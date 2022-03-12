Без паники: продавать сейчас квартиру или подождать — что говорят эксперты?

Ситуацию, что сложилась на рынке недвижимости страны, специалисты единогласно называют беспрецедентной и непредсказуемой. Безусловно, внешнеполитические и экономические факторы продолжат оказывать на него влияние вплоть до стабилизации обстановки. Как действовать людям прямо здесь и сейчас, чтобы не остаться в накладе, рассказали специалисты рынка недвижимости.
Что сейчас происходит
После резкой дестабилизации рубля рынок недвижимости пришел в волнение. С одной стороны, с повышением ключевой ставки ЦБ до рекордных 20% банки были вынуждены в срочном порядке пересматривать условия своих ипотечных продуктов. С другой, сократился объем предложений на вторичном рынке, который в последнее время и так показывал устойчивую тенденцию к сокращению. Цены на вторичку и новое жилье откликнулись повышением, а застройщики приготовились к очередному росту себестоимости строительства.
— В целом на рынке недвижимости наблюдается активный спрос, — рассказала Ирина Зырянова, вице-президент Российской Гильдии риелторов, управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой». — Те люди, у которых были одобрены кредиты по старым ставкам, спешат оформить сделки. В банках полный аншлаг и операции идут потоком. Однако насыщенность информацией из разных источников вызывает и беспокойство у населения. Те, кто располагает свободными деньгами, стремятся вложить их в недвижимость. Но происходит это с эффектом качелей. Особенно это коснулось новостроек. Утром люди бронируют квартиру, а вечером, послушав новости, отменяют бронь. Есть мнение, что повышение ставок по ипотеке повлечет за собой снижение цен на квартиры. Но застройщики не пойдут на это, потому что себестоимость строящегося жилья значительно выросла.
Что делать теперь?
Банки просят агентства недвижимости не затягивать с поиском, сбором документов и выходом на сделки по ранее одобренным кредитам, так как ситуация может измениться в любую минуту. Кроме того, финансовые организации рекомендуют каждому клиенту, оформившему ипотеку в текущей ситуации, застраховаться от рисков по здоровью, потере работы, имущества, затянувшихся сроков регистрации и расчетов.
— Часть сделок у нас сорвалась, часть находится в подвешенном состоянии, — рассказал Константин Синютин, генеральный директор агентства «Недвижимость Урала». — Причины разные. В одном случае сделка отменилась, потому что покупатель должен был прилететь из Канады. Многие подвисли в связи с ипотечной ситуацией. В основном это коснулось длинных цепочек, в которых хотя бы одному из звеньев не был одобрен кредит до известных событий. Одна из клиенток отказалась продавать комнату, решив подождать хотя бы месяц и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Я считаю, что это правильное решение. И таких продавцов сейчас много. Доходы у людей падают, ставки по ипотеке растут, а переезд — это всё же не самая первостепенная необходимость.
Продавать или нет?
Последние две недели в ретейле наблюдается повышение спроса. Люди скупают технику даже по завышенным ценам, чтобы пристроить наличные. Эксперты по недвижимости подтверждают, что в их сфере происходит что-то похожее: в кризисные времена свободным накоплениям люди предпочтут квартиру. При этом в каждой ситуации, конечно, нужно разбираться отдельно.
— Будь у меня накопления, которых бы хватило на недвижку, купил бы сейчас, — размышляет Константин Синютин. — Но многие люди не готовы просто так продать и сидеть с наличкой. Другое дело, если в один день продавать и покупать себе что-то другое. Так риски уменьшаются. В стройку своего дома после продажи квартиры тоже сейчас не самое удачное время вкладываться, потому что цены на стройматериалы, скорее всего, снова взлетят. Лучше подождать до снятия этих лютых санкций. Квартира не обесценится так, как деньги. Я думаю, всё это приведет к стагнации на рынке, которая продлится до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Никогда прежде не было ничего подобного, поэтому, конечно, любые прогнозы сегодня — это лишь субъективное мнение.
— Что касается вторичного жилья, многие задумываются сегодня, что делать с продажей объектов, — подтвердила Ирина Зырянова. — Собственники хотят переждать какое-то время и посмотреть, что будет дальше. Таких, кто решается на продажу, чтобы положить деньги в банк под проценты, сейчас немного. Если люди продают и дальше покупают другой объект, то нет разницы, когда совершать сделки. В будущем на вторичном рынке, возможно, будет какая-то корректировка стоимости, но незначительная. Что будет через месяц — покажет время. Пока по новым банковским ставкам люди не спешат брать кредиты. Многое будет зависеть от субсидирования льготных ставок. Думаю, что наше государство примет правильное решение, потому что сфера строительства всегда была и останется важным двигателем экономики.
Что еще почитать о недвижимости и операциях с ней
Ипотека всегда стояла особняком среди банковских кредитов, была дешевле беззалоговых кредитов и особо поддерживалась государством. Что теперь будет с рынком ипотеки и стоит ли ее брать в условиях неопределенности — мы разбирались месте с экспертами.
Чтобы снизить финансовую нагрузку на россиян, правительство ввело кредитные каникулы. Мы узнали, кому на этот раз положена отсрочка.