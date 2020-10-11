Дольщики ответили чиновнику мэрии Новосибирска. У них есть 6 вопросов — публикуем открытое письмо

Обманутые дольщики опубликовали открытое письмо мэрии Новосибирска
Новосибирцы, вложившие деньги в строительство домов в ЖК «Новомарусино» (позже стройка была остановлена, застройщик обанкротился, а люди остались без денег и квартир) остро отреагировали на интервью НГС с главой департамента управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денисом Ковалёвым. Чиновника вместе с его предшественником Дмитрием Рыбалко подозревают в превышении должностных полномочий. Расследование связано с долгостроем на улице Большой в ЖК «Новомарусино» и замороженным ЖК «Рихард» на Зорге. Ковалёв считает, что дело закроют, он не знает куда делись 200 миллионов бюджетных денег, но ему понятно, что будет с дольщиками, которые остались без квартир. Обманутые дольщики написали открытое письмо в редакцию НГС, в котором объяснили, почему не считают мэрию потерпевшей в этом деле. Также они задали Денису Ковалёву свои шесть вопросов. Публикуем их.
У нас есть топ-вопросов, на которые мы хотим получить ответ от мэрии Новосибирска в лице Дениса Ковалёва.
1. Контакты заключались во втором полугодии 2016 года, когда дом № 1 по улице Большая 600/15 по ДДУ должен был быть сдан в эксплуатацию II квартале 2016 года, а №5 был на уровне свай, хотя срок сдачи стоял конец 2016 года. Вопрос: каким образом перенос срока сдачи объекта от планового входил в критерий надежности застройщика?
2. У вас есть письмо с рекомендацией отбора ООО «ДЖН» как застройщика по федеральной программе «Жилье для российских семей». Почему мэрия не предъявляет претензии по выбору этого застройщика Министерству строительства НСО, как ответственному за некомпетентный выбор участников данной программы? Каким образом наличие «Отрицательной государственной экспертизы типового дома по улице Большая 600/» подходит под определение «документы полностью соответствуют... и прокуратура провела проверку»? Дома в 2016 году не были в высокой степени готовности, это подтверждается фотографиями дома того периода.
3. По проектной декларации от апреля 2015 года в доме № 1 было 450 квартир: студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, под закупку квартир мэрией застройщик сделал дополнение в 2016 к проекту и квартир стало 421 штука, появились трёхкомнатные, при этом физические лица приобрели на этаже две квартиры, а застройщик без их ведома перестроил квартиру в трёхкомнатную, тем самым нарушил закон. Данный факт махинаций ещё не проверен полицией, где находится уголовное дело на застройщика. Как мэрия проверяла проектные документы, приобретая 18 трехкомнатных квартир в домах, где по проекту не было трёхкомнатных? Вы не опасались, что по факту эти квартиры уже проданы физическим лицам, только номера квартир не совпадают, так как люди покупали 450 квартир, а мэрия — 421 квартиру?
4. В интервью вы говорите: «от Ленинграда до Мордовии — всё то же самое». Назовите города, где мэрия является таким же крупным обманутым дольщиком по ДДУ со 100% предоплатой?
5. Вы утверждаете, что «эти квартиры обязательно будут получены мэрией в полном объёме» — решение по объектам принимает федеральный фонд и главное условие по достройке объектов это готовность дома более 30% либо достройка дешевле, чем выплата компенсации. Дом №1 — по заключению ГАСН является аварийным и его необходимо перестраивать, что в срок «до конца 2021 года» не представляется возможным. Дом №5 на уровне 0 этажа, по нему будет принято решение о компенсациях согласно правилам федерального фонда. Каким образом мэрия планирует получить компенсацию из федеральных/региональных средств, если по правилам выплаты не более чем за 120 квадратных метров?
6. Каким образом мэрия планирует возвращать квартиры с ЖК «Рихард» если там завод «Эфес» владеет землёй и достройка данного объекта противоречит решению суда?
Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино»
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