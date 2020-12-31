«Все говорят: "Вау"». В гостях у сибиряков, которые купили четырешку возле парка и сделали новогодний интерьер

Многие новосибирцы стремятся сделать свой дом по-особенному уютным и красивым к Новому году. Среди них — семья Шестаковых. Она встречает свой первый Новый год в новой большой квартире. Здесь горят гирлянды на окнах, на елке — красивые игрушки, а сам интерьер интересно рассматривать, вдохновляясь на ремонт или перестановку. Мы предлагаем прогуляться к ним в гости вместе с журналистом НГС Еленой Гурьяновой.
Елена Шестакова встречает нас улыбкой и чашкой чая. Она — блогер и много пишет о себе, своей семье, доме и путешествиях в инстаграме. Когда-то они вместе с мужем Иваном основали диджитал-агентство Traffic, а теперь у них растет не только бизнес, но и сын Дмитрий. Чтобы сделать ему отдельную детскую комнату, в этом году они перебрались из 50-метровой «двушки»-студии в 108-метровую квартиру.
Когда семья искала новую квартиру, то хотела, чтобы в ней было не меньше трех комнат и 80 квадратных метров и чтобы рядом было красиво. Первым делом они просмотрели все варианты в ЖК «Гринарт» рядом с парком «Березовая Роща», где и жили.
— Я сразу увидела у них на сайте вот эту свободную квартиру, но она стоила просто космос. На
В итоге Шестаковы выбрали квартиру в ЖК «Просвещение» рядом с Богдашкой. Но сперва выяснилось, что квартира в обременении у банка, и на его снятие ушел месяц. Потом за оформление попросили
— Но всё это время, все эти три месяца на моем ноутбуке была открыта вкладка с планировкой квартиры мечты в «Гринарте». Этой самой. Я постоянно заходила и смотрела на эту планировку и думала: «Ну как же так-то! Как так, неужели первый раз моя мечта не сбудется? Что за сбой системы?», — описывает Елена и добавляет, что потом на сайте появилась информация, что квартиру кто-то забронировал, и мечта начала рушиться.
Иван в третий раз назначил сделку на квартиру в «Просвещении»:
— И тут я сижу в машине. Утро, сделка по квартире через два часа, и я такой: «Блин. Не хочу. Я позвоню застройщику "Гринарта" и попрошу скидку». У меня была попытка поторговаться, но они не дали. И вот я второй раз звоню: «Вы знаете, я уже на сделку выхожу через два часа. Но я даю вам последний шанс дать нам скидку, и я ее отменю». В итоге мы сошлись на хорошей скидке.
Ничего не подозревающей Елене позвонил менеджер и попросил документы. Так она узнала, что муж выбрал вариант мечты, который все-таки никто не забронировал.
— Вы не представляете, как я верещала от счастья! Кажется, мои визги слышал весь район. Мы решили рискнуть и взять все-таки то, где реально хочется жить! Как говорится, кто не рискует, тот не. Так я еще раз убедилась, что все мечты сбываются. Если реально сильно хочешь, то это придет, — радуется Елена.
Елене нравится делать ремонт — семье удалось найти хорошую бригаду, которая взяла на себя организацию всего процесса. Им не приходилось общаться отдельно с плиточниками, отдельно с теми, кто делает паркет, и так далее. И они даже почти не ездили по магазинам — подбор материалов взяла на себя дизайнер.
Сейчас по дизайн-проекту полностью сделаны только прихожая, гостиная и санузлы. Чтобы всё было, как на картинке, чтобы помочь дизайнеру с пониманием желаний, хозяйка скидывала ей картинки с «Пинтереста», объясняла, что нравится, а что категорически нет.
— Все, кто приходит, говорят: «Вау, какой цвет». Он благородный, некричащий, необычный, — описывает Елена.
Кухня без техники стоила семье около
Встречать Новый год в новой квартире семье особенно радостно. В старой квартире так они украшали камин, в новой — консоль.
Стиль квартиры Елена Шестакова определяет как современную классику. Дизайнер учла ее пожелания и задумала молдинги в гостиной и спальне.
Ремонт обошелся семье примерно в
Хозяйка очень любит украшать дом к Новому году и всегда объезжает много магазинов, чтобы выбрать что-то новое к празднику.
Елена очень любит игрушки бельгийского бренда Goodwill, но так как стоят они недешево, то покупает она понемногу и постепенно хочет собрать целую коллекцию.
В своем блоге хозяйка весь декабрь показывает свой новогодний интерьер и вдохновляет других.
Особенность квартиры Шестаковых — два санузла и отдельная прачечная. В одном из санузлов есть даже окно.
Как поделилась Елена, особенное удовольствие в новой квартире ей доставляет техника:
— Это первая квартира в моей жизни, где есть кондиционер! И сушильная машина. И робот-пылесос. И даже водонагреватель. Которым мы, правда, еще не пользовались.
У спальни есть своя гардеробная и свой санузел. Мягкое изголовье для кровати делали на заказ.
Детская комната в процессе ремонта. Здесь еще появится шведская стенка, стеллаж для игрушек и римские шторы. Еще одна потенциальная детская сейчас используется как кабинет, и там пока тоже мало что сделано, но уже в январе туда заказывают гардеробную.
Елена ожидает, что этот балкон станет самым любимым местом в квартире, откуда открывается вид на парк «Березовая роща». Здесь обустроят зону отдыха, а пока хозяйка занимается на балконе спортом.
— Когда мы начали делать ремонт, я стала представлять, как я буду сидеть в нашей большой гостиной на мягком диване в новом шелковом халате с бокальчиком вина. И вот я сижу. Сижу в новом шелковом халате на мягком диване с бокальчиком вина. И это, ребят, офигенное чувство! Когда ты проходишь долгий сложный путь и достигаешь того, о чем мечтал, — это невероятно здорово, — делится Елена. — Я как никто другой знаю, что всё реально. Главное — сильно этого хотеть и, конечно, что-то для этого делать.
Редакция НГС поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает, чтобы их мечты сбылись.
К кому еще интересно сходить в гости
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