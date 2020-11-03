Возле старого автовокзала на Красном проспекте начали разбирать долгострой

В начале октября Владислав Крючков получил новое разрешение на реконструкцию с повышением этажности в три раза: вместо 7 этажей с подземной парковкой в документе указаны 22 этажа с одним подземным уровнем. При этом площадь увеличится незначительно — всего на 1,6 тысячи квадратных метров



Число офисов в новом проекте меньше — всего 24 помещения , количество машино-мест на парковке уменьшили на одно.