Цена будет неподъемной: художников в Новосибирске ждет 10-кратный рост аренды — что им обещают власти

Новосибирское отделение Союза художников России заявило о кратном повышении стоимости аренды мастерских и студий — ими сегодня управляет муниципальное «ЦК19». Художники считают, что цена станет неподъемной. В мэрии объясняют повышение цены изменением федеральных законов и обещают компенсировать затраты аренды, которая может увеличиться в 8–10 раз.
«Последний гвоздь в крышку»
Как указано в письме Союза в новосибирский Горсовет, 28 марта 2018 года было заключено 23 договора аренды на помещения общей площадью 3,7 тысячи кв. м — в них расположены творческие студии 65 художников.
— 02.03.2023 г. Новосибирское отделение СХР получило письмо МБУК «ЦК19» за
В разговоре с журналистом НГС председатель Новосибирского отделения Союза художников России Вадим Иванкин уточнил, что непосредственно к «ЦК19» организация претензий не имеет.
— У меня к собственнику вопросов вообще никаких нет, потому что они поставлены в те же условия, что и мы, просто они одну функцию исполняют, а мы другую. Договоры продлять на прежних условиях никто не будет, потому что прежних условий не существует, а новые условия предполагают только рыночную оценку недвижимости и коммерческую арендную плату, — пояснил Вадим Иванкин. — Чтобы решить эту проблему кардинально, это должен делать Совет депутатов.
Рыночная ставка на аренду помещений, по примерной оценке, как указано в поддерживающей художников петиции, может составлять 80–100 тысяч рублей в месяц — для многих это неподъемная сумма. Всего в городе порядка 90 мастерских, 65 из них сегодня занимает Союз художников — это и помещения, специально построенные как творческие мастерские и студии (они расположены, в частности, на улицах Новогодней, Геодезической и Блюхера, на Широкой, на Невельского, на Курчатова), так и приспособленные помещения (на Советской, на Дуси Ковальчук).
Бюджет компенсирует
Председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов Александр Тарасов сообщил корреспонденту НГС, что мэрия пообещала решить этот вопрос, он находится на контроле комиссии.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 10 марта в ходе встречи с журналистами это подтвердил и заверил, что художникам не стоит опасаться изменений.
— Мной дано не сегодня и даже не вчера поручение, и оно будет выполнено, с тем, чтобы никто из художников это повышение не почувствовал. Как это сделать, сейчас блок финансовый просчитывает, — сказал мэр.
Позднее Анатолий Локоть также высказался по ситуации в своем телеграм-канале.
— Поручил компенсировать рост стоимости аренды художественных мастерских. Изменились федеральные нормативы расчета арендной платы. С 28 марта новосибирские художники могут продлить аренду мастерских только по рыночной стоимости. По предварительным данным, это означает рост арендных платежей в 8–10 раз, — говорится в сообщении.
Мэр уточнил, что дал поручение проработать механизм субсидирования арендной платы для художников Новосибирска за счет бюджета города.
НГС однажды побывал в одной из студий, которые арендует Союз художников России в микрорайоне Родники, — журналисты сходили в гости к художнику Сергею Меньшикову.