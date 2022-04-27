Выселят даже с детьми? Когда банк может забрать квартиру за долги по ипотеке

За какой долг забирают квартиру?

Главное, что нужно помнить ипотечнику: забрать квартиру за пару просроченных платежей у него не могут. Закон предусматривает два условия, которые банк обязан соблюдать.



— В 2019 году была позиция Верховного суда, что нельзя произвольно применять взыскание, если просрочка менее трех месяцев и сумма требований банка не превышает 5% от стоимости квартиры, — говорит юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — То есть Верховный суд напрямую сказал: банки, если вы хотите обратить взыскание на квартиру и реализовать ее или забрать себе, вам необходимо доказать, что эти условия соблюдены.



Частая проблема должников — правовая безграмотность. Одни думают, что банк не выселит их из единственного жилья, другие — что квартиру не смогут продать, если в ней прописаны дети. Но это не так.



— Даже если у человека, который приобрел квартиру в ипотеку, есть малолетние дети или инвалиды в семье, это не спасет квартиру от реализации, — говорит юрист. — Банк просуживает такого должника и просит расторгнуть договор и обратить взыскание на заложенное имущество.

