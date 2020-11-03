Возле старого автовокзала на Красном проспекте начали разбирать долгострой

Вместо долгостроя на Красном проспекте построят 21-этажный бизнес-центр
В Новосибирске на улице Колыванской начали демонтировать долгострой — год назад участок с недостроенным бизнес-центром арендовал известный новосибирский девелопер Владислав Крючков.
Работы начались в конце октября, строители уже разобрали кирпичное заполнение стен и демонтируют монолитную конструкцию здания.
В паспорте объекта указано, что долгострой планируют реконструировать в среднеэтажное здание делового назначения — разрешение на реконструкцию арендатор участка — предприниматель Владислав Крючков — получил в декабре прошлого года. По документу в здании высотой 7 этажей (учитывая подземный) и площадью 5,1 тысячи квадратных метров планировали
В начале октября Владислав Крючков получил новое разрешение на реконструкцию с повышением этажности в три раза: вместо
Число офисов в новом проекте меньше — всего
К началу реконструкции готовность здания составляла 20%. В конце 2000-х здесь планировали построить бизнес-центр с вертолетной площадкой на крыше. Подробностей нового проекта пока нет.
Корреспондент НГС направила в компанию «СибирьИнвест», чьи контакты указаны на паспорте объекта, запрос на эскизный проект нового строительства и просьбу уточнить сроки демонтажа и строительства, но ответа не последовало. Совладельцем компании «СибирьИнвест» является Владислав Крючков (ИП Крючков на баннере).
Сейчас в центре Новосибирска на продажу выставлено больше десятка офисных зданий: в конце сентября мы собрали самые интересные варианты в обзоре.
Летом в Нижней Ельцовке разобрали другой многолетний долгострой — на его месте хотят построить жилой дом.