В селе под Новосибирском продают усадьбу за 40 миллионов. Там есть корабль с винным погребом и мельница

На участке разместили корабль с винным погребом Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











В Новосибирской области выставили на продажу загородную усадьбу за 40 миллионов рублей. На ее территории разместили озеро и корабль с винным погребом, объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» 19 июля.



По информации продавца, площадь участка достигает 92 сотки, он находится в селе Вьюны Колыванского района. Уточняется, что усадьба расположена в 50 минутах езды от Новосибирска.

— На территории этого уникального объекта расположены несколько домов, гаражи, банный комплекс, крытый бассейн, беседка, корабль с винным погребом, мельница и даже собственное озеро с живой рыбой, — сказано в объявлении.

Судя по фотографиям, вход одного из зданий украшают доспехи рыцарей Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











На участке есть колодец. Продавец не уточнил, является ли он декоративным Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











В объявлении также опубликовали фотографию мельницы, которую разместили на территории усадьбы. Кроме нее, там имеются садовые качели Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











Судя по снимку, стены помещения, где находится бассейн, выполнены из дерева Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











Кроме того, в одном из зданий обустроили камин. В помещении также разместили, предположительно, чучело животного Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











Продавец опубликовал несколько фотографий, снятых в помещении Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск«/n1.ru











Усадьба, как сообщает продавец, оборудована мебелью и современной бытовой техникой, участок же огорожен, благоустроен и имеет ландшафтный дизайн. По информации продавца, недвижимость подходит как для семейного проживания, так и развития бизнеса.

На сайте N1 несколько раз ранее размещали объявления о поиске покупателя для похожего объекта недвижимости. Одно из них публиковали зимой, другое — в мае.

