«Зачем так нагло врать?» Колонка рассерженного соседа точечной застройки в центре Новосибирска

Соседи скандальной стройки в Новосибирске рассказали о встречах с властью
Новый проект ГК «СМСС» на улице Красноярской стал самой резонансной стройкой года: с начала весны жители соседних домов активно выступают против строительства высотного дома на месте, где еще совсем недавно было небольшое здание кондитерской фабрики. Они пикетировали у здания властей, вывешивали протестные баннеры на окна и писали во все инстанции. В результате была создана рабочая группа при районной администрации. Что на ней обсуждают и почему активисты считают ее фейком, в своей колонке рассказал председатель ТСЖ «Маяк» на улице Железнодорожной, 6, Александр Ельцов.
В последнее время в Новосибирске всё более остро встает вопрос точечной застройки (и борьбы с ней). Я хотел бы рассказать свою историю, историю обычного человека, далекого от политики, строительного и риелторского бизнеса.
Речь пойдет о печально известной стройке по ул. Красноярская, 132 — ЖК «Енисей» от ГК «СМСС». Да, той самой, которая в прошлой жизни была фабрикой «Шоколадная страна».
В начале ноября из-за многочисленных жалоб местных жителей мэрия Новосибирска пошла навстречу и создала рабочую группу по вопросу строительства многоэтажного дома. На официальном сайте мэрии даже появился специальный раздел о Красноярской, 132. Возглавил эту рабочую группу замглавы администрации Центрального округа Владимир Архипов.
Казалось бы, власть пошла навстречу жителям, но на самом деле всё это было сделано для отвода глаз от реальных проблем: изменения назначения вида использования земли под бывшей фабрикой, мошенничества при изменении площади земельного участка, необоснованного увеличения коэффициента плотности застройки. Здесь вообще курьезная ситуация: увеличение плотности застройщик обосновал неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, то есть чем хуже условия — тем больше этажей. Это абсурд: они настаивают на увеличении этажности, аргументируя это тем, что дом строится «в болоте».
Попытка обсудить с сотрудниками администрации указанные выше вопросы пресекалась на корню. Вместо этого Архипов ультимативно заявил: на рабочей группе будет обсуждаться только благоустройство.
Рабочая группа включает в себя более 20 человек. Состав ее выгоден в первую очередь чиновникам и застройщику: настоящих жильцов, отстаивающих мнение своих домов, там только трое. На официально поданные вопросы от жителей, крайне неудобные для администрации, власть отвечать не желает. Включать в группу новых настоящих, а не фейковых жильцов не дают, даже несмотря на слова мэра о возможности участия в группе любых желающих.
Оповещают нас о заседаниях группы, как правило, в самый последний момент — прямо как военных перед учениями. СМИ приглашаются только «свои», для «правильного» освещения проблем. Вставляют монологи Архипова об отсутствии проблем с разрешительными документами, упоминают прокуратуру. Это, если честно, даже смешно. Я не понимаю, зачем так нагло врать? При желании легко найти видеозаписи этих встреч, например на YouTube-канале «ЯКубинец».
Мы писали жалобы, но наши попытки добиться правды были тщетны, письма возвращались с формальными ответами. В октябре 2019 года письмо в Общественный народный фронт дало результат: нас поддержали в вопросе о мошенничестве с изменением площади земли. В ОНФ заявили: необходимо судебное решение. Но хозяева фабрики вместе с СМСС выкрутились и тут: некая
Позже выяснилось, что
К середине декабря строительные работы на площадке практически не производились, только вяло пытались начать бурение скважин для выполнения конструкции крепления бортов котлована. Не подумайте, что застройщика замучила совесть, — конечно, нет. Просто при разработке проектной документации «забыли» выполнить геотехнический прогноз влияния разработки котлована и строительства жилого дома на окружающую застройку. А для его выполнения помимо прочего необходимо предварительно произвести обследование технического состояния конструкций окружающей застройки. Эти работы позволяют получить заключение, указывающее на безопасность нового строительства для уже существующих зданий.
Всё бы ничего, но это заключение по требованиям законодательства входит в обязательный состав проекта. Странно, как такой проект смог получить положительное заключение? Опять-таки, с геотехническим прогнозом вроде всё было бы не так сложно, если бы не состояние конструкций жилого дома по ул. Железнодорожная, 8/1. Еще до начала строительства, согласно судебной экспертизе, его состояние вызывало опасение, а при начале демонтажа несуществующих (согласно разрешению на строительство) трехэтажных зданий оно, по зафиксированным фактам, стало еще хуже. Заметьте — разработка котлована еще не проводилась.
Не смог организовать застройщик и выполнение геотехнического мониторинга, который, по действующим нормативным документам, он должен был начать до начала любых строительно-монтажных работ на объекте. А многие собственники квартир жалуются, что с началом демонтажа сооружений шоколадной фабрики у них в квартирах появились трещины, и собираются подавать в суд на застройщика.
Нас огорчают действия мэрии, которая выдала разрешение на очередную точечную застройку, совершенно не думая о людях. Школы и детские сады в микрорайоне переполнены. Вместо того чтобы сначала заняться реконструкцией социальных объектов под возросшее население, которые уже предусмотрены, они плодят всё новые и новые «человейники».
Прокуратура сейчас фактически выступает на стороне застройщика: просто пишет ответы, копируя письма застройщика и мэрии. Ни губернатор, ни мэр, ни городской прокурор не собираются с нами встречаться, хотя всем им направлены письма с просьбой о встрече. Руководство областного МВД также нас игнорирует. Жители, потеряв всякую надежду на местную власть, составили коллективное видеообращение для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
А самое печальное в этой истории то, что есть много способов отменить эту стройку с нарушениями еще на ранней стадии. Мэрия могла бы заключить с застройщиком соглашение о смене земельного участка, прокуратура — отозвать разрешение на строительство из-за отсутствия обязательных разделов в проектной документации. Но никто не хочет давать «задний ход». И удавка продолжает затягиваться всё сильнее. Если в итоге уже в суде отменят разрешение на строительство, то проблема точечной застройки станет проблемой обманутых дольщиков и окончательно перейдет в политическую плоскость.
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