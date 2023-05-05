Стоят 60 лет: три аварийных дома снесут на Первомайке — решение принял мэр

Мэрия Новосибирска признала аварийными три здания в Первомайском районе. Их должны расселить до 2034 года. Затем дома снесут.
Один дом находится на Старом шоссе, 5. Как сообщается на сайте 2GIS, это деревянное здание 1955 года постройки, ему 68 лет. Другой аварийный дом находится на Старом шоссе, 140, в микрорайоне Матвеевка. Его построили в 1960 году. Еще одно здание находится на улице Тельмана, 18г, недалеко от набережной реки Ини. Этому зданию 63 года.
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии осуществить расселение многоквартирного дома до 2034 года включительно, — говорится об этих домах в постановлениях, которые опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска».
Документы подписал мэр Анатолий Локоть.
Ранее мэрия признала аварийными три дома на Бердском шоссе и улице Фабричной. Их собираются снести в ближайшие 10 лет.