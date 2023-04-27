Территорию бывшего издательства продают в Новосибирске — там можно строить жилье и апартаменты

На сайте ДОМ.РФ выставили на продажу имущественный комплекс в Ленинском районе Новосибирска, ранее принадлежащий ФГУП Издательство «Наука». Лот представляет собой участок площадью 1 гектар и пять нежилых зданий общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Площадка подходит под редевелопмент или строительство жилья и апартаментов.
— Срок подачи заявок на участие в торгах истекает
В описании к комплексу указано, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.
ФГУП «Наука» было ликвидировано в мае 2022 года. Его правопреемником стало ФГБУ «Издательство «Наука».
Ранее сообщалось, что четыре новых многоэтажных дома построят на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска. Жилую недвижимость возведут в городе в рамках масштабного инвестиционного проекта.