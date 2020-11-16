Власти потребовали снять с дома-памятника на Красном проспекте рекламу — жители боятся, что конструкция опасна

Мэрия Новосибирска потребовала убрать рекламную конструкцию с дома-памятника на улице Державина, 10 (Красный проспект, 51/3).

Ранее жители дома пожаловались на конструкцию на фасаде здания — они опасаются, что она может быть опасна для конструктивистского здания с деревянными перекрытиями.