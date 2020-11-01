В центре Новосибирска продают 5-этажную резиденцию со спортзалом — 10 фото того, что скрывается за высоким забором

Пятиэтажный дом площадью почти 1200 квадратов выставили на продажу в Новосибирске. За коттедж, который, по словам автора объявления, можно использовать для ведения бизнеса или личного проживания, просят 120 миллионов рублей. Это один из самых дорогих коттеджей, продающихся сейчас на N1.RU.

«Объект можно использовать под медицинский центр, клинику, оздоровительный центр, гостиничный бизнес, размещение филиала банка, управления строительной компании, как помещение для размещения филиала компании, спортивной федерации и прочее. Здание имеет максимально эффективную полезную площадь, удобную планировку, высокие потолки. Спортзал, помещение под сауну с бассейном, хаммам, спа-процедуры», — говорится в объявлении.