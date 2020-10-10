Арбитражный суд не стал привлекать дольщиков к спору за землю квартала «Панорама» — участок остаётся у застройщика

Арбитражный суд вынес решение по спору Артёма Начарова с «Брусникой»
Арбитражный суд вынес решение по спору новосибирского бизнесмена Артёма Начарова с кредиторами и компанией «Брусника» — полный текст решения опубликован на сайте суда.
Артём Начаров и принадлежащая ему ГК «Вираж» требовали признать незаконными торги и сделки, в результате которых «Брусника» стала владельцем земли, входящей сегодня в состав квартала «Панорама». Кроме того, истцы требовали передать им долю во владении этой землёй.
Суд признал, что торги были частью притворной сделки между кредитором ГК «Вираж», компанией «Мидори Торедо» и компаниями, которые были с ней аффилированы.
— Судом установлено, что, совершив ряд сделок, ответчики получили за два заложенных объекта совокупно имущественные права на
При этом суд отмечает, что на участке, который объединён с другими в территорию квартала «Панорама», уже построен и введён в эксплуатацию дом примерно на
— Соответственно, в случае истребования участка, признания незаконным снятия с кадастрового учета ранее существовавшего земельного участка 54:35:052490:00076 до его преобразования в участок 54:35:052490:338, будут затронуты права всех собственников указанного многоквартирного дома, — подчёркивает Арбитражный суд.
Суд счёл невозможным удовлетворение этого требования и отказал в нём. В решении говорится о прекращении дела, но оно ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено.
Артём Начаров, в свою очередь, в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что расценивает решение суда как победу, хотя и не удовлетворён тем, что не все его требования признали.
— Мы, конечно, будем продолжать отстаивать свои интересы. По крайней мере, то, что сейчас суд установил ничтожность торгов и фактор обмана, даёт нам возможность обратиться с исками о компенсации материального ущерба, — сказал он. — И он составляет не
НГС подробно рассказывал о перипетиях судебного спора, который тянется несколько лет: под угрозой оказались полторы тысячи дольщиков квартала «Панорама».