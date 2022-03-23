Ставка по льготной ипотеке вырастет с 7 до 12%

Российское правительство предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% и увеличить максимальный размер кредита. В Москве и Московской области лимит достигнет 12 миллионов рублей.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что если Владимир Путин одобрит предложенные решения, то они вступят в силу с 1 апреля.
— У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, — поднять до 12 млн, а для всех других регионов лимит поднять с 3 до 6 млн, — сказал вице-премьер.
Кроме того, кабмин предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.
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Путин отметил, что принципиальная позиция государства — сохранить неизменными ставки по ипотечным спецпрограммам: 6% — по семейной, 3% — по сельской и 2% — по дальневосточной. Льготная ипотека, которая была запущена в 2020 году как антикризисная мера, будет гибко регулироваться. И даже с повышением ставки будет ниже других продуктов.