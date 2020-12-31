«Все говорят: "Вау"». В гостях у сибиряков, которые купили четырешку возле парка и сделали новогодний интерьер

Когда семья искала новую квартиру, то хотела, чтобы в ней было не меньше трех комнат и 80 квадратных метров и чтобы рядом было красиво. Первым делом они просмотрели все варианты в ЖК «Гринарт» рядом с парком «Березовая Роща», где и жили.

— Я сразу увидела у них на сайте вот эту свободную квартиру, но она стоила просто космос. На 2,5 миллиона больше нашего максимума. Но мы всё равно зашли посмотреть. И я тут же поняла, что это просто квартира мечты. Любовь с первого взгляда. Здесь я точно хочу жить. Ване она тоже понравилась. Но цена. Мы стали смотреть еще. Смотрели много разных ЖК, но везде были какие-то но. Либо страшная территория вокруг дома, либо развязка не очень, либо срок сдачи не скоро, — вспоминает Елена.