Власти потребовали снять с дома-памятника на Красном проспекте рекламу — жители боятся, что конструкция опасна

В Новосибирске незаконно установили рекламу на доме-памятнике в центре
Мэрия Новосибирска потребовала убрать рекламную конструкцию с дома-памятника на улице Державина, 10 (Красный проспект, 51/3).
Ранее жители дома пожаловались на конструкцию на фасаде здания — они опасаются, что она может быть опасна для конструктивистского здания с деревянными перекрытиями.
По словам жителя дома Михаила Дементьева, одну из квартир вывели из жилого фонда еще в
— Стеклянная постройка и клумба перед подъездом стоит на придомовой конструкции для вентиляции, они ее заложили, из-за этого в доме грибок, это влияет на фасад здания. И тут перекрытия деревянные, если что-то пыхнет, то прогорит сразу несколько квартир насквозь — это никто не учитывает, — переживает Михаил Дементьев.
По словам Михаила, в прошлом году жители уже обращались с жалобой в мэрию Новосибирска, после чего одну из рекламных конструкций с фасада сняли. Затем реклама появилась снова.
В ответ на запрос корреспондента НГС в комитете по рекламе и информации мэрии Новосибирска сообщили, что разрешений на установку рекламных конструкций на доме на улице Державина, 10 не выдавали. При этом сотрудник ведомства действительно обнаружил конструкции, нарушающие правила распространения наружной рекламы.
— В адрес владельцев конструкций вынесены предписания о прекращении нарушения порядка установки и (или) эксплуатации информационных конструкций. В случае неисполнения предписаний конструкции будут демонтированы принудительно, — заверили в мэрии.
В госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области сообщили, что фасад памятника архитектуры, который входит в комплекс зданий кооператива «Кузбассуголь», является предметом госохраны.
— Заявления о согласовании проектной документации, прошедшей государственную историко-культурную экспертизу, на проведение работ на фасаде объекта культурного значения в инспекцию не поступали, — указывает ведомство, добавив, что уже назначило проверку.
Сегодня помещение занимает салон цветов и кофе «Лафф». Сотрудница салона сказала корреспонденту НГС, что руководства нет на месте, и отказалась разговаривать, сославшись на занятость.
Незаконные вывески — настоящий бич Новосибирска: в последнее время вывески, которые не получили новое согласование, начали завешивать, вызвав этим критику горожан. Пару лет назад чиновники объявили войну заклеенным рекламой окнам, но до вывесок глобально еще не добрались.