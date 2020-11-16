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Власти потребовали снять с дома-памятника на Красном проспекте рекламу — жители боятся, что конструкция опасна

Кроме того, госинспекция по охране культурного наследия НСО заявила о проверке

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Жители опасаются, что рекламная конструкция салона может быть опасна для здания

Жители опасаются, что рекламная конструкция салона может быть опасна для здания

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В Новосибирске незаконно установили рекламу на доме-памятнике в центре

Мэрия Новосибирска потребовала убрать рекламную конструкцию с дома-памятника на улице Державина, 10 (Красный проспект, 51/3).

Ранее жители дома пожаловались на конструкцию на фасаде здания — они опасаются, что она может быть опасна для конструктивистского здания с деревянными перекрытиями.

По словам жителя дома Михаила Дементьева, одну из квартир вывели из жилого фонда еще в 90-е годы, когда строгого контроля за сохранностью памятников архитектуры не было. В последние годы помещение занимает салон цветов. Сейчас к зданию пристроена стеклянная витрина, а часть фасада обшита деревянной конструкцией.

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— Стеклянная постройка и клумба перед подъездом стоит на придомовой конструкции для вентиляции, они ее заложили, из-за этого в доме грибок, это влияет на фасад здания. И тут перекрытия деревянные, если что-то пыхнет, то прогорит сразу несколько квартир насквозь — это никто не учитывает, — переживает Михаил Дементьев.

По словам Михаила, в прошлом году жители уже обращались с жалобой в мэрию Новосибирска, после чего одну из рекламных конструкций с фасада сняли. Затем реклама появилась снова.

В ответ на запрос корреспондента НГС в комитете по рекламе и информации мэрии Новосибирска сообщили, что разрешений на установку рекламных конструкций на доме на улице Державина, 10 не выдавали. При этом сотрудник ведомства действительно обнаружил конструкции, нарушающие правила распространения наружной рекламы.

— В адрес владельцев конструкций вынесены предписания о прекращении нарушения порядка установки и (или) эксплуатации информационных конструкций. В случае неисполнения предписаний конструкции будут демонтированы принудительно, — заверили в мэрии.

В госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области сообщили, что фасад памятника архитектуры, который входит в комплекс зданий кооператива «Кузбассуголь», является предметом госохраны.

— Заявления о согласовании проектной документации, прошедшей государственную историко-культурную экспертизу, на проведение работ на фасаде объекта культурного значения в инспекцию не поступали, — указывает ведомство, добавив, что уже назначило проверку.

Сегодня помещение занимает салон цветов и кофе «Лафф». Сотрудница салона сказала корреспонденту НГС, что руководства нет на месте, и отказалась разговаривать, сославшись на занятость.

Незаконные вывески — настоящий бич Новосибирска: в последнее время вывески, которые не получили новое согласование, начали завешивать, вызвав этим критику горожан. Пару лет назад чиновники объявили войну заклеенным рекламой окнам, но до вывесок глобально еще не добрались.

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незаконная рекламапамятник архитектуры
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