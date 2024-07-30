Чаще покупали с марта по июнь: топ дорогих квартир, проданных в Новосибирске за первое полугодие

Наиболее крупную покупку совершили в марте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Аналитики составили топ самых дорогих квартир, проданных в Новосибирске за первое полугодие. Чаще всего недвижимость покупали с марта по июнь.



Специалисты «Контур.Маркета» изучили чеки новосибирцев, в которых были указаны квартиры и выяснили, что самая дорогая недвижимость обошлась в 16,1 миллиона рублей. Квартиру купили в марте.

— На втором месте — квартира за 12,7 миллиона рублей, недвижимость взяли в ипотеку. На третьем месте — квартира в Центральном районе Новосибирска за 11,3 миллиона рублей, — сообщили аналитики.

Четвертое место заняла квартира стоимость в 11 миллионов рублей, дальше квартира в Заельцовском районе за 8,7 миллиона рублей, жилье в комплексе «Чкалов» в Заельцовском районе за 8,4 миллиона рублей. В списке на девятом месте оказался и земельный участок в Мошковском районе за 7 миллионов рублей.

Первое полугодие на рынке недвижимости в принципе прошло оживленно. Перед отменой льготной ипотеки многие решили запрыгнуть в последний вагон: цены росли, а предложений становилось все меньше. В июне, отмечали аналитики в сфере недвижимости, количество проданных квартир приблизилось к рекордному максимуму. Сейчас ожидаются охлаждение на рынке.