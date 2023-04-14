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Новосибирск замкнул пятерку аутсайдеров среди мегаполисов по доступности жилья

Новосибирцу нужно 79 зарплат, чтобы накопить на скромную жилплощадь

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На конечную цену квартиры влияет уровень зарплат, экономическое развитие территории и наличие работы, а также спрос на недвижимость

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Новосибирск замкнул пятерку аутсайдеров среди городов-миллионников по доступности жилья. Это следует из рейтинга портала NewsNN, опубликованного 14 апреля.

Диапазон цен на первичном рынке недвижимости в мегаполисах составляет 87–240 тысяч рублей за квадрат. Верхнее значение применимо к столице, в Петербурге квадратный метр в среднем обойдется в 183 тысячи.

Почетное третье место у Казани со 170 тысячами за квадрат. Замыкают топ-5 аутсайдеров Новосибирск и Нижний Новгород, где показатель превышает 130 тысяч рублей.

Нужна дешевая квартира в мегаполисе? Присмотритесь к Челябинску, Воронежу и Волгограду. Квадратный метр жилья там стоит около 87 тысяч рублей.

По оценкам NewsNN, на собственную квартиру площадью в 40 м² житель города-миллионника будет копить 5–7 лет. Если выделять всю зарплату только на это. У среднего новосибирца процедура накопления таким способом займет 79 месяцев.

Сколько зарплат жителю мегаполиса требуется на квартиру — в таблице

Сколько зарплат жителю мегаполиса требуется на квартиру — в таблице

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Кстати, Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином за февраль 2023 года, заняв шестое место.

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