Суду не представлено доказательств, что в момент заключения договора истец был лишен возможности отказаться от заключения данного договора, либо был введен в заблуждение, — говорится в решении.

Свою правоту Алексей Ипатов отправился отстаивать в Кемеровский областной суд, который расторг ДДУ, но в денежном вопросе остался на стороне застройщика. Сумма неустойки при этом снизилась до 176 тысяч рублей, поскольку основная часть начислений пришлась на период, когда в стране был объявлен мораторий в части взыскания неустоек по договорам долевого участия.

— В процессе разбирательств мы не один раз пытались выйти на встречу с руководством «Нормандии-Неман», но нам всякий раз отказывали, — резюмировал Алексей Ипатов.

Отчаявшись добиться справедливого, по его мнению, решения, мужчина оплатил сумму по решению суда.

Позиция застройщика

В «Нормандии-Неман» коротко прокомментировали ситуацию.

— Ипатов А.В. обращался в адрес ООО СЗ «Нормандия — Неман» с необоснованным требованием о расторжении ДДУ, после чего обратился в суд с аналогичным требованием. В ходе рассмотрения дела в суде ООО СЗ «Нормандия — Неман» неоднократно предлагало Ипатову А.В. урегулировать возникший спор, однако последний от урегулирования отказался, — отметили в компании.

Представители застройщика также подчеркнули, что решение суда в отношении Алексея Ипатова вступило в законную силу и на сегодняшний день уже исполнено.

Что говорят риелтор и юрист

Граждане России живут в правовом государстве, где необходимо следовать каждой букве договора, который они подписывают, заявил в беседе с корреспондентом НГС управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон.

— Если в договоре есть штрафные санкции, то они обязательно наступят. Любые устные договоренности, как в этом случае условия для расторжения ДДУ, должны быть прописаны в допсоглашениях. При этом нужно учитывать, что любое расторжение договора влечёт за собой финансовые потери для застройщика, — пояснил Гигорий Якобсон, добавив, что на его практике не встречались случаи, когда покупатель отказывался от дорогостоящего приобретения на следующий же день.

Расторгнуть ДДУ в одностороннем порядке можно только в суде, говорят юристы

Разорвать договор долевого участия в одностороннем порядке непросто, отметил юрист Александр Иванов. Он подчеркнул, что для отказа необходимы предусмотренные законом основания, представляющие собой нарушения со стороны застройщика.

— В данном случае гражданин остался недоволен, что застройщик начал исполнять договор. При этом продавец не обязан оказывать покупателю, по сути, юридические услуги, то есть разъяснять последствия заключения договора, — пояснил юрист.

Специалисты сошлись во мнении, что к дорогостоящим покупкам следует подходить со взвешенным решением, а устные соглашения лучше фиксировать в соответствующих документах.

В прошлом месяце редакция НГС рассказывала, как семья инвалидов продала единственную квартиру, доверившись знакомому и риелторам агентства «Жилфонд». В результате мать и сын остались без крыши над головой.

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Комментарии
30
Коренной Житель Затулинки
16 августа 2024, 09:04
почитал Коментарии. ну вроде всё правильно. но всё равно попахивает разводиловом. застройщик не понёс убытков, и продаст эту квартиру другому покупателю. нет они же ещё хотят и с этого товарища денег срубить.
Гость
16 августа 2024, 07:45
Договор надо читать, а не слепо верить продаванам стрижей, тем более на такую не маленькую сумму. А на счет стрижей - без комментариев, строить на маленьком клочке земли огромную домину ТИПО комфорт класса, это про них. Возле зоопарка их творение это просто ужас, балконы домов чуть ли не на улицу свисают. Дом на доме натыкан. Как такое можно покупать? А планировка квартир просто сказка. Посередине квартиры санузел 😂 если кто не в курсе про их шумоизоляцию, владельцы данных квартир будут слышать во всей квартире все туалетные дела своих соседей +-2 этажа. Если можно было бы строить подвесные дома, было бы 150 этажей 100%.
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