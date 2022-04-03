Продать «двушку» в России и переехать в Анталью? Что можно купить в Турции за те же деньги, что в наших городах-миллионниках

Формально граждане России могут купить недвижимость в любом уголке Турции, за исключением черноморского побережья. Но по факту активные продажи сейчас идут на средиземноморском побережье, в Стамбуле и частично на Эгейском, в курортных зонах.
Для Павла Григорьева из Калуги последний месяц проходит под лозунгом выбора квартиры в Анталье и адаптации к новой стране. Молодой человек сейчас активно ищет информацию в соцсетях и объявления на сайтах о продаже недвижимости на средиземноморском побережье, а параллельно — работу. В Калуге он занимался установкой пластиковых окон, его супруга Наталья работала продавцом. Павел и Наталья в один голос говорят, что выбрали Турцию из-за климата. До этого они дважды отдыхали здесь с детьми летом, за это время обзавелись знакомыми среди русскоговорящих — приезжих из стран СНГ. Пара признаётся, что события в России стали толчком к переезду. Но трудности только начинаются.
— Сейчас большие сложности с переводом денег. Появилось правило: нужно привезти евро, евро конвертировать в лиру, а потом этими деньгами расплачиваться за квартиру, — рассказывает Павел. — Евро стоит дорого, его купить трудно. Переводом из банка в банк тоже нельзя. Приходится искать какие-то обходные пути либо через криптовалюту, либо кто-то работает за процент — помогают переводить. Существуют разные схемы. Раньше было проще: сколько тебе надо евро, привез, а валюту в таком количестве уже не вывезешь из России.
Павел отмечает, что недвижимость в Турции подорожала. По его словам, раньше на свои сбережения он мог купить две квартиры, а сейчас — только одну.
— Общался тут с риелторами, они говорят, что цены стали еще выше. Я приезжал год назад, можно было купить квартиру
Почем нынче берег турецкий?
Действительно, в Турции произошло заметное подорожание абсолютно всего — еще в октябре, в связи с резким скачком курса доллара к лире. С колебавшегося около
Павел смотрит недвижимость в Анталье, в районе Муратпаша. Это центральная часть города — преимущественно со старым фондом, довольно далеко от моря, однако с прекрасно развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. По данным Sahibinden.com, одного из крупнейших турецких сайтов по поиску недвижимости, стоимость квартир в этом районе начинается от
Цены на квартиру с тем же количеством комнат и метров, но уже в более приличном состоянии в том же районе Антальи начинаются от
Кстати, отопление во многих квартирах в Анталье, Мерсине, Мармарисе и Аланье — кондиционер. Центральное или газовое? Нет, не слышали. Так что если хочется и нормальный, центральный этаж (зимой, даже короткой, поймете почему), и газовое отопление, и хотя бы две спальни, придется раскошелиться и потратить на недвижимость порядка
А это уже порядка 40 тысяч евро — и в этих пределах, кстати, предлагают варианты многочисленные агентства недвижимости, заточенные под продажи россиянам. У них стоимость объектов начинается от
Россия vs Турция
Рынок недвижимости в Турции оживился в конце весны
Сейчас, по данным турецких открытых источников, средняя стоимость квадратного метра в анталийском регионе составляет
И если судить по предложениям той же компании, то ценник на столичную недвижимость в пределах ТТК начинается от
Если же брать квартиру, чтобы и ремонт радовал, и метры позволяли укомплектовать ее не только раритетной уже нынче мебелью из ИКЕА, то нужно готовить сумму почти в два раза больше. За
Как купить квартиру в Турции
Легко. Правда, есть пара нюансов: россиянам не продают недвижимость на черноморском побережье (это правило действует с
Открываем счет в банке, получаем разрешение, если оно есть — то идем прямиком в кадастровое управление регистрировать сделку. Там вам дадут тапу — бумагу о владении недвижимостью. Вы же, в свою очередь, будете обязаны оплатить госпошлину, услуги риелтора и передать продавцу деньги за квартиру. И всё, «хош гельдиниз» — добро пожаловать на берег турецкий.