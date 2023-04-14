Новосибирск замкнул пятерку аутсайдеров среди мегаполисов по доступности жилья

Новосибирск замкнул пятерку аутсайдеров среди городов-миллионников по доступности жилья. Это следует из рейтинга портала NewsNN, опубликованного 14 апреля.
Диапазон цен на первичном рынке недвижимости в мегаполисах составляет 87–240 тысяч рублей за квадрат. Верхнее значение применимо к столице, в Петербурге квадратный метр в среднем обойдется в 183 тысячи.
Почетное третье место у Казани со 170 тысячами за квадрат. Замыкают топ-5 аутсайдеров Новосибирск и Нижний Новгород, где показатель превышает 130 тысяч рублей.
Нужна дешевая квартира в мегаполисе? Присмотритесь к Челябинску, Воронежу и Волгограду. Квадратный метр жилья там стоит около 87 тысяч рублей.
По оценкам NewsNN, на собственную квартиру площадью в
Кстати, Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином за февраль 2023 года, заняв шестое место.