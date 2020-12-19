На Народной достроили жилой комплекс с огромной общей террасой на 7-м этаже

Компания «СДС-Финанс» достроила жилой комплекс на улице Народной
Компания «СДС-Финанс» достроила жилой комплекс «На Народной» — разрешение на ввод она получила на прошлой неделе, документ опубликован на муниципальном портале.
Комплекс состоит из двух домов высотой
Подземные парковки в комплексе не предусмотрены, все они находятся у домов, но отделены от дворовой территории, подчеркнули в «СДС-Финанс».
На уровне 7-го этажа в одном из домов есть большая терраса. Как рассказали в компании, ее не продавали, а выход на нее есть только из подъезда.
— Там установлены ограждения и специальное покрытие, но что-то для отдыха жителей там выставляться застройщиком не будет. Какой будет доступ туда и что там будет организовано, решат жильцы на общем собрании, — рассказали в «СДС-Финанс».
Новые дома построили на месте детского сада. Как объясняли в компании, здание находилось в аварийном состоянии и могло быть опасным для горожан.
Соседнюю улицу Богдана Хмельницкого четыре года назад признали достопримечательным местом — она получила особый охранный статус из-за ценности архитектуры и среды. Требования ограничить застройку улицы, в частности, были вызваны сносом клуба «Отдых» и Дома спорта. Весной прошлого года на их месте компания «Альфа-Капитал» сдала первую высотку. В том же районе на улице 25 лет Октября жилой дом также строит компания «Краснообск.Монтажспецстрой».
Компания «СДС-Финанс» была основана в Кемерово, в Новосибирске уже несколько лет строит жилой комплекс «Венеция».