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Территорию бывшего издательства продают в Новосибирске — там можно строить жилье и апартаменты

Комплекс зданий находится недалеко от площади Маркса

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Комплекс включает в себя землю и пять зданий, на фото — одно из них

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На сайте ДОМ.РФ выставили на продажу имущественный комплекс в Ленинском районе Новосибирска, ранее принадлежащий ФГУП Издательство «Наука». Лот представляет собой участок площадью 1 гектар и пять нежилых зданий общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Площадка подходит под редевелопмент или строительство жилья и апартаментов.

— Срок подачи заявок на участие в торгах истекает 5 июня. Аукцион состоится 9 июня. Начальная цена лота — 137,67 миллиона рублей. Комплекс расположен в районе с высокой деловой активностью, — отметили в ДОМ.РФ.

В описании к комплексу указано, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.

ФГУП «Наука» было ликвидировано в мае 2022 года. Его правопреемником стало ФГБУ «Издательство «Наука».

Ранее сообщалось, что четыре новых многоэтажных дома построят на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска. Жилую недвижимость возведут в городе в рамках масштабного инвестиционного проекта.

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