«Зачем так нагло врать?» Колонка рассерженного соседа точечной застройки в центре Новосибирска

В последнее время в Новосибирске всё более остро встает вопрос точечной застройки (и борьбы с ней). Я хотел бы рассказать свою историю, историю обычного человека, далекого от политики, строительного и риелторского бизнеса.



Речь пойдет о печально известной стройке по ул. Красноярская, 132 — ЖК «Енисей» от ГК «СМСС». Да, той самой, которая в прошлой жизни была фабрикой «Шоколадная страна».



В начале ноября из-за многочисленных жалоб местных жителей мэрия Новосибирска пошла навстречу и создала рабочую группу по вопросу строительства многоэтажного дома. На официальном сайте мэрии даже появился специальный раздел о Красноярской, 132. Возглавил эту рабочую группу замглавы администрации Центрального округа Владимир Архипов.



Казалось бы, власть пошла навстречу жителям, но на самом деле всё это было сделано для отвода глаз от реальных проблем: изменения назначения вида использования земли под бывшей фабрикой, мошенничества при изменении площади земельного участка, необоснованного увеличения коэффициента плотности застройки. Здесь вообще курьезная ситуация: увеличение плотности застройщик обосновал неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, то есть чем хуже условия — тем больше этажей. Это абсурд: они настаивают на увеличении этажности, аргументируя это тем, что дом строится «в болоте».

