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На Народной достроили жилой комплекс с огромной общей террасой на 7-м этаже

Дома построили на месте детского сада, который признали аварийным

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Дома находятся рядом с улицей Богдана Хмельницкого — одним из достопримечательных мест Новосибирска, поэтому застройщик, как указано на сайте, постарался соблюсти стиль и расцветку улицы

Дома находятся рядом с улицей Богдана Хмельницкого — одним из достопримечательных мест Новосибирска, поэтому застройщик, как указано на сайте, постарался соблюсти стиль и расцветку улицы

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Компания «СДС-Финанс» достроила жилой комплекс на улице Народной

Компания «СДС-Финанс» достроила жилой комплекс «На Народной» — разрешение на ввод она получила на прошлой неделе, документ опубликован на муниципальном портале.

Комплекс состоит из двух домов высотой 5 и 6–8 этажей. В каждом по 50 квартир, по данным сайта застройщика, один дом распродан полностью, в другом осталась одна трехкомнатная квартира на первом этаже площадью 68,96 квадратного метра — ее продают за 5,1 миллиона рублей. На этой неделе застройщик начал передавать ключи новым владельцам.

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Подземные парковки в комплексе не предусмотрены, все они находятся у домов, но отделены от дворовой территории, подчеркнули в «СДС-Финанс».

На уровне 7-го этажа в одном из домов есть большая терраса. Как рассказали в компании, ее не продавали, а выход на нее есть только из подъезда.

— Там установлены ограждения и специальное покрытие, но что-то для отдыха жителей там выставляться застройщиком не будет. Какой будет доступ туда и что там будет организовано, решат жильцы на общем собрании, — рассказали в «СДС-Финанс».

Новые дома построили на месте детского сада. Как объясняли в компании, здание находилось в аварийном состоянии и могло быть опасным для горожан.

Соседнюю улицу Богдана Хмельницкого четыре года назад признали достопримечательным местом — она получила особый охранный статус из-за ценности архитектуры и среды. Требования ограничить застройку улицы, в частности, были вызваны сносом клуба «Отдых» и Дома спорта. Весной прошлого года на их месте компания «Альфа-Капитал» сдала первую высотку. В том же районе на улице 25 лет Октября жилой дом также строит компания «Краснообск.Монтажспецстрой».

Компания «СДС-Финанс» была основана в Кемерово, в Новосибирске уже несколько лет строит жилой комплекс «Венеция».

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«СДС-Финанс»Богдашкановостройки
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