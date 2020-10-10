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Арбитражный суд не стал привлекать дольщиков к спору за землю квартала «Панорама» — участок остаётся у застройщика

Сделки по продаже участка суд признал ничтожными, но вернуть его первоначальному владельцу отказался

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Арбитраж отказался признать право Артёма Начарова на землю под башнями квартала «Панорама»

Арбитраж отказался признать право Артёма Начарова на землю под башнями квартала «Панорама»

Арбитражный суд вынес решение по спору Артёма Начарова с «Брусникой»

Арбитражный суд вынес решение по спору новосибирского бизнесмена Артёма Начарова с кредиторами и компанией «Брусника» — полный текст решения опубликован на сайте суда.

Артём Начаров и принадлежащая ему ГК «Вираж» требовали признать незаконными торги и сделки, в результате которых «Брусника» стала владельцем земли, входящей сегодня в состав квартала «Панорама». Кроме того, истцы требовали передать им долю во владении этой землёй.

Суд признал, что торги были частью притворной сделки между кредитором ГК «Вираж», компанией «Мидори Торедо» и компаниями, которые были с ней аффилированы.

— Судом установлено, что, совершив ряд сделок, ответчики получили за два заложенных объекта совокупно имущественные права на 79 000 000 рублей при неисполненном денежном обязательстве 67 274 867,61 рубля. Разница составила 11 725 132,39 рубля, которая истцу не была возвращена. Ответчики получили по сделке на 11 725 132,39 рубля больше, чем то, на что были вправе рассчитывать при добросовестном поведении, что свидетельствует о намеренном нанесении истцу материального ущерба, — говорится в решении арбитража.

При этом суд отмечает, что на участке, который объединён с другими в территорию квартала «Панорама», уже построен и введён в эксплуатацию дом примерно на 200 собственников и строятся два других.

— Соответственно, в случае истребования участка, признания незаконным снятия с кадастрового учета ранее существовавшего земельного участка 54:35:052490:00076 до его преобразования в участок 54:35:052490:338, будут затронуты права всех собственников указанного многоквартирного дома, — подчёркивает Арбитражный суд.

Суд счёл невозможным удовлетворение этого требования и отказал в нём. В решении говорится о прекращении дела, но оно ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено.

Артём Начаров, в свою очередь, в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что расценивает решение суда как победу, хотя и не удовлетворён тем, что не все его требования признали.

— Мы, конечно, будем продолжать отстаивать свои интересы. По крайней мере, то, что сейчас суд установил ничтожность торгов и фактор обмана, даёт нам возможность обратиться с исками о компенсации материального ущерба, — сказал он. — И он составляет не 11 миллионов рублей, его сумма приближается примерно к 125 миллионам.

НГС подробно рассказывал о перипетиях судебного спора, который тянется несколько лет: под угрозой оказались полторы тысячи дольщиков квартала «Панорама».

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«Брусника»арбитражный суд
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