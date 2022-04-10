Калькулятор переезда. Сколько квартир нужно продать в регионах, чтобы купить одну в Москве

Цены на жилье в Москве на порядок выше, чем в других городах России, но и по стране они заметно различаются. А из каких регионов проще всего переехать в столицу? Мы посмотрели, сколько квартир нужно продать в разных городах, чтобы купить одну квартиру в Москве.



Для сравнения выбрали «двушку» в панельном доме в районе метро «Отрадное» площадью около 50 кв. м . Средняя стоимость такой квартиры — 13 млн рублей. В регионах взяли квартиры аналогичного метража.