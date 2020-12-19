На Народной достроили жилой комплекс с огромной общей террасой на 7-м этаже

Компания «СДС-Финанс» достроила жилой комплекс «На Народной» — разрешение на ввод она получила на прошлой неделе, документ опубликован на муниципальном портале.



Комплекс состоит из двух домов высотой 5 и 6–8 этажей. В каждом по 50 квартир, по данным сайта застройщика, один дом распродан полностью, в другом осталась одна трехкомнатная квартира на первом этаже площадью 68,96 квадратного метра — ее продают за 5,1 миллиона рублей. На этой неделе застройщик начал передавать ключи новым владельцам.

