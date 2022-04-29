За год цены выросли до 2 раз: почему дерево стало элитным стройматериалом даже в Сибири
Эксперты объяснили причины такого подорожания древесины
Новосибирцы отказываются от идеи возведения частных домов — для большинства затраты на стройматериалы сегодня оказываются неподъемными. Дерево — материал, который раньше строители называли одним из самых бюджетных, — с прошлого года подорожало вдвое, поставив в тупик желающих обзавестись баней, дачным или капитальным домом. Журналист НГС Павел Тиунов выяснил, почему даже селяне, которые живут в окружении леса посреди Сибири, сегодня не могут себе позволить бревенчатую постройку.
Поставили стройку на паузу
На строительном рынке по улице Сибиряков-Гвардейцев в левобережной части Новосибирска у торговцев пиломатериалами очередей из клиентов не наблюдается. Один из немногих потенциальных клиентов — новосибирец Алексей Поляков — приехал прицениться к материалам для возведения хозпостройки на даче. В беседе с журналистом НГС мужчина отметил, что еще зимой прошлого года рассматривал строительство дома
— Прошлой зимой я подсчитывал, что деревянный дом «под ключ» мне обойдется в пределах 1,8–2,2 миллиона рублей. Сейчас, после подорожания леса, эта сумма автоматически удвоилась. Мы на семейном совете изначально решили строить дом из дерева как самого экологичного материала. Теперь, наверное, будем смотреть в сторону приобретения более просторной квартиры, — пояснил Алексей.
Еще один потенциальный покупатель Иван Митрофанов заявил журналисту НГС, что из-за скачка цен на лес он был вынужден поставить на паузу строительство бани на дачном участке.
— От использования бруса как основного материала пришлось отказаться. Достраивать буду обрезной доской, которая сегодня, на секундочку, уже стоит по 9 тысяч за кубометр. Удается немного скопить — еду за материалом. Думаю, такими темпами закончу баню не раньше чем года через полтора, — отметил новосибирец.
Планы на строительство деревянного дома отложила и жительница Новосибирской области Татьяна Смирнова. На рынок она приехала за бытовыми мелочами. К точке по продаже леса подошла из банального интереса: посмотреть, сколько сегодня стоит кубометр пиломатериалов, которые сама называет «золотыми».
— В прошлом году брус стоил от 6 тысяч рублей, 11 тысяч — самый качественный. Сегодня — от 15 тысяч рублей. Дрова обычные, которыми печку топить, тоже почти в два раза подорожали: в прошлом году мы брали большую машину за 5 тысяч рублей, в этом году — на меньше 9 тысяч, нам сказали, можно и не рассчитывать. И это в деревне, где лес свой, — сетует женщина.
По ее словам, торговцы пиломатериалами в вопросе резкого скачка цен на лес ссылаются на поставщиков.
Дерево стало элитным материалом
Владелец одной из точек по продаже леса по имени Александр заявил, что двукратное повышение стоимости пиломатериалов произошло в апреле 2021 года. Именно тогда поставщики взвинтили цены, не вдаваясь в подробности о причинах столь резкого подорожания. При этом, по словам предпринимателя, в 2 раза подорожали все позиции, несмотря на ценовую категорию — сосна, ель, пихта, лиственница и др.
— Мы интересовались у поставщиков — они нам говорят, мол, «так получается», и всё. Не объясняют. С апреля прошлого года мы держим цену по 18 тысяч за кубометр леса, кто-то продает по 20–21 тысяче рублей за куб, — отметил бизнесмен.
По его словам, рост цен хорошо иллюстрирует возведение стандартной бани (
В компании «Сибирский дом леса» повышение цен на пиломатериалы связали с почти трехкратным ростом стоимости деревозаготовки «на корню». Речь о плате за древесину собственнику или пользователю лесного участка.
— Если раньше куб стоил 1000 рублей, грубо говоря, то стал стоить 3500 рублей: дерево стоит на корню, а его еще нужно свалить, открыжевать, вывезти, распилить на пиломатериалы — на доску, на брус. Соответственно, стоимость заготовки выросла до 9000 рублей за куб, — отметил в беседе с журналистом НГС руководитель предприятия Дмитрий Горшенин.
Предприниматель отметил, что его компания занимается профилированием бруса. В прошлом году закупочная цена заготовок составляла 8–8,5 тысячи рублей за кубометр леса, в 2022 году стоимость выросла до 20 тысяч. Учитывая работу по профилированию, сегодня куб бруса в компании продают в среднем по 22 тысячи рублей.
— Спрос упал почти сразу летом 2021 года. Немногие успели оплатить лес по хорошей цене. В конце сезона работа практически остановилась. Народ оказался не готов к двукратному повышению цен. Дерево всегда было бюджетным материалом для быстрого строительства, но теперь оно перешло в разряд элитных материалов, — отметил предприниматель.
Весной 2022 года спрос на пиломатериалы снова пошел вверх. По словам Горшенина, на фоне роста курса доллара новосибирцы бросились скупать лес, пытаясь сделать выгодное вложение. К настоящему моменту, отметил он, спрос стабилизировался.
На строительном рынке журналисту НГС тоже заявили о стабилизации спроса, отметив, что «кто хочет строиться, тот будет, потому что выбора сегодня нет».
Лучше уже не будет
В Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) рост цен на брус и обрезную доску с осени прошлого года зафиксировали на уровне 30%. При этом основное подорожание пришлось на первый квартал 2022 года, заявил руководитель совета ассоциации Максим Федорченко. Он подчеркнул, что рост цен на пиломатериалы идет параллельно с подорожанием других категорий стройматериалов.
— В стране идет рост объемов строительства, соответственно, производители решили, что настал момент для повышения цен. С другой стороны, сейчас растут логистические, транспортные затраты, есть опасения по стабильной работе импортного оборудования — это всё поставщики тоже закладывают в цену, — отметил Федорченко.
Доцент кафедры финансового рынка НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари назвал три фактора подорожания пиломатериалов: внедрение системы ЕГАИС как метода более успешного сбора налогов, удорожание рабочей силы на местах и рост стоимости перевозок.
— Похоже, что дерево действительно становится элитным строительным материалом. Но при этом строительный рынок не односложный. Появляется много продукции экономкласса, доступного для россиян и для рынков Азии, — резюмировал Коложвари.
Руководитель совета АСОНО Максим Федорченко добавил, что на «серьезное снижение» цен надеяться не приходится. По его мнению, в настоящее время рассчитывать можно только на стабилизацию цен путем формирования постоянного спроса при господдержке в виде снижения ставок по ипотеке и наращивания госзаказа в строительной сфере.
Год назад журналисты НГС уже рассказывали, почему в Новосибирске подорожало строительство самых дешевых домов и почему кирпич внезапно оказался не таким уж дорогим стройматериалом.