Арбитражный суд не стал привлекать дольщиков к спору за землю квартала «Панорама» — участок остаётся у застройщика

Арбитражный суд вынес решение по спору новосибирского бизнесмена Артёма Начарова с кредиторами и компанией «Брусника» — полный текст решения опубликован на сайте суда.



Артём Начаров и принадлежащая ему ГК «Вираж» требовали признать незаконными торги и сделки, в результате которых «Брусника» стала владельцем земли, входящей сегодня в состав квартала «Панорама». Кроме того, истцы требовали передать им долю во владении этой землёй.



Суд признал, что торги были частью притворной сделки между кредитором ГК «Вираж», компанией «Мидори Торедо» и компаниями, которые были с ней аффилированы.

