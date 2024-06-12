Опоздали! Льготная ипотека закрывается раньше срока

Банки повышают первоначальный взнос по ипотеке Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Банки снизили число одобрений по программе льготной ипотеки и стали ужесточать условия для ее получения. Разбираемся, что изменилось и какие есть альтернативы для покупки жилья в кредит.



С 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Эта программа давала возможность приобретения квартиры, дома или участка для его строительства по сниженной ставке. Россияне имели возможность получить в банке 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов. Первоначальный взнос — до 30%. Что касается других программ, в том числе популярной «Семейной ипотеки», то ее условия будут скорректированы.



Что происходит с ипотекой

Несмотря на то что до закрытия программы почти три недели, получить льготную ипотеку практически невозможно. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что некоторые банки предупредили, что могут существенно сократить количество одобряемых заявок во второй половине июня.



— Количество заявок по льготным программам в мае выросло на 44% относительно достаточно активного апреля этого года. Поэтому одни банки увеличивают требования к минимальному размеру первоначального взноса вдвое — с 30 до 60%, другие более тщательно проверяют потенциальных заемщиков, третьи ограничивают согласование заявок по тем кредитам, которых не коснутся изменения после 1 июля, — сообщила она в разговоре с «Известиями».



Так, ВТБ уже с 11 июня повысил размер первоначального взноса по программам льготной ипотеки до 60,1%. В банке свое решение объяснили политикой ЦБ по охлаждению рынка и высокой ключевой ставкой (16%) .



Доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% по сравнению с прошлым годом сократилась в 2,2 раза, сказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина. Ужесточения касаются не только закрывающейся программы. Она подчеркнула, что часть крупных банков заявили о повышении требований к минимальному размеру первоначального взноса по ипотеке с господдержкой — с 30,1 до 60,1%, по дальневосточной, арктической и IT-ипотеке — с 20,1 до 30,1%. Старые требования пока сохраняются по семейной ипотеке и большинству льготных ипотечных программ на покупку частных домов, заверила Дыдалина.



Владимир Путин в рамках ПМЭФ анонсировал продление семейной ипотеки со ставкой 6%. Это коснется семей, которые хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Для этого нужно, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.



Банки хотят больше денег

В то же время власти начнут больше помогать банкам. Представители Минфина согласились увеличить для них уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, пишет РБК. Это сделает для них такие кредиты более рентабельными. Речь идет о надбавке, которая применяется для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой.



Глава Россельхозбанка Борис Листов заявил о необходимости увеличить финансирование сельской ипотеки. В разговоре с РИА Новости он предложил перераспределять субсидии с госпрограмм по приобретению жилья в многоквартирных домах на собственные дома.



Какие альтернативные программы остаются

IT-ипотека доступна сотрудникам аккредитованных Минцифры IT-компаний. Ставка: до 5% годовых. Первоначальный взнос: от 20%. Можно получить 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек. В крупных городах — 18 млн рублей.



Купить домик в деревне можно на старых условиях Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сельская ипотека позволяет купить квартиру в новостройке до пяти этажей. На вторичном рынке в доме не старше пяти лет, если продавец физлицо, либо не старше трех лет, если юрлицо/ИП. Также можно купить дом или участок под строительство. Ставка: до 3% годовых. Сумма: до 6 млн рублей с первоначальным взносом от 20%.

