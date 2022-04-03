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Тема дняКакую квартиру можно купить в Турции
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Продать «двушку» в России и переехать в Анталью? Что можно купить в Турции за те же деньги, что в наших городах-миллионниках

Инструкция для тех, кто раздумывает о покупке жилья на турецком берегу

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Россияне активно покупают недвижимость на средиземноморском побережье и в Стамбуле (на фото — стамбульский район Умрание)

Россияне активно покупают недвижимость на средиземноморском побережье и в Стамбуле (на фото — стамбульский район Умрание)

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Формально граждане России могут купить недвижимость в любом уголке Турции, за исключением черноморского побережья. Но по факту активные продажи сейчас идут на средиземноморском побережье, в Стамбуле и частично на Эгейском, в курортных зонах.

Для Павла Григорьева из Калуги последний месяц проходит под лозунгом выбора квартиры в Анталье и адаптации к новой стране. Молодой человек сейчас активно ищет информацию в соцсетях и объявления на сайтах о продаже недвижимости на средиземноморском побережье, а параллельно — работу. В Калуге он занимался установкой пластиковых окон, его супруга Наталья работала продавцом. Павел и Наталья в один голос говорят, что выбрали Турцию из-за климата. До этого они дважды отдыхали здесь с детьми летом, за это время обзавелись знакомыми среди русскоговорящих — приезжих из стран СНГ. Пара признаётся, что события в России стали толчком к переезду. Но трудности только начинаются.

— Сейчас большие сложности с переводом денег. Появилось правило: нужно привезти евро, евро конвертировать в лиру, а потом этими деньгами расплачиваться за квартиру, — рассказывает Павел. — Евро стоит дорого, его купить трудно. Переводом из банка в банк тоже нельзя. Приходится искать какие-то обходные пути либо через криптовалюту, либо кто-то работает за процент — помогают переводить. Существуют разные схемы. Раньше было проще: сколько тебе надо евро, привез, а валюту в таком количестве уже не вывезешь из России.

Павел отмечает, что недвижимость в Турции подорожала. По его словам, раньше на свои сбережения он мог купить две квартиры, а сейчас — только одну.

— Общался тут с риелторами, они говорят, что цены стали еще выше. Я приезжал год назад, можно было купить квартиру 3+1 (3 спальни, 1 гостиная. — Прим. ред.) за 350 тысяч лир, сейчас уже за 450 тысяч лир я могу купить 1+1 в этом же районе. Это в районе ТЦ «Марк Анталья». А вообще, мы ориентируемся на 600 тысяч лир, но нам говорят, что хорошего за такие деньги сейчас мало что можно купить. Хотя год назад были возможности.

Почем нынче берег турецкий?


Действительно, в Турции произошло заметное подорожание абсолютно всего — еще в октябре, в связи с резким скачком курса доллара к лире. С колебавшегося около 6 лир за доллар значения этот показатель сперва побил психологический барьер в 10, а потом, спустя непродолжительное время, и вовсе доходил до 17 лир за один «зеленый» дензнак. Сейчас, 31 марта, курс зафиксирован на отметке 14,66 лиры за доллар. Из-за скачков курсов валют одну лиру обменивают в среднем за 7–10 рублей.

Павел смотрит недвижимость в Анталье, в районе Муратпаша. Это центральная часть города — преимущественно со старым фондом, довольно далеко от моря, однако с прекрасно развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. По данным Sahibinden.com, одного из крупнейших турецких сайтов по поиску недвижимости, стоимость квартир в этом районе начинается от 500 тысяч лир (около 3 млн рублей по курсу на 31 марта). При этом квартиру комфортной назвать можно с большой натяжкой: входной и очень непрестижный этаж, одна спальня и одна гостиная, совмещенная с кухней, жилая площадь — 60 квадратных метров. Судя по фото, апартаменты нуждаются в ремонте. Хотя, если верить описанию в объявлении, здание построено 6-7 лет назад.

Цены на квартиру с тем же количеством комнат и метров, но уже в более приличном состоянии в том же районе Антальи начинаются от 600 тысяч лир. И опять же, это не популярный у местного населения входной этаж.

Кстати, отопление во многих квартирах в Анталье, Мерсине, Мармарисе и Аланье — кондиционер. Центральное или газовое? Нет, не слышали. Так что если хочется и нормальный, центральный этаж (зимой, даже короткой, поймете почему), и газовое отопление, и хотя бы две спальни, придется раскошелиться и потратить на недвижимость порядка 750-800 тысяч лир.

А это уже порядка 40 тысяч евро — и в этих пределах, кстати, предлагают варианты многочисленные агентства недвижимости, заточенные под продажи россиянам. У них стоимость объектов начинается от 30 тысяч евро, эти же компании помогают гражданам РФ обосноваться на берегу турецком и получить ВНЖ. Так, у агентства «Приана» квартира 60 квадратных метров в районе Муратпаша продается за 33 тысячи евро (около 530 тысяч лир). Сделка будет сопровождаться на великом могучем, ведь покупатели чаще всего не знают турецкого языка и правовых нюансов.

Россия vs Турция


Рынок недвижимости в Турции оживился в конце весны 2021 года. После почти месяца жесткого локдауна, который совпал с Рамаданом, цены на недвижимость в Турции проснулись и поползли вверх в июне-июле. Стремительный же скачок случился задолго до начала спецоперации и был связан с экономическим кризисом в республике. Рынок недвижимости в октябре-ноябре 2021 года отреагировал мгновенно: цены на жилье выросли как минимум в два раза. Теперь же — наплыв беженцев и ожидаемый подогрев спроса.

Сейчас, по данным турецких открытых источников, средняя стоимость квадратного метра в анталийском регионе составляет 6941 лиру — это сейчас около 38 тысяч рублей. Такие сведения приводятся на февраль 2022 года. В Москве же самый бюджетный квадрат вторички обойдется в 200 тысяч рублей, а, например, в Волгограде — около 60 тысяч рублей.

И если судить по предложениям той же компании, то ценник на столичную недвижимость в пределах ТТК начинается от 4,5 млн рублей — это порядка 659 тысяч лир. За эти деньги можно приобрести студию 17 квадратов на третьем этаже 17-этажного дома на Волгоградском проспекте. Или просторную «двушку» в российских регионах.

Если же брать квартиру, чтобы и ремонт радовал, и метры позволяли укомплектовать ее не только раритетной уже нынче мебелью из ИКЕА, то нужно готовить сумму почти в два раза больше. За 9 млн рублей в Москве предлагается однокомнатная квартира 36 квадратных метров на 23-м этаже 24-этажного дома в 8 минутах от метро «Новохохловская». За эти деньги (больше миллиона лир) в Анталье можно уже спокойно выбирать жилье в сегменте «престиж» — с бассейном, спортзалом, охраняемой территорией — и гораздо большим количеством метров.

Как купить квартиру в Турции

Легко. Правда, есть пара нюансов: россиянам не продают недвижимость на черноморском побережье (это правило действует с 2012 года), также нужно получить разрешение военного ведомства (если в доме уже есть владелец квартиры — иностранец, то это требование отменяется). Ищем подходящее агентство, выбираем вариант, а затем получаем ИНН, без него недвижимость вам не продадут. Сделать это можно в налоговой даже без ВНЖ, однако с переводчиком: в госструктурах даже в Анталье мало кто говорит на английском и русском языках.

Открываем счет в банке, получаем разрешение, если оно есть — то идем прямиком в кадастровое управление регистрировать сделку. Там вам дадут тапу — бумагу о владении недвижимостью. Вы же, в свою очередь, будете обязаны оплатить госпошлину, услуги риелтора и передать продавцу деньги за квартиру. И всё, «хош гельдиниз» — добро пожаловать на берег турецкий.

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