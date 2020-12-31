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«Все говорят: "Вау"». В гостях у сибиряков, которые купили четырешку возле парка и сделали новогодний интерьер

Они заранее предусмотрели розетки для гирлянд на окнах

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В этом году Елене и Ивану Шестаковым удалось купить новую большую квартиру, где они вместе с сыном встречают первый Новый год&nbsp;

В этом году Елене и Ивану Шестаковым удалось купить новую большую квартиру, где они вместе с сыном встречают первый Новый год 

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Многие новосибирцы стремятся сделать свой дом по-особенному уютным и красивым к Новому году. Среди них — семья Шестаковых. Она встречает свой первый Новый год в новой большой квартире. Здесь горят гирлянды на окнах, на елке — красивые игрушки, а сам интерьер интересно рассматривать, вдохновляясь на ремонт или перестановку. Мы предлагаем прогуляться к ним в гости вместе с журналистом НГС Еленой Гурьяновой.

Елена Шестакова встречает нас улыбкой и чашкой чая. Она — блогер и много пишет о себе, своей семье, доме и путешествиях в инстаграме. Когда-то они вместе с мужем Иваном основали диджитал-агентство Traffic, а теперь у них растет не только бизнес, но и сын Дмитрий. Чтобы сделать ему отдельную детскую комнату, в этом году они перебрались из 50-метровой «двушки»-студии в 108-метровую квартиру.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Как вспоминает Елена, раньше она жила в бабушкиной квартире с ужасным ремонтом. Потом вместе с мужем купили первую квартиру в ЖК «Гринарт», а через два года перебрались в эту просторную четырехкомнатную<br>

Как вспоминает Елена, раньше она жила в бабушкиной квартире с ужасным ремонтом. Потом вместе с мужем купили первую квартиру в ЖК «Гринарт», а через два года перебрались в эту просторную четырехкомнатную

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Когда семья искала новую квартиру, то хотела, чтобы в ней было не меньше трех комнат и 80 квадратных метров и чтобы рядом было красиво. Первым делом они просмотрели все варианты в ЖК «Гринарт» рядом с парком «Березовая Роща», где и жили.

— Я сразу увидела у них на сайте вот эту свободную квартиру, но она стоила просто космос. На 2,5 миллиона больше нашего максимума. Но мы всё равно зашли посмотреть. И я тут же поняла, что это просто квартира мечты. Любовь с первого взгляда. Здесь я точно хочу жить. Ване она тоже понравилась. Но цена. Мы стали смотреть еще. Смотрели много разных ЖК, но везде были какие-то но. Либо страшная территория вокруг дома, либо развязка не очень, либо срок сдачи не скоро, — вспоминает Елена.

В итоге Шестаковы выбрали квартиру в ЖК «Просвещение» рядом с Богдашкой. Но сперва выяснилось, что квартира в обременении у банка, и на его снятие ушел месяц. Потом за оформление попросили 30 тысяч рублей. Сделка снова сорвалась. Затем застройщик пошел на уступки и сказал, что можно не платить 30 тысяч. Всё это тянулось месяца три.

— Но всё это время, все эти три месяца на моем ноутбуке была открыта вкладка с планировкой квартиры мечты в «Гринарте». Этой самой. Я постоянно заходила и смотрела на эту планировку и думала: «Ну как же так-то! Как так, неужели первый раз моя мечта не сбудется? Что за сбой системы?», — описывает Елена и добавляет, что потом на сайте появилась информация, что квартиру кто-то забронировал, и мечта начала рушиться.

Иван в третий раз назначил сделку на квартиру в «Просвещении»:

— И тут я сижу в машине. Утро, сделка по квартире через два часа, и я такой: «Блин. Не хочу. Я позвоню застройщику "Гринарта" и попрошу скидку». У меня была попытка поторговаться, но они не дали. И вот я второй раз звоню: «Вы знаете, я уже на сделку выхожу через два часа. Но я даю вам последний шанс дать нам скидку, и я ее отменю». В итоге мы сошлись на хорошей скидке.

Ничего не подозревающей Елене позвонил менеджер и попросил документы. Так она узнала, что муж выбрал вариант мечты, который все-таки никто не забронировал.

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— Вы не представляете, как я верещала от счастья! Кажется, мои визги слышал весь район. Мы решили рискнуть и взять все-таки то, где реально хочется жить! Как говорится, кто не рискует, тот не. Так я еще раз убедилась, что все мечты сбываются. Если реально сильно хочешь, то это придет, — радуется Елена.

Квартиру Шестаковы купили в ноябре 2019 года, заказали дизайн-проект, в конце февраля — в марте начали делать ремонт, и 6 июля переехали<br><br>

Квартиру Шестаковы купили в ноябре 2019 года, заказали дизайн-проект, в конце февраля — в марте начали делать ремонт, и 6 июля переехали

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Елене нравится делать ремонт — семье удалось найти хорошую бригаду, которая взяла на себя организацию всего процесса. Им не приходилось общаться отдельно с плиточниками, отдельно с теми, кто делает паркет, и так далее. И они даже почти не ездили по магазинам — подбор материалов взяла на себя дизайнер.

На эту планировку хозяйка квартиры смотрела три месяца в надежде, что мечта сбудется и они смогут купить жилье, цена которого значительно превышает бюджет<br>

На эту планировку хозяйка квартиры смотрела три месяца в надежде, что мечта сбудется и они смогут купить жилье, цена которого значительно превышает бюджет

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Сейчас по дизайн-проекту полностью сделаны только прихожая, гостиная и санузлы. Чтобы всё было, как на картинке, чтобы помочь дизайнеру с пониманием желаний, хозяйка скидывала ей картинки с «Пинтереста», объясняла, что нравится, а что категорически нет.

По словам Елены, на картинках, которые она скидывала дизайнеру Анастасии Койдиной, было много зеленых кухонь, но конкретно такой цвет — придумала дизайнер<br>

По словам Елены, на картинках, которые она скидывала дизайнеру Анастасии Койдиной, было много зеленых кухонь, но конкретно такой цвет — придумала дизайнер

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— Все, кто приходит, говорят: «Вау, какой цвет». Он благородный, некричащий, необычный, — описывает Елена.

Кухня без техники стоила семье около 300 тысяч, но, как пояснил Иван, им повезло, что многое они купили по старым ценам до скачка доллара, а благодаря тому, что Лена блогер, им многие делали скидки.

Хозяйка любит минимализм и порядок, поэтому на ее кухне всегда ничего лишнего, а не только тогда, когда в гости пришли журналисты НГС

Хозяйка любит минимализм и порядок, поэтому на ее кухне всегда ничего лишнего, а не только тогда, когда в гости пришли журналисты НГС

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Встречать Новый год в новой квартире семье особенно радостно. В старой квартире так они украшали камин, в новой — консоль.

Новогоднее настроение в квартире Шестаковых начинается в прихожей

Новогоднее настроение в квартире Шестаковых начинается в прихожей

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Новогодние украшения подобраны в светлой цветовой гамме

Новогодние украшения подобраны в светлой цветовой гамме

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На этапе проектирования интерьера семья предусмотрела розетки для гирлянд на окнах в откосах

На этапе проектирования интерьера семья предусмотрела розетки для гирлянд на окнах в откосах

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Стиль квартиры Елена Шестакова определяет как современную классику. Дизайнер учла ее пожелания и задумала молдинги в гостиной и спальне.

Молдинги отсылают к классике

Молдинги отсылают к классике

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Ремонт обошелся семье примерно в 40 тысяч рублей за квадратный метр с учетом мебели, техники и вообще всего. Но пока Шестаковы еще не доделали его окончательно.

Елена мечтала об интерьерном телевизоре, чтобы можно было поставить семейные фотографии или подобрать картину под интерьер&nbsp;<br>

Елена мечтала об интерьерном телевизоре, чтобы можно было поставить семейные фотографии или подобрать картину под интерьер 

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Хозяйка очень любит украшать дом к Новому году и всегда объезжает много магазинов, чтобы выбрать что-то новое к празднику.

Украсили елку в семье задолго до праздника

Украсили елку в семье задолго до праздника

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Елена очень любит игрушки бельгийского бренда Goodwill, но так как стоят они недешево, то покупает она понемногу и постепенно хочет собрать целую коллекцию.

Самые красивые игрушки Елена покупает в «Неоклассике» и салоне «Хоум-Декор»

Самые красивые игрушки Елена покупает в «Неоклассике» и салоне «Хоум-Декор»

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В своем блоге хозяйка весь декабрь показывает свой новогодний интерьер и вдохновляет других.

Особенность квартиры Шестаковых — два санузла и отдельная прачечная. В одном из санузлов есть даже окно.

Плитка в ванной в стиле терраццо — Arcana stracciatella

Плитка в ванной в стиле терраццо — Arcana stracciatella

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Чтобы сэкономить на материалах, хозяйка рекомендует «Проремонт», где сама много что заказывала

Чтобы сэкономить на материалах, хозяйка рекомендует «Проремонт», где сама много что заказывала

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Как поделилась Елена, особенное удовольствие в новой квартире ей доставляет техника:

— Это первая квартира в моей жизни, где есть кондиционер! И сушильная машина. И робот-пылесос. И даже водонагреватель. Которым мы, правда, еще не пользовались.

Елене нравится, что сушильная машина спасает ее от раскладных сушилок с бельем

Елене нравится, что сушильная машина спасает ее от раскладных сушилок с бельем

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В постирочной еще запланирован большой серый шкаф для утвари

В постирочной еще запланирован большой серый шкаф для утвари

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У спальни есть своя гардеробная и свой санузел. Мягкое изголовье для кровати делали на заказ.

Здесь еще появится телевизор, комод и бордовое кресло с пуфом

Здесь еще появится телевизор, комод и бордовое кресло с пуфом

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В зеркало встроены розетки для зарядки на прикроватной тумбочке телефона и других гаджетов<br>

В зеркало встроены розетки для зарядки на прикроватной тумбочке телефона и других гаджетов

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Такой спальня задумывалась по дизайн-проекту, реализация уже почти завершена

Такой спальня задумывалась по дизайн-проекту, реализация уже почти завершена

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Санузел, прилегающий к хозяйской спальне

Санузел, прилегающий к хозяйской спальне

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Здесь дизайнер придумала необычные лампы&nbsp;

Здесь дизайнер придумала необычные лампы 

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Детская комната в процессе ремонта. Здесь еще появится шведская стенка, стеллаж для игрушек и римские шторы. Еще одна потенциальная детская сейчас используется как кабинет, и там пока тоже мало что сделано, но уже в январе туда заказывают гардеробную.

Такой домик-кровать стоил 36 тысяч без выдвижных ящиков и 55 тысяч — с ящиками&nbsp;<br><br>

Такой домик-кровать стоил 36 тысяч без выдвижных ящиков и 55 тысяч — с ящиками 

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Елена ожидает, что этот балкон станет самым любимым местом в квартире, откуда открывается вид на парк «Березовая роща». Здесь обустроят зону отдыха, а пока хозяйка занимается на балконе спортом.

Занимаясь спортом, Елена видит парк

Занимаясь спортом, Елена видит парк

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Таким должен стать балкон по проекту

Таким должен стать балкон по проекту

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Вид с 14-го этажа на парк «Березовая роща»

Вид с 14-го этажа на парк «Березовая роща»

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— Когда мы начали делать ремонт, я стала представлять, как я буду сидеть в нашей большой гостиной на мягком диване в новом шелковом халате с бокальчиком вина. И вот я сижу. Сижу в новом шелковом халате на мягком диване с бокальчиком вина. И это, ребят, офигенное чувство! Когда ты проходишь долгий сложный путь и достигаешь того, о чем мечтал, — это невероятно здорово, — делится Елена. — Я как никто другой знаю, что всё реально. Главное — сильно этого хотеть и, конечно, что-то для этого делать.

Иван и Елена знают, что мечты сбываются

Иван и Елена знают, что мечты сбываются

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Редакция НГС поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает, чтобы их мечты сбылись.

К кому еще интересно сходить в гости

Однажды мы побывали у звезды Болливуда. Модель и актриса Дина Умарова построила дом под Новосибирском — она руководила строителями по скайпу из Мумбая и поставила ванну у огромного окна с видом на лес.

А вот голландец Фред Виниа влюбился в сибирячку и построил дом под Академгородком. Он рассказал, как его обманывали русские строители, и показал двери собственного дизайна.

Если у вас красивый или необычный дом, зовите нас в гости. Напишите эксперту НГС по домам и домикам Лизе Пичугиной на e.pichugina@iportal.ru.

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