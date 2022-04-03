Продать «двушку» в России и переехать в Анталью? Что можно купить в Турции за те же деньги, что в наших городах-миллионниках

— Сейчас большие сложности с переводом денег. Появилось правило: нужно привезти евро, евро конвертировать в лиру, а потом этими деньгами расплачиваться за квартиру, — рассказывает Павел. — Евро стоит дорого, его купить трудно. Переводом из банка в банк тоже нельзя. Приходится искать какие-то обходные пути либо через криптовалюту, либо кто-то работает за процент — помогают переводить. Существуют разные схемы. Раньше было проще: сколько тебе надо евро, привез, а валюту в таком количестве уже не вывезешь из России.

Павел отмечает, что недвижимость в Турции подорожала. По его словам, раньше на свои сбережения он мог купить две квартиры, а сейчас — только одну.

