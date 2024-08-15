Заграница для новосибирца: как выглядят Берлин, Венеция и Амстердам у нас и на самом деле — сравниваем названия с оригиналами

У большинства новосибирских ЖК с «заграничными» названиями мало общего с первоисточником Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирские застройщики любят давать своим жилым комплексам и торговым центрам «заграничные» имена. Большинство из них по совместительству — названия городов и регинов в Европе (и немножко в США). Обозреватель НГС решил сравнить «Марсель», «Берлин», «Чикаго», «Прованс» и прочие проекты такого рода c оригиналом. А заодно попытаться понять, чем так манят предпринимателей (и покупателей недвижимости) иностранные имена.



Нужно сразу заметить, что жилых комплексов и торговых центров, которые бы назывались в честь городов и регионов за границей, в Новосибирске не так много. В основном всё же застройщики выбирают для своих объектов имена, содержащие какой-то образ («Галактика», «Аквамарин», «Небо»), или привязывают его к уже существующим улицам («Чернышевский», «Квартал на Декабристов», «Бестужевский бульвар»). Но регулярно маркетологи предлагают покупателям недвижимости совершить виртуальное путешествие далеко от Новосибирска. Причем зачастую довольно трудно понять, чем, собственно, вызван выбор «места назначения».

Амстердам и Amsterdam

ТЦ «Амстердам» и улица в Амстердаме Источник: Стас Соколов / NGS.RU, Google.com/maps

Самый очевидный выбор для сравнения. Застройщик этого ТЦ на Геодезической не просто выбрал понравившееся название города в Европе, но и действительно попытался воссоздать его типичный облик имеющимися средствами. И даже если бы у торгового центра было какое-то другое официальное название, то наверняка люди всё равно называли бы его Амстердамом.

Для большего сходства новосибирскому ТЦ не хватает только канала Источник: Стас Соколов / NGS.RU, google.com/maps

Основная особенность Амстердама — это, конечно, развитая сеть каналов (в этом на голландскую столицу похож только Санкт-Петербург). Что же касается архитектуры, то использованный в новосибирском ТЦ характерный шипец свойственен вообще архитектуре любых стран северной Европы — просто голландцы сделали его своей фишкой. И, честно говоря, местами эти разнокалиберные фронтоны в самом Амстердаме выглядят такой же декорацией, как в новосибирском ТЦ, просто выполненной с большим вкусом и бюджетом.

«Марсель» и Марсель

Вид с воды на ЖК «Марсель» в Новосибирске и на город Марсель во Франции Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Дом-гигант состоит из нескольких «лучей», образующих три закрытых с трех сторон двора, которые выходят на набережную жилого комплекса. Когда рекламная компания только начиналась, название его писали по-французски: Marseille (читается как «Марсей»). Но потом, видимо, застройщик понял, что латиница понятна не каждому, и перешел на кириллицу.

Жилой комплекс построен на берегу таким образом, чтобы в этой прибрежной зоне отгородить довольно большой кусок территории, так что со стороны он напоминает, скорее, невероятно разросшийся замок Иф (расположенный как раз в непосредственной близости от настоящего Марселя).

На фоне некоторых видов настоящего Марселя ЖК «Марсель» выглядит почти элитным жильем Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Во французском Марселе можно, конечно, найти любые виды. Историческая часть города построена в основном в 18–19 веках, но хватает там и железобетонных коробок, которыми во Франции увлекались в 1960-х и 1970-х годах. В северной части города есть и целые кварталы дешевой многоэтажной застройки, но они внешне больше напоминают новосибирский жилмассив «Просторный». На фоне этих северных кварталов новосибирский «Марсель» выглядит жильем для богатых.



Берлин и Berlin

Для сравнения: ЖК Berlin в Новосибирске и офисное здание, собственно, в Берлине Источник: Стас Соколов / NGS.RU, google.com/maps

Стеклянная коробка на Красном проспекте напротив ТРЦ «Ройял Парк» — образец, может быть, и не выдающейся, но достойной архитектуры: функциональной, но достаточно элегантной. Большая часть здания занята жильем, нижние этажи отданы коммерческой аренде. Здесь уже работает пара кафе, учебный центр, стоматология — обычный, в общем, набор для большого города. Весь фасад здания закрыт слегка тонированным стеклом, так что разнообразная утварь, которую жители, возможно, вынесли на свои лоджии, почти не заметна.

Фасад ЖК «Берлин» и улица Бамберг в столице Германии Источник: Стас Соколов / NGS.RU, google.com/maps

Для столицы Германии высотная застройка в целом не характерна. Здесь есть, конечно, некоторое количество многоэтажных домов и даже несколько небоскребов, но не они являются символами города. В целом Берлин известен, скорее, своей культурной и политической жизнью, чем какой-то яркой архитектурой. Типичный вид немецкой столицы — это 5–6-этажные дома без какого-то особенного декора с небольшим количеством зелени вокруг. Здание вроде новосибирского «Берлина» в Берлине немецком наверняка занимал бы офис какой-нибудь транснациональной корпорации.

«Венеция» и Венеция

У итальянской Венеции и ЖК «Венеция» из общего — только близость к воде Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Жилой комплекс, состоящий из 17-этажных коробок, в которых о городе на северо-востоке Италии напоминают только красочные муралы на торцах некоторых зданий. Что заставило застройщика выбрать именно это название, не очень понятно. ЖК построен у реки, но такую застройку можно найти в любом городе, расположенном на берегу моря, озера или реки. Например, в Кемерове (откуда родом построившая комплекс группа «СДС») вдоль набережной тоже вытянулась целая улица. Но почему-то название столицы соседнего региона застройщику показалось менее перспективным.



Вид на ЖК «Венеция» и канал в Венеции Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Итальянская Венеция, кстати, понятие довольно широкое. Кроме основных островов, известных по красивым фото, в состав Большой Венеции входят обширные территории на суше, где расположена обширная промзона (в том числе огромные судовые верфи). Жилые кварталы здесь куда менее живописны, хотя найти здесь огромные «человейники» будет проблематично. Что же касается автомобилей (которыми в ЖК «Венеция» заставлены дворы), то их въезд на большую часть территории основного острова вовсе запрещен. Передвигаются там на лодках, водных трамваях или пешком.



«Бавария» и Бавария

Двор ЖК «Бавария» и улица в типичном баварском городке Ротенбург Источник: Дмитрий Зайцев / 2ГИС, google.com/maps

«Баварией» у нас назвали жилой комплекс на краю Краснообска, сформированный аккуратными четырехэтажными домами. Здесь просторные зеленыедворики, нет машин, припаркованных прямо у подъезда, и атмосфера какого-то отдельного поселения, где все друг друга знают. В принципе, что-то такое наверняка можно найти и в самой Баварии. А можно и в любой европейской стране в хорошем новом районе.

Двор в ЖК «Бавария» и улица в городе Ротенбург в немецкой Баварии Источник: n.ivanova \ 2ГИС, google.com\maps

Сама Бавария (по-немецки Baern) — это южный регион Германии, со своей немного отдельной историей и культурой. Здешняя архитектура в целом ярче, краски сочнее, как обычно бывает у тех, кто живет южнее. К тому же часть Баварии занимают горы, что сказалось и на особенностях типичных баварских построек.

Интересно, что застройщик «Баварии» в принципе не ставил задачу придать этому ЖК хоть какие-то даже не баварские, а просто немецкие черты. Возможно, идея была в том, что «Бавария» — это ЖК для тех, кто может себе позволить продукцию баварского автопрома и тамошнее пиво.



«Чикаго» и Чикаго

Новосибирский ЖК «Чикаго» и вид на город Чикаго в США со стороны озера Мичиган Источник: Стас Соколов / NGS.RU, google.com/maps

Построенные недавно высотки на улице Кирова действительно выглядят как типичные американские небоскребы. Кроме жилых башен, у них есть сравнительно невысокие блоки для коммерческой аренды и просторный закрытый двор с детской площадкой, тренажерами и цветами. Со стороны Московской улицы уже открылись винный бутик, модная кондитерская, готовится открытие пары кофеен. Верхние этажи обоих зданий, кстати, отданы под пентхаусы — огромные квартиры для миллионеров.

В общем, человек, который не был здесь лет десять, будет весьма удивлен переменам. В 2014 году на месте элегантных «американских» башен стояли частные домики.

Вид на ЖК «Чикаго» с московской улицы и высотка на Западной Чикаго авеню в городе Чикаго Источник: Стас Соколов / NGS.RU, google.com/maps

Американский Чикаго — один из индустриальных и деловых центров США. Город стоит на берегу огромного озера Мичиган и с воды выглядит эдаким Нью-Йорком в миниатюре (население Чикаго — около 3 миллионов человек). Как и в большинстве крупных американских городов, высотки здесь сосредоточены в основном в даунтауне (деловом центре), где люди работают, а не живут. А вот жилые кварталы застроены по большей части домами высотой максимум в четыре-пять этажей. Но нужно признать, что и на общем плане, и вблизи новосибирский «Чикаго» выглядит вполне по-американски.

«Версаль» и Версаль

ТЦ «Версаль» и Версальский замок Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Торговый центр «Версаль» появился на площади Маркса одним из первых. Когда его только построили, то здание, где просто было относительно чисто, светло и работали эскалаторы (!), по сравнению с остальной площадью действительно создавало ощущение, что человек попал во дворец. Особенно если никаких дворцов этот человек своими глазами никогда не видел.

Теперь это просто довольно старый уже ТЦ со странной системой связи между этажами: чтобы спуститься со второго на первый, придется поискать лестницу или идти в самый конец здания, где работает единственный эскалатор с такой возможностью.



ТЦ «Версаль» и один из залов Версальского дворца Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Французский Версаль ассоциируется, прежде всего, с королевским дворцом и огромным парком. Но к моменту, когда дворец начал строиться, это место уже давно имело такое название (оно означает затапливаемые земли), и в городке Версаль полно зданий попроще. Есть в окрестностях и вполне стандартные торговые центры, внутренний вид которых мало отличается от подобных объектов в России. Разве что бесконечных «островов» с украшениями, аксессуарами и прочим импульсным товаром в проходах там обычно не ставят, оставляя больше места для движения покупателей.

«Прованс» и Прованс

ЖК «Прованс» и дом в городе Грасс (Прованс, Франция) Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Новосибирский «Прованс» — это новый жилой комплекс на улице Железнодорожной в ставшем уже типичным для современной новосибирской архитектуры стиле «декоративный кирпич и стекло». Смотрится дом достойно, хотя разглядеть какие-то внешние отличия от других таких же современных домов будет непросто.



Вид на ЖК «Прованс» со двора и улочка в деревне Рокебрюне-сюр-Аржан Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Прованс — регион на юго-востоке Франции, и сами французы спорят, где точно проводить границу между ним и соседними Лангедоком и Лазурным берегом. Тем не менее существует, конечно, какой-то устоявшийся образ Прованса как земли невысоких гор, живописных городков, лавандовых полей, фруктовых садов и виноградников. И даже если сам ЖК ни о чём таком не напоминает, приятные ассоциации (а то и воспоминания) наверняка подвигли каких-то клиентов к покупке.



Не нужно думать, что любовь к иностранным названиям — это какой-то российский феномен. Почувствовать себя немного в старой доброй Европе (или, наоборот, в США) предлагают застройщики во многих странах, пусть и не всегда так буквально.

Люди видят идеал где-то далеко, потому что им не очень нравится то, что они наблюдают в шаговой доступности. И если город станет комфортным, ухоженным, удобным для жизни, то иностранные топонимы перестанут работать как инструмент манипуляции. Потому что всё равно и Венеция, и Марсель, и Берлин существуют в единственном экземпляре. Вместо того, чтобы тешить себя иллюзией жизни не здесь, лучше попытаться сделать лучше место, где ты в действительности живешь.

В Новосибирске есть сооружения, которые действительно выглядят нездешними, причем встретить их можно в самых неожиданных местах. Обозреватель НГС собрал коллекцию интересных зданий храмов и церквей, разбросанных по всему городу.