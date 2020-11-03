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Возле старого автовокзала на Красном проспекте начали разбирать долгострой

На его месте построят 21-этажный офисный центр

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Долгострой на углу Красного проспекта и улицы Колыванской начали сносить — он ровесник недостроенного автовокзала по соседству

Долгострой на углу Красного проспекта и улицы Колыванской начали сносить — он ровесник недостроенного автовокзала по соседству

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Вместо долгостроя на Красном проспекте построят 21-этажный бизнес-центр

В Новосибирске на улице Колыванской начали демонтировать долгострой — год назад участок с недостроенным бизнес-центром арендовал известный новосибирский девелопер Владислав Крючков.

Работы начались в конце октября, строители уже разобрали кирпичное заполнение стен и демонтируют монолитную конструкцию здания.

В паспорте объекта указано, что долгострой планируют реконструировать в среднеэтажное здание делового назначения — разрешение на реконструкцию арендатор участка — предприниматель Владислав Крючков — получил в декабре прошлого года. По документу в здании высотой 7 этажей (учитывая подземный) и площадью 5,1 тысячи квадратных метров планировали 51 офис и подземную автостоянку на 42 автомобиля.

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Работы начались в конце октября, сейчас у здания уже почти разобраны стены

Работы начались в конце октября, сейчас у здания уже почти разобраны стены

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В начале октября Владислав Крючков получил новое разрешение на реконструкцию с повышением этажности в три раза: вместо 7 этажей с подземной парковкой в документе указаны 22 этажа с одним подземным уровнем. При этом площадь увеличится незначительно — всего на 1,6 тысячи квадратных метров

Число офисов в новом проекте меньше — всего 24 помещения, количество машино-мест на парковке уменьшили на одно.

Первоначально на его месте хотели построить невысокое здание, но сейчас в планах <nobr class="_">21-этажка</nobr> с подземной парковкой, но всего на <nobr class="_">24 офиса</nobr>

Первоначально на его месте хотели построить невысокое здание, но сейчас в планах 21-этажка с подземной парковкой, но всего на 24 офиса

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К началу реконструкции готовность здания составляла 20%. В конце 2000-х здесь планировали построить бизнес-центр с вертолетной площадкой на крыше. Подробностей нового проекта пока нет.

Корреспондент НГС направила в компанию «СибирьИнвест», чьи контакты указаны на паспорте объекта, запрос на эскизный проект нового строительства и просьбу уточнить сроки демонтажа и строительства, но ответа не последовало. Совладельцем компании «СибирьИнвест» является Владислав Крючков (ИП Крючков на баннере).

Сейчас в центре Новосибирска на продажу выставлено больше десятка офисных зданий: в конце сентября мы собрали самые интересные варианты в обзоре.

Летом в Нижней Ельцовке разобрали другой многолетний долгострой — на его месте хотят построить жилой дом.

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Владислав Крючковдолгостроиавтовокзал на Красном проспекте
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