За год цены выросли до 2 раз: почему дерево стало элитным стройматериалом даже в Сибири

На строительном рынке по улице Сибиряков-Гвардейцев в левобережной части Новосибирска у торговцев пиломатериалами очередей из клиентов не наблюдается. Один из немногих потенциальных клиентов — новосибирец Алексей Поляков — приехал прицениться к материалам для возведения хозпостройки на даче. В беседе с журналистом НГС мужчина отметил, что еще зимой прошлого года рассматривал строительство дома 10 x 10 ( 100 кв. м ) из профилированного бруса как вариант расширения жилплощади. Сегодня, признаётся, от идеи переехать за город пришлось отказаться.

— Прошлой зимой я подсчитывал, что деревянный дом «под ключ» мне обойдется в пределах 1,8–2,2 миллиона рублей. Сейчас, после подорожания леса, эта сумма автоматически удвоилась. Мы на семейном совете изначально решили строить дом из дерева как самого экологичного материала. Теперь, наверное, будем смотреть в сторону приобретения более просторной квартиры, — пояснил Алексей.