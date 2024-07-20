В селе под Новосибирском продают усадьбу за 40 миллионов. Там есть корабль с винным погребом и мельница

В Новосибирской области выставили на продажу загородную усадьбу за 40 миллионов рублей. На ее территории разместили озеро и корабль с винным погребом, объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» 19 июля.
По информации продавца, площадь участка достигает 92 сотки, он находится в селе Вьюны Колыванского района. Уточняется, что усадьба расположена в 50 минутах езды от Новосибирска.
— На территории этого уникального объекта расположены несколько домов, гаражи, банный комплекс, крытый бассейн, беседка, корабль с винным погребом, мельница и даже собственное озеро с живой рыбой, — сказано в объявлении.
Усадьба, как сообщает продавец, оборудована мебелью и современной бытовой техникой, участок же огорожен, благоустроен и имеет ландшафтный дизайн. По информации продавца, недвижимость подходит как для семейного проживания, так и развития бизнеса.
На сайте N1 несколько раз ранее размещали объявления о поиске покупателя для похожего объекта недвижимости. Одно из них публиковали зимой, другое — в мае.
В июле в Новосибирске выставили на продажу коттедж за 227 миллионов рублей. Площадь дома достигает 800 квадратных метров, участка — 42 сотки.