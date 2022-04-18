Как живут в самом красивом доме у площади Труда — здесь была торговая галерея с «еврейским магазином» (смотрим редкие кадры)

Нижняя часть наружного фасада здания отделана камнем, но жильцам это не особо интересно. Гораздо больше волнуют трещины в стенах. Уже много лет с ними никто ничего не делает, лишь фиксируют маячками.



Жильцы говорят, что перед тем как открыть окно, сто раз думают. Звук работающей за окном техники похож на удары тяжелого молотка, которым пытаются забить гвоздь весом с тонну. По сравнению с ним звук машин уже кажется не таким навязчивым. Некоторые сравнивают вибрацию от стройки с ездой по железной дороге.