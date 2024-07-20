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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В селе под Новосибирском продают усадьбу за 40 миллионов. Там есть корабль с винным погребом и мельница

В селе под Новосибирском продают усадьбу за 40 миллионов. Там есть корабль с винным погребом и мельница

На территории также имеются бассейн, банный комплекс и озеро с рыбой

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10 комментариев
На участке разместили корабль с винным погребом

В Новосибирской области выставили на продажу загородную усадьбу за 40 миллионов рублей. На ее территории разместили озеро и корабль с винным погребом, объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» 19 июля.

По информации продавца, площадь участка достигает 92 сотки, он находится в селе Вьюны Колыванского района. Уточняется, что усадьба расположена в 50 минутах езды от Новосибирска.

— На территории этого уникального объекта расположены несколько домов, гаражи, банный комплекс, крытый бассейн, беседка, корабль с винным погребом, мельница и даже собственное озеро с живой рыбой, — сказано в объявлении.

Судя по фотографиям, вход одного из зданий украшают доспехи рыцарей
На участке есть колодец. Продавец не уточнил, является ли он декоративным
В объявлении также опубликовали фотографию мельницы, которую разместили на территории усадьбы. Кроме нее, там имеются садовые качели
Судя по снимку, стены помещения, где находится бассейн, выполнены из дерева
Кроме того, в одном из зданий обустроили камин. В помещении также разместили, предположительно, чучело животного
Продавец опубликовал несколько фотографий, снятых в помещении

Усадьба, как сообщает продавец, оборудована мебелью и современной бытовой техникой, участок же огорожен, благоустроен и имеет ландшафтный дизайн. По информации продавца, недвижимость подходит как для семейного проживания, так и развития бизнеса.

На сайте N1 несколько раз ранее размещали объявления о поиске покупателя для похожего объекта недвижимости. Одно из них публиковали зимой, другое — в мае.

В июле в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 227 миллионов рублей. Площадь дома достигает 800 квадратных метров, участка — 42 сотки.

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Элитное жилье Усадьба Новосибирская область Продажа недвижимости Коттедж
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Комментарии
12
Аарон Вассертрум
20 июля 2024, 22:57
Малиновый пинжак хазу пгодаёт?
Марго. Вредная
20 июля 2024, 23:21
Похож на дом трёх медведей из русской народной сказки. Машки не хватает, которая заблудилась в этих хоромах, села за деревянный стол и большой ложкой стучит по столу, требуя каши...
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