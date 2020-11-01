В центре Новосибирска продают 5-этажную резиденцию со спортзалом — 10 фото того, что скрывается за высоким забором

В центре Новосибирска продают элитный пятиэтажный дом с хаммамом
Пятиэтажный дом площадью почти 1200 квадратов выставили на продажу в Новосибирске. За коттедж, который, по словам автора объявления, можно использовать для ведения бизнеса или личного проживания, просят 120 миллионов рублей. Это один из самых дорогих коттеджей, продающихся сейчас на N1.RU.
«Объект можно использовать под медицинский центр, клинику, оздоровительный центр, гостиничный бизнес, размещение филиала банка, управления строительной компании, как помещение для размещения филиала компании, спортивной федерации и прочее. Здание имеет максимально эффективную полезную площадь, удобную планировку, высокие потолки. Спортзал, помещение под сауну с бассейном, хаммам, спа-процедуры», — говорится в объявлении.
Дом находится на закрытой территории, здесь же расположены 4 гаража и «гостевые машиноместа в достаточном объеме».
Объявление о продаже резиденции на улице Журинской появилось на сайте N1.RU 29 октября, однако в интернете можно найти и более ранние объявления. В частности, новых владельцев дому искали в феврале этого года, цена была такой же — 120 миллионов рублей.
Узнать, кому принадлежит этот большой дом, корреспонденту НГС не удалось. По данным системы «Контур.Фокус», вся информация о владельцах, переходе прав на землю и обременениях в выписках отсутствует. Риелтор, занимающаяся продажей объекта, лишь пояснила, что сейчас в доме живет семья, однако будущие владельцы могут использовать резиденцию по своему усмотрению, в том числе и под коммерческую недвижимость.
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