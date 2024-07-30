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Недвижимость Чаще покупали с марта по июнь: топ дорогих квартир, проданных в Новосибирске за первое полугодие

Чаще покупали с марта по июнь: топ дорогих квартир, проданных в Новосибирске за первое полугодие

Аналитики посмотрели жилье, которое пробили в чеках

1 371
16 комментариев
Наиболее крупную покупку совершили в марте

Аналитики составили топ самых дорогих квартир, проданных в Новосибирске за первое полугодие. Чаще всего недвижимость покупали с марта по июнь.

Специалисты «Контур.Маркета» изучили чеки новосибирцев, в которых были указаны квартиры и выяснили, что самая дорогая недвижимость обошлась в 16,1 миллиона рублей. Квартиру купили в марте.

— На втором месте — квартира за 12,7 миллиона рублей, недвижимость взяли в ипотеку. На третьем месте — квартира в Центральном районе Новосибирска за 11,3 миллиона рублей, — сообщили аналитики.

Четвертое место заняла квартира стоимость в 11 миллионов рублей, дальше квартира в Заельцовском районе за 8,7 миллиона рублей, жилье в комплексе «Чкалов» в Заельцовском районе за 8,4 миллиона рублей. В списке на девятом месте оказался и земельный участок в Мошковском районе за 7 миллионов рублей.

Первое полугодие на рынке недвижимости в принципе прошло оживленно. Перед отменой льготной ипотеки многие решили запрыгнуть в последний вагон: цены росли, а предложений становилось все меньше. В июне, отмечали аналитики в сфере недвижимости, количество проданных квартир приблизилось к рекордному максимуму. Сейчас ожидаются охлаждение на рынке.

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Комментарии
16
Гость
30 июля 2024, 12:34
Зечем покупать недвигу в месте где нет дорог-комары и зима весь год ???
Гость
30 июля 2024, 12:35
я б купил но сейчас я активно инвестирую в пиво и приобрел контрольный пакет очень удобный с ручками!
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