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Калькулятор переезда. Сколько квартир нужно продать в регионах, чтобы купить одну в Москве

Сравниваем цены на жилье в столице и других городах страны

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В Москву люди едут из-за хорошей работы и перспектив

В Москву люди едут из-за хорошей работы и перспектив

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Цены на жилье в Москве на порядок выше, чем в других городах России, но и по стране они заметно различаются. А из каких регионов проще всего переехать в столицу? Мы посмотрели, сколько квартир нужно продать в разных городах, чтобы купить одну квартиру в Москве.

Для сравнения выбрали «двушку» в панельном доме в районе метро «Отрадное» площадью около 50 кв. м. Средняя стоимость такой квартиры — 13 млн рублей. В регионах взяли квартиры аналогичного метража.

По данным агентства недвижимости «Этажи», ближе всего к Москве подобрался Сочи, где можно продать похожую двушку за 11 150 000 рублей. На втором месте Санкт-Петербург с ценником 9 300 550 рублей, а на третьем — неофициальная газовая столица России Новый Уренгой, здесь похожая квартира стоит 7 715 050 рублей.

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В Казани нужно продать две двухкомнатные квартиры (стоимость одной — 6 153 900 рублей), чтобы купить одну в Москве, в Нижнем Новгороде — две с половиной (5 308 850 рублей), в Новосибирске чуть больше двух с половиной (5 020 250 рублей), в Екатеринбурге — почти три (4 623 050 рублей) и в Тюмени столько же (4 701 050 рублей).

Сложнее перебраться в столицу будет жителям Челябинска. Чтобы купить двушку в Москве, им нужно продать четыре с половиной таких же квартиры в родном городе (2 927 800 рублей). Почти три квартиры придется продать в Красноярске, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Сургуте, три — в Перми, три с половиной — в Волгограде и Омске, больше четырех — в Саратове.

Четыре с половиной челябинских квартиры хватит, чтобы купить одну в Москве

Четыре с половиной челябинских квартиры хватит, чтобы купить одну в Москве

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По словам руководителя департамента межрегиональных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрея Тютюнова, в 2021 году покупкой недвижимости в Москве активнее всего интересовались жители Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Тюмени и Сургута.

— При этом в качестве недвижимости для инвестиций у жителей городов России растет доля запросов на покупку питерской недвижимости, которая имеет меньший порог входа по сравнению с недвижимостью Черноморского побережья и Москвы. Да и сменить свою квартиру в регионе значительно проще на квартиру в Питере, поскольку средняя стоимость квадратного метра в нем почти в 1,2–1,5 раза ниже, чем в Москве и Сочи, — отметил он.

В Нижнем Новгороде надо продать две с половиной двухкомнатных квартиры, чтобы купить одну такую же в Москве

В Нижнем Новгороде надо продать две с половиной двухкомнатных квартиры, чтобы купить одну такую же в Москве

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Также мы рассказывали, где и какое жилье можно купить за границей, продав квартиру в Москве.

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