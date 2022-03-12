Без паники: продавать сейчас квартиру или подождать — что говорят эксперты?

— Будь у меня накопления, которых бы хватило на недвижку, купил бы сейчас, — размышляет Константин Синютин. — Но многие люди не готовы просто так продать и сидеть с наличкой. Другое дело, если в один день продавать и покупать себе что-то другое. Так риски уменьшаются. В стройку своего дома после продажи квартиры тоже сейчас не самое удачное время вкладываться, потому что цены на стройматериалы, скорее всего, снова взлетят. Лучше подождать до снятия этих лютых санкций. Квартира не обесценится так, как деньги. Я думаю, всё это приведет к стагнации на рынке, которая продлится до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Никогда прежде не было ничего подобного, поэтому, конечно, любые прогнозы сегодня — это лишь субъективное мнение.



— Что касается вторичного жилья, многие задумываются сегодня, что делать с продажей объектов, — подтвердила Ирина Зырянова. — Собственники хотят переждать какое-то время и посмотреть, что будет дальше. Таких, кто решается на продажу, чтобы положить деньги в банк под проценты, сейчас немного. Если люди продают и дальше покупают другой объект, то нет разницы, когда совершать сделки. В будущем на вторичном рынке, возможно, будет какая-то корректировка стоимости, но незначительная. Что будет через месяц — покажет время. Пока по новым банковским ставкам люди не спешат брать кредиты. Многое будет зависеть от субсидирования льготных ставок. Думаю, что наше государство примет правильное решение, потому что сфера строительства всегда была и останется важным двигателем экономики.

