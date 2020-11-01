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В центре Новосибирска продают 5-этажную резиденцию со спортзалом — 10 фото того, что скрывается за высоким забором

По соседству с ним Ипподромская магистраль, озеро Надежда и новая «Локомотив Арена»

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Как правило, такие коттеджи располагаются в закрытых загородных поселках, но у этого необычное расположение — центр города, рядом с улицей Ипподромской

Как правило, такие коттеджи располагаются в закрытых загородных поселках, но у этого необычное расположение — центр города, рядом с улицей Ипподромской

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В центре Новосибирска продают элитный пятиэтажный дом с хаммамом

Пятиэтажный дом площадью почти 1200 квадратов выставили на продажу в Новосибирске. За коттедж, который, по словам автора объявления, можно использовать для ведения бизнеса или личного проживания, просят 120 миллионов рублей. Это один из самых дорогих коттеджей, продающихся сейчас на N1.RU.

«Объект можно использовать под медицинский центр, клинику, оздоровительный центр, гостиничный бизнес, размещение филиала банка, управления строительной компании, как помещение для размещения филиала компании, спортивной федерации и прочее. Здание имеет максимально эффективную полезную площадь, удобную планировку, высокие потолки. Спортзал, помещение под сауну с бассейном, хаммам, спа-процедуры», — говорится в объявлении.

Внешне дом, скорее, напоминает коммерческий объект — обилие кондиционеров, характерная плитка в отделке

Внешне дом, скорее, напоминает коммерческий объект — обилие кондиционеров, характерная плитка в отделке

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Впрочем, во внутреннем дворике вполне уютно. От посторонних он скрыт высоким забором

Впрочем, во внутреннем дворике вполне уютно. От посторонних он скрыт высоким забором

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Вид из окна тоже вполне себе — это то самое озеро Надежда

Вид из окна тоже вполне себе — это то самое озеро Надежда

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До «Ауры» и «Сибирского молла» буквально рукой подать

До «Ауры» и «Сибирского молла» буквально рукой подать

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Дом находится на закрытой территории, здесь же расположены 4 гаража и «гостевые машиноместа в достаточном объеме».

Объявление о продаже резиденции на улице Журинской появилось на сайте N1.RU 29 октября, однако в интернете можно найти и более ранние объявления. В частности, новых владельцев дому искали в феврале этого года, цена была такой же — 120 миллионов рублей.

А так выглядит дом изнутри

А так выглядит дом изнутри

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Обстановка напоминает больше какой-нибудь медицинский центр. Но объявление размещено в разделе «Жилая недвижимость»

Обстановка напоминает больше какой-нибудь медицинский центр. Но объявление размещено в разделе «Жилая недвижимость»

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Еще один большой коридор

Еще один большой коридор

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Просторная, светлая кухня

Просторная, светлая кухня

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Огромный спортивный зал

Огромный спортивный зал

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Где-то в доме должен быть еще хаммам и спа-зона, но их фотографий в объявлении нет

Где-то в доме должен быть еще хаммам и спа-зона, но их фотографий в объявлении нет

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Узнать, кому принадлежит этот большой дом, корреспонденту НГС не удалось. По данным системы «Контур.Фокус», вся информация о владельцах, переходе прав на землю и обременениях в выписках отсутствует. Риелтор, занимающаяся продажей объекта, лишь пояснила, что сейчас в доме живет семья, однако будущие владельцы могут использовать резиденцию по своему усмотрению, в том числе и под коммерческую недвижимость.

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В середине октября на продажу в Новосибирске выставили замок, где ранее размещался скандальный центр помощи зависимым. За недостроенный коттедж площадью 700 квадратов просили 12,9 миллиона рублей. Мы показали, как он сейчас выглядит изнутри.

Семья из Новосибирска купила убитую 100-летнюю квартиру и превратила ее в жилье мечты. Смотрите фото до и после.

А год назад мы побывали в уникальном бункере с видом на реку — новосибирец превратил в него обычную квартиру, а большую часть интерьера придумал и сделал сам.

Все тексты про элитную недвижимость смотрите в специальной рубрике.

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коттеджэлитная недвижимостьпокупка и продажа жилья
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