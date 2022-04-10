Калькулятор переезда. Сколько квартир нужно продать в регионах, чтобы купить одну в Москве

Цены на жилье в Москве на порядок выше, чем в других городах России, но и по стране они заметно различаются. А из каких регионов проще всего переехать в столицу? Мы посмотрели, сколько квартир нужно продать в разных городах, чтобы купить одну квартиру в Москве.
Для сравнения выбрали «двушку» в панельном доме в районе метро «Отрадное» площадью около
По данным агентства недвижимости «Этажи», ближе всего к Москве подобрался Сочи, где можно продать похожую двушку за
В Казани нужно продать две двухкомнатные квартиры (стоимость одной —
Сложнее перебраться в столицу будет жителям Челябинска. Чтобы купить двушку в Москве, им нужно продать четыре с половиной таких же квартиры в родном городе (
По словам руководителя департамента межрегиональных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрея Тютюнова, в 2021 году покупкой недвижимости в Москве активнее всего интересовались жители Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Тюмени и Сургута.
— При этом в качестве недвижимости для инвестиций у жителей городов России растет доля запросов на покупку питерской недвижимости, которая имеет меньший порог входа по сравнению с недвижимостью Черноморского побережья и Москвы. Да и сменить свою квартиру в регионе значительно проще на квартиру в Питере, поскольку средняя стоимость квадратного метра в нем почти в 1,2–1,5 раза ниже, чем в Москве и Сочи, — отметил он.
Также мы рассказывали, где и какое жилье можно купить за границей, продав квартиру в Москве.