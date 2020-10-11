Дольщики ответили чиновнику мэрии Новосибирска. У них есть 6 вопросов — публикуем открытое письмо

У нас есть топ-вопросов, на которые мы хотим получить ответ от мэрии Новосибирска в лице Дениса Ковалёва.

1. Контакты заключались во втором полугодии 2016 года, когда дом № 1 по улице Большая 600/15 по ДДУ должен был быть сдан в эксплуатацию II квартале 2016 года, а №5 был на уровне свай, хотя срок сдачи стоял конец 2016 года. Вопрос: каким образом перенос срока сдачи объекта от планового входил в критерий надежности застройщика?

2. У вас есть письмо с рекомендацией отбора ООО «ДЖН» как застройщика по федеральной программе «Жилье для российских семей». Почему мэрия не предъявляет претензии по выбору этого застройщика Министерству строительства НСО, как ответственному за некомпетентный выбор участников данной программы? Каким образом наличие «Отрицательной государственной экспертизы типового дома по улице Большая 600/» подходит под определение «документы полностью соответствуют... и прокуратура провела проверку»? Дома в 2016 году не были в высокой степени готовности, это подтверждается фотографиями дома того периода.